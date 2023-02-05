Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • De Pura Vida a DJ Esquilo feat. Alley, os lançamentos do "Tocou, Pocou"
Música capixaba

De Pura Vida a DJ Esquilo feat. Alley, os lançamentos do "Tocou, Pocou"

Quadro musical de "HZ" ainda traz novos trabalhos de Andrew Laureth, em "Novo", e Brado, com “Isa”
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 05 de Fevereiro de 2023 às 08:00

Fevereiro chegou e com ele muita música boa. Enquanto o carnaval não chega, vamos curtir os novos lançamentos do Espírito Santo. Pode apertar o play para a faixa "Cheia de Maldade", de DJ Esquilo e Alley, "Isa", do artista Brado, "Sonhei com Ela", da banda Pura Vida feat. Gastação Infinita, e o álbum "Novo", de Andrew Laureth.

"CHEIA DE MALDADE" - ESQUILO E ALLEY

A música "Cheia de Maldade" vem carregada de energia. Essa união do DJ Esquilo com o cantor Alley traz uma pegada mais dançante e comercial, diferente do que vinham fazendo. Segundo os artistas, o intuito é explorar ao máximo tudo que a estação mais quente do ano tem a oferecer.
"Como estamos na melhor época do ano e próximos do carnaval, a ideia era fazer um som com potencial de virar hit. Além disso, buscamos explorar o potencial que as redes sociais têm de entregar e viralizar novas músicas, principalmente com 'dancinhas' e 'trends'", disse Alley. Já para Esquilo, "a ideia de cheia de maldade é vir em um plano totalmente dançante e uma pegada mais 'comercial', que você consiga escutar em qualquer lugar".

"ISA" - BRADO

O artista independente Brado chega ao "Tocou, Pocou" com seu mais novo trabalho, intitulado "Isa". De acordo com o cantor, o single narra a essência jovem com uma batida dançante, que contrasta com elementos acústicos.
"Eu guardei essa música por muito tempo, queria produzir quando realmente estivesse pronto para dar o meu melhor", contou o músico, que conta na bagagem o álbum "Devaneio, Estrago, Alastro", lançado em 2019.

"SONHEI COM ELA" - PURA VIDA E GASTAÇÃO INFINITA

Depois do lançamento do último álbum "Off The Nation", com faixas inseridas em filmes de surf nacional, a banda Pura Vida Original se juntou a banda indie, Gastação Infinita, para uma nova parceria.
"Sonhei com ela" é o primeiro single inédito que faz parte do próximo álbum do grupo, previsto para maio desse ano. O projeto visa um novo conceito de surf music para o Brasil. A faixa também contará com um clipe no Youtube no canal da Pura Vida.  

"NOVO" - ANDREW LAURETH

Com clipes gravados em diferentes paisagens da Holanda e da Alemanha, o músico capixaba Andrew Laureth lança "Novo", seu terceiro álbum de estúdio.
Do reencontro consigo mesmo, o projeto audiovisual chegou às plataformas digitais nesta quinta-feira (2). O álbum traz mensagens de fé, renascimento e esperança, e marca uma nova fase nessas duas décadas de carreira musical. 

Veja Também

"Tocou, Pocou" traz Glauco! feat. Alemão do Forró e Brunão Fernandes; veja destaques

Seschini, Lemiske', Jéssica Marry e FREEDXM no "Tocou, Pocou" desta semana

Do samba ao rap, "Tocou, Pocou" traz novidades da música capixaba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Cultura Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo
Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados