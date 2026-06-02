ES tem 17 seleções e concursos abertos com mais de 1.900 vagas

Pelo menos 17 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 1.900 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em diversos órgãos do estado. Os salários podem chegar a R$ 26 mil.
A Polícia Militar do Espírito Santo vai abrir concurso público com 1.008 vagas, sendo mil postos para soldados combatentes e oito para soldados músicos. Os candidatos precisam ter o ensino médio e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800. Os interessados poderão se inscrever de 8 de junho a 8 de julho de 2026.
Os interessados em participar do concurso público do Ministério Público do Espírito Santo têm até o dia 11 de junho para garantir a participação. O prazo foi ampliado após indisponibilidade do sistema. São 60 vagas para o quadro efetivo da instituição. O salário chega a R$ 10 mil.
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) publicou um processo seletivo simplificado para preencher uma vaga de professor visitante estrangeiro em Vitória, com exigência de título de doutorado. Os ganhos podem chegar a R$ 26,3 mil. O atendimento aos candidatos ocorre de 8 a 12 de junho.
A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para contratar seis técnicos de nível superior. A remuneração é de RS 5.589,89, mais auxílio-alimentação de R$ 800. As inscrições seguem até o dia 8 de junho.
A Prefeitura de Ibiraçu divulgou o edital de retificação do concurso público com 200 vagas e salários de até R$ 10.805. Os postos são para profissionais de todos os níveis de escolaridade. O novo prazo de inscrição vai de 8 a 25 de junho.
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