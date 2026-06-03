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Justiça, Segurança e Cidadania

Caso Luísa Lopes: motorista vai a júri em agosto por morte de ciclista no ES

Ouça a participação da comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 03 de Junho de 2026 às 12:08

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

03 jun 2026 às 12:08
Modelo Luísa Lopes, atropelada e morta no dia 15 de abril de 2022 na Avenida Dante Michelini, em Jardim da Penha, Vitória
Modelo Luísa Lopes, atropelada e morta no dia 15 de abril de 2022 na Avenida Dante Michelini, em Jardim da Penha, Vitória Crédito: Redes sociais
Pouco mais de quatro anos após o atropelamento que resultou na morte da modelo e ciclista Luísa Lopes na Praia de Camburi, em Vitória, a corretora de imóveis Adriana Felisberto Pereira, 33 anos, vai enfrentar o júri popular. O juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória, Carlos Henrique Rios do Amaral Filho marcou para o dia 5 de agosto, a partir das 9 horas, a sessão do Tribunal do Júri da capital que avaliará os crimes da ré. Na sentença de pronúncia, proferida em fevereiro de 2025, foi determinado que ela seja julgada por crime de homicídio, com as qualificadoras de ter ocorrido em situação que representava perigo comum e realizada com recurso que dificultou a defesa da vítima. Além do crime de embriaguez ao volante. À época, o magistrado destacou que a corretora guiava seu carro em velocidade acima do permitido e apresentava sinais de embriaguez ao atingir a jovem, que empurrava sua bicicleta. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - JUSTIÇA SEGURANÇA E CIDADANIA – 03-06-26.mp3

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