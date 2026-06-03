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Processo seletivo

Governo do ES contrata temporários com salário de até R$ 5.500

Candidatos precam ter o nível superior em diversas áreas; interessados podem se inscrever até o dia 8 de junho

Publicado em 03 de Junho de 2026 às 12:19

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 jun 2026 às 12:19
Prova de concurso público
Oportunidade para trabalhar com contrato temporários na Seger
 Pixabay

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo (Seger) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários. A oferta é de nove vagas para o cargo de técnico de nível superior.


A remuneração é de R$ 5.589,89, mais auxílio-alimentação de R$ 800. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.


Os candidatos precisam ter graduação nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Engenharia de Produção ou Logística; registro profissional ativo no órgão de classe competente do Estado do Espírito Santo; e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo na categoria B.

As inscrições podem ser feitas até as 16h do dia 8 de junho de 2026, no site selecao.es.gov.br


O processo seletivo simplificado é composto pelas seguintes etapas: inscrição, comprovação das informações declaradas e formalização do contrato.


A validade do processo seletivo será de 15 meses, podendo ser prorrogada. Os contratos de prestação de serviço serão firmados por um prazo de 36 meses.

Atribuições do cargo

  • Planejar e supervisionar as etapas do projeto de informatização do patrimônio mobiliário junto aos Órgãos e Entidades Estaduais; 

  • Realizar vistorias técnicas e análises in loco, nos municípios do Estado, envolvendo os órgãos e entidades da administração direta e indireta, para verificação dos bens inservíveis para fins de recebimento pela SEGER; 

  • Acompanhar cronogramas, prazos e metas; Dirimir dúvidas sobre normas legais e institucionais de patrimônio mobiliário;

  • Acompanhar e auxiliar o desenvolvimento de estratégias de inventário, etiquetagem e registro digital;

  • Elaborar relatórios gerenciais de monitoramento do Projeto para apresentação à gerência responsável;

  • Facilitar a comunicação entre áreas envolvidas (TI, patrimônio, almoxarifado, etc.); 

  • Monitorar e orientar a coleta in loco, o registro e a atualização dos dados patrimoniais nos sistemas aplicáveis; 

  • Deslocar-se para acompanhamento das diligências do Projeto para todos os pontos de coleta; 

  • Acompanhar os testes nos sistemas informatizados; 

  • Oferecer suporte técnico aos usuários quanto ao uso da nova tecnologia e suas interações;

  • Propor junto aos superiores, melhorias sistêmicas para otimizar a sua utilização;

  • Identificar melhorias na gestão de dados dos sistemas informatizados; 

  • Executar outras atividades correlatas que contribuam para o sucesso do Projeto Patrimônio 2.0.

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