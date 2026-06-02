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Auxiliar de saúde bucal

Polícia Militar do ES contrata profissionais temporários na área da Saúde

São oportunidades para quem tem o nível médio, registro no conselho de classe e seis meses de experiência

Publicado em 02 de Junho de 2026 às 13:17

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 jun 2026 às 13:17
Hospital da Polícia Militar em Vitória Arquivo

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de profissionais da área da Saúde. A oferta é de 19 vagas para o cargo de auxiliar de saúde bucal.


A remuneração é de R$ 2.187,76, mais auxílio-alimentação de R$ 800. Os selecionados vão trabalhar 40 horas semanais no Hospital da Polícia Militar (HPM). 

Para participar da seleção, é necessário ter o ensino médio completo, registro ativo no Conselho Regional de Odontologia (CRO-ES) ou comprovante de solicitação de transferência para esta jurisdição no ato da contratação. Também é necessário comprovar experiência de, no mínimo, seis meses na função. 


As inscrições podem ser feitas até as 9 horas do dia  9 de junho, no site www.selecao.es.gov.br

A seleção dos profissionais será feita por meio de análise de documentos.


Os contratos terão duração de 12 meses, podendo ser prorrogados pelo mesmo período, conforme a necessidade da Administração do HPM. 

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