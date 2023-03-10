Kallebe, Caju, Gillezin e muito mais música no “Tocou, Pocou”

Sabemos que o mercado musical capixaba só cresce. Conhecer o que está sendo produzido é muito importante para o fortalecimento cenário dos artistas. Nesta semana, o “Tocou, Pocou” traz os novos trabalhos de Caju, Kallebe, Gillezin e MC VP ES. Confira:

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou" em 2023? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

“SINESTESIA (ACÚSTICO)” - CAJU

A faixa “Sinestesia (Acústico)” é o primeiro lançamento de Caju, artista capixaba de 20 anos que atua no meio musical desde 2017. Apesar de compor canções desde a infância, foi durante o isolamento social que a cantora se dedicou a finalizar e aprimorar suas composições. O single, que será em versão acústica, foi escolhido para ser a estreia devido a boa recepção por parte do público em apresentações feitas em 2022. O clipe, previsto para ser lançado no final do mês, foi gravado por Daniel Tápia e Anna Luisa Golino de Azevedo e produzido com apoio do Estúdio de Música UFES.

EP "CHAMPION" - KALLEBE

Direto do mundo das competições de surfe do Espírito Santo, o artista Kallebe apresenta seu primeiro EP solo, intitulado "Champion". O projeto chega com um videoclipe inédito, nesta quinta-feira (09), materializando a jornada de um campeão da vida real. O EP é todo autoral e conta com 5 faixas e participações especiais.

Segundo o cantor, "Champion” descreve a vida de altos e baixos no esporte e a caminhada para se tornar um verdadeiro campeão diante dos desafios da vida, da necessidade de empreender para concretizar o sonho de viver de música, escrevendo sua própria história dentro e fora do podium.

“PRETA RARA” - GILLEZIN

Outra novidade na área é a canção “Preta Rara”, do produtor musical Gillezin. Aos 20 anos, o capixaba Gillead Emici lança a primeira faixa do seu novo EP, intitulado “Passos”, com participação de 8tto. Segundo o artista independente, a música do gênero rap com pegadas do R&B, revela uma vertente romântica e ideal para os apaixonados de plantão.

“‘Preta Rara’ fala sobre uma uma mulher de valor, alguém que encanta, que sempre quer estar elegante e bem vestida. A música é a primeira faixa do meu novo EP, que terá vários estilos musicais, inclusive funk e pop. O projeto conta com músicas para quem anda apaixonado ou gosta de mandar música para o/a crush (risos)”, disse o capixaba.

“FÉ EM DEUS” - MC VP ES - FEAT. RAPPER JÃO