De Pura Vida a DJ Esquilo feat. Alley, os lançamentos do "Tocou, Pocou"

Fevereiro chegou e com ele muita música boa. Enquanto o carnaval não chega, vamos curtir os novos lançamentos do Espírito Santo. Pode apertar o play para a faixa "Cheia de Maldade", de DJ Esquilo e Alley, "Isa", do artista Brado, "Sonhei com Ela", da banda Pura Vida feat. Gastação Infinita, e o álbum "Novo", de Andrew Laureth.

"CHEIA DE MALDADE" - ESQUILO E ALLEY

A música "Cheia de Maldade" vem carregada de energia. Essa união do DJ Esquilo com o cantor Alley traz uma pegada mais dançante e comercial, diferente do que vinham fazendo. Segundo os artistas, o intuito é explorar ao máximo tudo que a estação mais quente do ano tem a oferecer.

"Como estamos na melhor época do ano e próximos do carnaval, a ideia era fazer um som com potencial de virar hit. Além disso, buscamos explorar o potencial que as redes sociais têm de entregar e viralizar novas músicas, principalmente com 'dancinhas' e 'trends'", disse Alley. Já para Esquilo, "a ideia de cheia de maldade é vir em um plano totalmente dançante e uma pegada mais 'comercial', que você consiga escutar em qualquer lugar".

"ISA" - BRADO

O artista independente Brado chega ao "Tocou, Pocou" com seu mais novo trabalho, intitulado "Isa". De acordo com o cantor, o single narra a essência jovem com uma batida dançante, que contrasta com elementos acústicos.

"Eu guardei essa música por muito tempo, queria produzir quando realmente estivesse pronto para dar o meu melhor", contou o músico, que conta na bagagem o álbum "Devaneio, Estrago, Alastro", lançado em 2019.

"SONHEI COM ELA" - PURA VIDA E GASTAÇÃO INFINITA

Depois do lançamento do último álbum "Off The Nation", com faixas inseridas em filmes de surf nacional, a banda Pura Vida Original se juntou a banda indie, Gastação Infinita, para uma nova parceria.

"Sonhei com ela" é o primeiro single inédito que faz parte do próximo álbum do grupo, previsto para maio desse ano. O projeto visa um novo conceito de surf music para o Brasil. A faixa também contará com um clipe no Youtube no canal da Pura Vida.

"NOVO" - ANDREW LAURETH

Com clipes gravados em diferentes paisagens da Holanda e da Alemanha, o músico capixaba Andrew Laureth lança "Novo", seu terceiro álbum de estúdio.