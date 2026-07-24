Corridas vão alterar trânsito em vias de Vitória no fim de semana

Duas corridas vão interditar parcialmente o trânsito em importantes ruas e avenidas de Vitória na manhã de domingo (26). Conforme a Guarda Municipal, a sinalização dos eventos está sob responsabilidade dos organizadores e o fluxo será desviado para vias adjacentes.





Agentes da corporação estarão nos locais para orientar os condutores e pedem para que eles programem os deslocamentos com antecedência e utilizem rotas alternativas no período. Confira abaixo as interdições: