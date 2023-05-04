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Música capixaba

De Chorou Bebel a Pirikito: veja os lançamentos do "Tocou, Pocou" desta semana

Quadro musical de HZ ainda traz o disco “Perâmbula”, do gaitista Paulo Prot, e “Conexão”, de JP Pires
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 11:01

É música capixaba que vocês querem? Então podem preparar os ouvidos para os novos lançamentos da semana. O “Tocou, Pocou” chega em maio com lançamentos de Chorou Bebel, Pirikito, Paulo Prot e JP Pires. Confira abaixo mais detalhes.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou" em 2023?

Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

“P/ QUEM TEM CORAGEM DE AMAR” - CHOROU BEBEL

O trio capixaba Chorou Bebel, formado por Bozi, Gabriel Bebici e Rany Baby, lançou seu álbum de estreia, chamado “P/ Quem Tem Coragem de Amar”. O disco reúne sonoridades de várias partes do mundo, mas de um modo brasileiro. Nas suas 11 faixas, os ouvintes podem encontrar batidas de MPB, pop, xote, samba, trap, bossa, baião, R&B, piseiro e contemporaneidades. Segundo a vocalista, o trabalho explora a vulnerabilidade como uma força, a saudade como parte da vida e o ciúme como marca da existência de uma paixão.
"Esse álbum de estreia é o resumo de uma vida inteira de trabalho e pesquisa. Conseguimos sintetizar a nata de tudo que nós consumimos, artisticamente falando, até aqui. É muita emoção 'parir' esse disco, estamos trabalhando há pelo menos três anos. É o olhar que queremos experimentar no mundo, essa felicidade coletiva. É muito bom fazer som quando estamos juntos. Saiu isso daí. Espero que vocês apreciem toda essa partilha", contou Rany.

“YES I WAS WRONG” - PIRIKITO

A música “YES I WAS WRONG” é o primeiro lançamento do ano de 2023 do artista Pirikito. A faixa chega ao mundo com a colaboração de 6ok e Magro, ex-integrantes da banda de rap Solveris. Produzida por Rodolfo Simor, o som traz referências do hip hop dos anos 90 e conta com timbres e teclados atuais. Essa é a primeira faixa lançada que faz parte do novo álbum de Pirikito, intitulado "Safira", com lançamento para julho deste ano.
“A música faz uma brincadeira irônica sobre o ego que o ser humano tem sobre sempre querer estar certo, mas saber que, muitas vezes, ficar em paz é melhor do que estar certo”

"PERÂMBULA" - PAULO PROT

O “Tocou, Pocou” dessa semana ainda traz muito jazz capixaba com “Perâmbula”, do gaitista Paulo Prot. Contendo oito faixas originais, o novo projeto do artista apresenta uma mistura de música brasileira, jazz e blues. O disco se destaca ao trazer a gaita como protagonista de todas as faixas, em uma pegada mais dançante e ousada. De acordo com Prot, o álbum é uma jornada sonora que leva os ouvintes em uma viagem pelos diferentes ritmos e harmonias que influenciaram sua carreira.
"Estou muito animado em lançar 'Perâmbula'. Este álbum representa uma mistura de minhas influências musicais e é um reflexo de um desejo antigo de me apresentar como compositor. Espero que as pessoas gostem tanto de ouvir quanto eu gostei de fazê-lo", pontuou o músico.

“CONEXÃO” - JP PIRES FEAT SAP LEOR

Por fim, o nosso último lançamento é “Conexão”, de JP Pires. A música contou com a participação do artista moçambicano Sap Leor. Segundo o artista de Guaçuí, Sul do Espírito Santo, o single mostra os dois lados de uma cultura mundial vista por um ponto de vista consciente.
“O próprio nome da música se refere a conexão feita com o artista moçambicano. Eu e o Sap nos conhecemos através de um grupo de artistas independentes do Whatsapp, e assim surgiu essa amizade que resultou na canção. Para mim, essa música mostrou que a arte não tem limites”, disse JP.

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