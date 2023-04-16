De gospel a rap, "Tocou, Pocou" traz músicas de Banda Fé Maior, Cesar MC e mais

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou" em 2023? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

O “Tocou, Pocou” desta semana está super eclético. Vamos percorrer diversos ritmos e estilos diferentes no quadro musical mais capixaba de todos. Entre as novidades da semana estão músicas das bandas Fé Maior e Forró Bemtivi, além dos lançamentos de Rafael Rocha e Cesar MC.

“ÉS TU, RAINHA” - BANDA FÉ MAIOR FEAT PADRE RENATO CRISTE

Na semana da Festa Da Penha, padroeira do Espírito Santo, a banda “Fé Maior” lança a música “És Tu, Rainha”, com participação do Padre Renato Criste. O grupo católico apostou no sertanejo para comemorar o dia da santa. O vocalista da banda, Marcos Vinicius, ressalta que a faixa busca falar da devoção dos capixabas à Nossa Senhora da Penha.

“A musica ‘És Tu Rainha’ é uma homenagem à devoção que o povo capixaba tem com Nossa Senhora da Penha. A letra da música e o próprio cenário do clipe, que é o Convento da Penha, tem como objetivo representar essa relação trazendo emoção, fé e alegria aos que assistem, sobretudo em meio a Festa da Penha 2023”, disse o vocalista.

“AQUARELA DO BRASIL” - RAFAEL ROCHA BIG BAND

O trombonista Rafael Rocha apresenta uma releitura de “Aquarela do Brasil”. Segundo o artista, de 34 anos, o intuito agora é resgatar as boas lembranças do público em novas versões de clássicos.

“Quero dar novas roupagens e trazer de volta temas que estão na memória do público e, ao mesmo tempo, inovar com arranjos para big bands, trazendo atualidade aos temas. Para aumentar o teor de brasilidade no single, convidei o Hamilton de Holanda, amigo de longa data”, adianta Rafael, responsável também pelo arranjo da música.

“DA COR BRASILEIRA” - FORRÓ BEMTIVI

O forró também está presente no “Tocou, Pocou” desta semana com a música “Da Cor Brasileira”, da banda Forró Bemtivi. Com direito a clipe gravado em Itaúnas, terra do forró capixaba, a canção traz batidas do famoso xote com o axé. A letra trouxe as belezas naturais e também a cultura brasileira, com destaque para a Bahia neste projeto. A composição é de Beto Pepê e Junior Barriga e a produção é assinada por Vinicius Tavares e Jura Fernandes.

"ANTES QUE A BALA PERDIDA ME ACHE'' (AO VIVO) - CESAR MC PART. EMICIDA, JADDY E CORAL SERENATA

Finalizando o quadro musical de HZ desta semana, o rapper Cesar MC divulgou um clipe ao vivo da faixa "Antes Que A Bala Perdida Me Ache'', com participação de Emicida, Jaddy e Coral Serenata. O vídeo foi gravado ano passado, durante a apresentação do artista no Festival MC, no Centro Cultural Carmélia, em Vitória.