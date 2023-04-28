"Tocou, Pocou" traz as músicas de Camila Gabriel, Ococha e mais; ouça

Sertanejo pop, rock alternativo, eletrônica e muito mais. O nosso compilado de lançamentos capixabas veio com tudo nesta semana. Abrindo espaço para todos os estilos musicais, o “Tocou Pocou” traz os singles “Intuição”, de Camila Gabriel, “Vô Tião”, de Ococha, “Make Some Noise”, do capixaba Wota, e ainda o disco "Água, Ar, Fogo e Terra", de Ren de Luzia e DJ Jone BL.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou" em 2023? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

“INTUIÇÃO” - CAMILA GABRIEL

Sensação do estilo sertanejo pop no Espírito Santo, a cantora e compositora Camila Gabriel chega com tudo no “Tocou, Pocou” com seu lançamento intitulado “Intuição”. O projeto, que também conta com videoclipe inédito, traz um olhar urbano para o gênero musical. “A ideia é valorizar a capacidade de se emocionar em meio ao ‘caos’ das grandes cidades”, afirma a cantora.

Natural de Ibatiba, a “terra dos tropeiros”, Camila Gabriel começou a tocar violão na infância e compõe desde a adolescência. Em 2015, lançou seu primeiro álbum, “Só Eu Sei”, com 12 composições, sendo oito de sua autoria. Completam a sua discografia os singles "Inconsequentes" (2019), “Uma Dose de Encantos” (2021) e “Ibatiba, Terra dos Tropeiros” (2022).

“VÔ TIÃO” - OCOCHA

Novidade na área do músico e compositor Ococha, no single“Vô Tião”. Com um extenso currículo, o capixaba começou a carreira aos 15 anos e é um destaque na cena musical local. Na bagagem, o cantor conta com três álbuns, “A Dança dos Ventos” (2012), “Elevado” (2016) e "Trippy Flashes N Loves" (2022), além de diversas participações em festivais musicais. Nascido em Alegre, Sul do Espírito Santo, Ococha revelou para HZ que a nova música foi feita em homenagem aos 88 anos do seu avô, Seu Sebastião.

“O single ‘Vô Tião’ é uma homenagem sincera ao meu avô Sebastião, que completou 88 anos no dia 20 de abril. Com seu ritmo vibrante e refrão cativante, "Vô Tião" certamente fará você dançar e sentir o amor", comenta o cantor.

“MAKE SOME NOISE” - WOTA

A música eletrônica também está presente no quadro musical de HZ. Com “Make Some Noise”, o capixaba Wota apresenta seu novo trabalho produzido pela gravadora Housewood. Segundo o artista, o som foi pensado especialmente para quem gosta de curtir uma boa música nas pistas de dança.

“‘Make Some Noise’ traz uma nova roupagem da música lançada recentemente pelos DJs Benny Benassi, Chris Nasty e Constantin. Com aquela pegada do Tech House, esse trabalho conta com a parceria de Elly, que veio diretamente do Sul do Brasil e foi direcionado para pistas de dança. Espero que gostem”, afirma Wota para HZ.

"ÁGUA, AR, FOGO E TERRA" - REN DE LUZIA E DJ JONE BL