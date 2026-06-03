Vídeo mostra tombamento de caminhão-tanque que explodiu em Alfredo Chaves

Um vídeo gravado dentro do carro que seguia atrás de um caminhão-tanque mostra o momento em que o veículo tombou e pegou fogo na ES 146, em Alfredo Chaves, no Espírito Santo. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (3), próximo à Ponte do Cafundó, via de acesso à localidade de Barra do Batatal, na Região Serrana.





Logo após o tombamento, o motorista do carro parou para ajudar no resgate do caminhoneiro, que recebeu atendimento do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Pouco tempo depois, houve a explosão.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo transportava alfalto líquido. Após o combate às chamas foi necessário resfriar o material até que ele endurecesse para, em seguida, ser removido com auxílio de um trator. Os trabalhos duraram cerca de três horas, período em que a rodovia ficou totalmente interditada. O tráfego foi liberado por volta das 14h, segundo a prefeitura.