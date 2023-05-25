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A vida é trem bala

Ana Vilela anuncia perfil no OnlyFans: 'Cantora e grande gostosa'

Voz de Trem Bala compartilhou com os seguidores que agora faz parte da plataforma de conteúdo adulto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 13:31

Artista Ana Vilela compartilha clique em Balneário Camboriú
Artista Ana Vilela compartilha clique em Balneário Camboriú Crédito: Reprodução/ Instagram/@anavilela
A artista Ana Vilela anunciou, nesta quarta (24), que criou um perfil no Only Fans. Conhecida pelo hit "Trem Bala", sucesso de 2017, a cantora publicou no Instagram e no Twitter que agora faz parte da plataforma de conteúdo adulto. "E vamos de gorda e lésbica no Onlyfans também. Foda-se, a vida é trem bala parceiro", escreveu.
No perfil, criado há menos de 24 horas, a cantora se descreveu como "cantora e grande gostosa". Até o momento, porém, ainda não há nenhum conteúdo ou qualquer outra informação sobre valores da assinatura.
Pelas suas redes, já é possível ver uma prévia do que está por vir. Com lingerie preta e batom vermelho, a artista compartilhou uma foto sensualizando enquanto uma mão feminina segura a corrente de uma coleira que está em seu pescoço.
Nos comentários da postagem, fãs apoiaram a decisão da cantora. "Meu trem até descarrilhou agora", disse um internauta. "Que a vida é trem bala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir... Estou brotando por lá também!", brincou outra seguidora.

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