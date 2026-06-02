Polícia Militar do ES contrata profissionais temporários na área da Saúde

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de profissionais da área da Saúde. A oferta é de 19 vagas para o cargo de auxiliar de saúde bucal.





A remuneração é de R$ 2.187,76, mais auxílio-alimentação de R$ 800. Os selecionados vão trabalhar 40 horas semanais no Hospital da Polícia Militar (HPM).