De Ococha à Ada Koffi, "Tocou, Pocou" traz 4 lançamentos musicais

O mês de março começou e junto com ele vários lançamentos “made in ES”. Com diversos gêneros musicais e letras que abordam diferentes assuntos, o “Tocou, Pocou” desta semana apresenta os singles “Atemporal”, de Ococha, “Água Salgada”, da cantora Ada Koffi, “Todas as versões más de mim”, do projeto Bongrado, e o clipe de "Crema", dos artistas Damazzio e Martt.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou" em 2023? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

“ATEMPORAL” - OCOCHA

O músico e compositor capixaba Rumenick de Menezes Capucho, mais conhecido como Ococha, lança “Atemporal”. O artista de Alegre, Sul do Espírito Santo, começou a cantar aos 15 anos em sua primeira banda, participando de Festivais musicais no Estado. Na bagagem, o cantor conta com três álbuns, “A Dança dos Ventos” (2012), “Elevado” (2016) e "Trippy Flashes N Loves" (2022). Para Ococha, seu novo single representa uma etapa de fortificação do seu trabalho.

“O single é um despertar, baseado em fatos reais, feito em tempos desafiadores. A faixa traz um clima energizante, falando sobre resiliência e a busca em persistir atrás dos sonhos. Nele, homenageio meus pais, que sempre lutaram muito pela nossa família, e meu irmão Salomão Blade, que é uma pessoa de coração gigante e um grande profissional. Com a união de dois produtores, Warlen Neto e Lemiske, a nova música de trabalho nasce para fortalecer e afirmar que nada pode nos parar”, disse Ococha para HZ.

“ÁGUA SALGADA” - ADA KOFFI

A artista capixaba Ada Koffi chega ao “Tocou, Pocou” desta semana com seu novo single, intitulado “Água Salgada”. A faixa homenageia Mãe Néia, uma importante figura religiosa do Estado, que também foi responsável pelo Dia de Iemanjá na praia de Camburi, em Vitória, em 1983. A música fala sobre o cuidado de Mãe Néia com seus filhos, sempre prezando pela sabedoria e proteção de Iemanjá.

“TODAS AS VERSÕES MÁS DE MIM” - BONGRADO FEAT IVAN BUSIC

O nosso próximo lançamento é o single “Todas as versões más de mim”, do projeto autoral do produtor Guilherme Cysne, chamado Bongrado. A faixa, que fala sobre os obstáculos e desafios que enfrentamos durante a nossa vida, contou com a participação do artista Ivan Busic, da banda paulista Dr. Sin. O single e o clipe foram gravados no Estúdio Drive, em São Paulo.

"CREMA" - DAMAZZIO & MARTT