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Interdições parciais

Corridas vão alterar trânsito em vias de Vitória no fim de semana

Vias importantes como a Dante Michelini e Beira-Mar terão interdições parciais no domingo (26); veja mudanças

Publicado em 24 de Julho de 2026 às 15:06

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

24 jul 2026 às 15:06
Avenida Dante Michelini e Orla de Camburi
Avenida Dante Michelini será interditada parcialmente para corrida Fernando Madeira

Duas corridas vão interditar parcialmente o trânsito em importantes ruas e avenidas de Vitória na manhã de domingo (26). Conforme a Guarda Municipal, a sinalização dos eventos está sob responsabilidade dos organizadores e o fluxo será desviado para vias adjacentes.


Agentes da corporação estarão nos locais para orientar os condutores e pedem para que eles programem os deslocamentos com antecedência e utilizem rotas alternativas no período. Confira abaixo as interdições:

Corrida Santa Lúcia

A 12ª Corrida Santa Lúcia começará às 5h, se estendendo até as 10h. As interdições parciais serão nas seguintes avenidas:


  • Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar);
  • Nossa Senhora dos Navegantes, na altura da Praça do Papa;
  • Américo Buaiz, em frente ao Shopping Vitória;
  • Saturnino de Brito, na Curva da Jurema;
  • Dante Michelini, na orla de Camburi.

Durante a prova, a Rua de Lazer ficará suspensa no trecho onde os atletas passarão. 

Corrida da Cooperação

Já a Corrida da Cooperação acontecerá entre 5h30 e 8h, na Enseada do Suá. As interdições parciais serão nas ruas:


  • Abiail do Amaral Carneiro, próximo ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo;
  • Professor Belmiro Siqueira, próximo ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo;
  • Clóvis Machado.

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