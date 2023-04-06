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Música capixaba

Do reggae ao gospel, os lançamentos capixabas do início de abril no “Tocou, Pocou”

Nesta semana, vamos conhecer as novas músicas de Jardel Miguel, banda SOE, SJ e Jojó Borges; vem ouvir
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 17:30

Podem preparar os ouvidos para mais uma semana repleta de lançamentos “Made in ES”. O “Tocou, Pocou” chega com as novidades de Jardel Miguel, em “Quadro e Giz”; da banda SOE, com a faixa "Salvação"; do artista SJ, na canção “Minha Hora”; e de Jojó Borges, na música “Continente Rasta”. Vem conferir os detalhes mais abaixo.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou" em 2023?

Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

“QUADRO E GIZ” - JARDEL MIGUEL

O “Tocou, Pocou” desta semana começa com a música “Quadro e Giz”, de Jardel Miguel. A canção é um rock alternativo, que flerta com o indie e o pop. O artista, que possui experiência de cantar em barzinhos e espaços musicais, também atua como professor há alguns anos. Segundo ele, a faixa é uma homenagem aos colegas de profissão que se lançam dia após dia na missão de educar.
“A letra dessa canção foi escrita no intuito de quebrar a romantização do suor e sangue que a profissão de professor demanda em nosso país. Trazer um recorte real da desvalorização, insegurança, aflições da profissão, que é o nosso meio de sobrevivência”, destacou o artista.

“SALVAÇÃO” - SOE

O gospel também está presente no quadro musical de HZ com a canção “Salvação”, da banda SOE. O grupo de Vargem Alta, Sul do Espírito Santo, existe desde 2012 e tem como objetivo levar ajuda e alegria para as pessoas através da música. A vocalista Jackeline Valeriano contou que gosta de compartilhar sobre experiências da sua vida através das canções.
“Essa música foi escrita em 2013 e é uma composição que tem como objetivo mostrar para as pessoas que, mesmo que tudo tenha dado errado na sua vida, existe salvação e solução para sua vida. Ela está em Jesus. Não importa a situação, Jesus não abre mão de você. Ele se importa e quer te dar um recomeço”, disse a vocalista.

“MINHA HORA” - SJ

Com influências que vão do R&B ao trap, "Minha Hora" chega ao mundo nos vocais de SJ. Nessa faixa, os timbres e ritmos típicos do trap se misturam com batidas de funk, mais especificamente o "Beat Fino", vertente do funk capixaba. Esse elemento confere ainda mais energia, suingue e um sabor regional à música.

“CONTINENTE RASTA” - JOJÓ BORGES

Por fim, o nosso último lançamento desta semana é a canção “Continente Rasta”, do músico e compositor capixaba Jojó Borges. No estilo reggae, a canção reflete sobre os problemas sociais e sai em defesa do povo negro em todos os aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais. JoJó lançou seu primeiro álbum em 2015 (Cidade Faroeste). Em 2018, ele lançou sua Live Session com três novas músicas e atualmente prepara seu próximo álbum.
“A música ‘Continente Rasta’, alerta para não odiar os jesuítas, mas também não iremos esquecer o que eles fizeram. Não podemos esquecer que ser umbandista ou candomblecista assumido(a) no Brasil é muito difícil”, relata Jojó Borges.

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