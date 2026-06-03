Governo do ES contrata temporários com salário de até R$ 5.500

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo (Seger) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários. A oferta é de nove vagas para o cargo de técnico de nível superior.





A remuneração é de R$ 5.589,89, mais auxílio-alimentação de R$ 800. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.





Os candidatos precisam ter graduação nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Engenharia de Produção ou Logística; registro profissional ativo no órgão de classe competente do Estado do Espírito Santo; e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo na categoria B.