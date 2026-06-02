ES tem 17 seleções e concursos abertos com mais de 1.900 vagas

Pelo menos 17 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 1.900 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em diversos órgãos do estado. Os salários podem chegar a R$ 26 mil.





A Polícia Militar do Espírito Santo vai abrir concurso público com 1.008 vagas, sendo mil postos para soldados combatentes e oito para soldados músicos. Os candidatos precisam ter o ensino médio e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800. Os interessados poderão se inscrever de 8 de junho a 8 de julho de 2026.



Os interessados em participar do concurso público do Ministério Público do Espírito Santo têm até o dia 11 de junho para garantir a participação. O prazo foi ampliado após indisponibilidade do sistema. São 60 vagas para o quadro efetivo da instituição. O salário chega a R$ 10 mil.