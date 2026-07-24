Corridas vão alterar trânsito em vias de Vitória no fim de semana

Duas corridas vão interditar parcialmente o trânsito em importantes ruas e avenidas de Vitória na manhã de domingo (26). Conforme a Guarda Municipal, a sinalização dos eventos está sob responsabilidade dos organizadores e o fluxo será desviado para vias adjacentes.
Agentes da corporação estarão nos locais para orientar os condutores e pedem para que eles programem os deslocamentos com antecedência e utilizem rotas alternativas no período. Confira abaixo as interdições:
Corrida Santa Lúcia
A 12ª Corrida Santa Lúcia começará às 5h, se estendendo até as 10h. As interdições parciais serão nas seguintes avenidas:
- Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar);
- Nossa Senhora dos Navegantes, na altura da Praça do Papa;
- Américo Buaiz, em frente ao Shopping Vitória;
- Saturnino de Brito, na Curva da Jurema;
- Dante Michelini, na orla de Camburi.
Corrida da Cooperação
Já a Corrida da Cooperação acontecerá entre 5h30 e 8h, na Enseada do Suá. As interdições parciais serão nas ruas:
- Abiail do Amaral Carneiro, próximo ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo;
- Professor Belmiro Siqueira, próximo ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo;
- Clóvis Machado.