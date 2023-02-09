De Cesar MC a DJ Maholic, os lançamentos capixabas no “Tocou, Pocou”

De ritmos e sonoridades inspiradas pelas veias tropicais até o rap capixaba, o “Tocou, Pocou” desta semana está imperdível. Vamos conhecer os novos trabalhos de Cesar MC, na faixa “Sem Saber”, o novo álbum do DJ Maholic, intitulado “Mandiguê”, a música “Reflexos da Lua”, do artista Wil Ribeiro, e ainda “Passado Presente”, de MC Arthur, “O Sheik”.

CESAR MC - "SEM SABER" (PROD. THXLIS)

O “Tocou, Pocou” desta semana traz o novo som do capixaba Cesar MC. A faixa “Sem Saber”, produzida por Thxlis, já possui mais de 72 mil visualizações no YouTube. “Gostaria de agradecer a cada um de vocês que se identificaram e ajudaram a passar para frente. O apoio de vocês é um fôlego para que minha arte respire enquanto ela for necessária. Mil vezes obrigado”, escreveu Cesar nas redes sociais.

“MANDIGUÊ” - DJ MAHOLIC

Com muita identidade e abusando da tropicalidade, o produtor musical capixaba DJ Maholic, lança a primeira parte do seu mais novo álbum, “Mandiguê”, que mistura composições afro-brasileiras com a música eletrônica. O projeto reúne essencialmente uma base mais eletrônica misturada com a batida brasileira, que agrega diversos elementos sociais que a particularizam.

“Considero o Brasil um país muito rico culturalmente por ser essa grande fusão de várias culturas. Isso se torna muito claro quando você observa o sincretismo religioso presente nas religiões brasileiras”, contou Maholic.

Com estilo dançante, o lançamento de “Mandiguê” vem acompanhado de ritmos e sonoridades inspiradas pelas veias tropicais. A primeira parte do álbum, conta com duas faixas: “Rainha das Águas”, interpretada por Sol Pessoa, e “Salve Erê”, com a participação de André Prando. A faixa reverencia a energia das crianças, de Cosme e Damião, da espontaneidade e do improviso.

“REFLEXO DA LUA” - WIL RIBEIRO

Nosso próximo lançamento é a faixa “Reflexo da Lua”, do artista Wil Ribeiro. Em dezembro do ano passado, o músico lançou seu primeiro single, intitulado “As Cores”. Will já revelou que seu primeiro EP, “Minhas Verdades”, será lançado no dia 19 de fevereiro com cinco faixas, sendo três inéditas.

“PASSADO PRESENTE” - MC ARTHUR, O SHEIK FT. LEKÃO

Morador do Morro da Garrafa, em Vitória, Arthur Marques Chagas, mais conhecido como MC Arthur, 'O Sheik' lança “Passado Presente”. O artista de 28 anos iniciou sua carreira em 2006 e chegou a ser líder do Bonde dos Exclusivos. Em 2011, o MC participou do Bonde da Brecketada, onde estourou com seu primeiro sucesso, chamado "Ela Vai Descendo". Na bagagem, o artista ainda traz as faixas "Tipo 007", "Gastar Milhão", "Rei do Camarote" e "Profissional de Nave".