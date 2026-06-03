Governo do ES contrata temporários com salário de até R$ 5.500

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo (Seger) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários. A oferta é de nove vagas para o cargo de técnico de nível superior.
A remuneração é de R$ 5.589,89, mais auxílio-alimentação de R$ 800. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.
Os candidatos precisam ter graduação nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Engenharia de Produção ou Logística; registro profissional ativo no órgão de classe competente do Estado do Espírito Santo; e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo na categoria B.
As inscrições podem ser feitas até as 16h do dia 8 de junho de 2026, no site selecao.es.gov.br.
O processo seletivo simplificado é composto pelas seguintes etapas: inscrição, comprovação das informações declaradas e formalização do contrato.
A validade do processo seletivo será de 15 meses, podendo ser prorrogada. Os contratos de prestação de serviço serão firmados por um prazo de 36 meses.
Atribuições do cargo
Planejar e supervisionar as etapas do projeto de informatização do patrimônio mobiliário junto aos Órgãos e Entidades Estaduais;
Realizar vistorias técnicas e análises in loco, nos municípios do Estado, envolvendo os órgãos e entidades da administração direta e indireta, para verificação dos bens inservíveis para fins de recebimento pela SEGER;
Acompanhar cronogramas, prazos e metas; Dirimir dúvidas sobre normas legais e institucionais de patrimônio mobiliário;
Acompanhar e auxiliar o desenvolvimento de estratégias de inventário, etiquetagem e registro digital;
Elaborar relatórios gerenciais de monitoramento do Projeto para apresentação à gerência responsável;
Facilitar a comunicação entre áreas envolvidas (TI, patrimônio, almoxarifado, etc.);
Monitorar e orientar a coleta in loco, o registro e a atualização dos dados patrimoniais nos sistemas aplicáveis;
Deslocar-se para acompanhamento das diligências do Projeto para todos os pontos de coleta;
Acompanhar os testes nos sistemas informatizados;
Oferecer suporte técnico aos usuários quanto ao uso da nova tecnologia e suas interações;
Propor junto aos superiores, melhorias sistêmicas para otimizar a sua utilização;
Identificar melhorias na gestão de dados dos sistemas informatizados;
Executar outras atividades correlatas que contribuam para o sucesso do Projeto Patrimônio 2.0.
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