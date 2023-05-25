Alcione comemora 50 anos de carreira com dois shows em Vitória

Alcione comemora 50 anos de carreira com turnê pelo Brasil Crédito: Vinicius Mochizuki

Comemorando cinco décadas de dedicação e amor à música, especialmente ao samba, sua grande paixão, Alcione volta ao Espírito Santo neste final de semana para cantar seus maiores sucessos. Com duas apresentações da turnê "50 anos", a artista sobe ao palco do Espaço Patrick Ribeiro, no Novo Aeroporto de Vitória, na sexta (26), em uma apresentação solo, e no sábado (27), ao lado de Jorge Aragão.

A última vez que Marrom esteve em solo capixaba foi em novembro de 2021, para apresentação do projeto "Tijolo por Tijolo". Dois anos depois, uma das mais melodiosas vozes do Brasil retorna para cantar novamente hits inesquecíveis, como "A Loba", "Não Deixe o Samba Morrer" (video abaixo), "Meu Ébano", "Estranha Loucura" e "Você Me Vira a Cabeça".

Ganhadora de vários prêmios nacionais e internacionais, incluindo um Grammy, Alcione começou a cantar e tocar instrumentos de sopro com apenas nove e desde então não parou de impressionar a todos nos mais de 36 países pelos quais passou.

SERVIÇO

ALCIONE "50 ANOS"

QUANDO: Sexta (26), às 21h30, e sábado (27), às 20h. No sábado, Alcione divide o palco com Jorge Aragão

Sexta (26), às 21h30, e sábado (27), às 20h. No sábado, Alcione divide o palco com Jorge Aragão ONDE: Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Novo Aeroporto, Vitória

Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Novo Aeroporto, Vitória CLASSIFICAÇÃO: 16 anos

16 anos INGRESSOS PARA O SHOW DE SEXTA (26): Disponíveis na bilheteria do espaço ou no site da Blue Ticket (com acréscimo de taxa de conveniência). Assinantes do Clube Gazeta possuem desconto.

- Mesa Ouro (para 4 pessoas) por R$ 1,4 mil | Mesa Prata por R$ 1,2 mil | Mesa Bronze por R$ 1 mil

- Cadeiras por R$ 180 (ingresso solidário), R$ 130 (meia-entrada) e R$ 260 (inteira)

- Pista por R$ 100 (meia-entrada), R$ 150 (ingresso solidário) e R$ 200 inteira

- O ingresso solidário só é válido mediante doação de 2kg de alimento não perecível

Disponíveis na bilheteria do espaço ou no site da Blue Ticket (com acréscimo de taxa de conveniência). Assinantes do Clube Gazeta possuem desconto. - Mesa Ouro (para 4 pessoas) por R$ 1,4 mil | Mesa Prata por R$ 1,2 mil | Mesa Bronze por R$ 1 mil - Cadeiras por R$ 180 (ingresso solidário), R$ 130 (meia-entrada) e R$ 260 (inteira) - Pista por R$ 100 (meia-entrada), R$ 150 (ingresso solidário) e R$ 200 inteira - O ingresso solidário só é válido mediante doação de 2kg de alimento não perecível INGRESSOS PARA O SHOW DE SÁBADO (27): Disponíveis na bilheteria do espaço ou no site da Blue Ticket (com acréscimo de taxa de conveniência). Assinantes do Clube A Gazeta possuem desconto.

- Mesa Prata (para 4 pessoas), por R$ 1,4 mil

- Cadeiras por R$ 330 (inteira), R$ 165 (meia-entrada) e R$ 220 (ingresso solidário).

- O ingresso solidário só é válido mediante doação de 2kg de alimento não perecível

