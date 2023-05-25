Ana Vilela anuncia perfil no OnlyFans: 'Cantora e grande gostosa'

Artista Ana Vilela compartilha clique em Balneário Camboriú Crédito: Reprodução/ Instagram/@anavilela

A artista Ana Vilela anunciou, nesta quarta (24), que criou um perfil no Only Fans. Conhecida pelo hit "Trem Bala", sucesso de 2017, a cantora publicou no Instagram e no Twitter que agora faz parte da plataforma de conteúdo adulto. "E vamos de gorda e lésbica no Onlyfans também. Foda-se, a vida é trem bala parceiro", escreveu.

No perfil, criado há menos de 24 horas, a cantora se descreveu como "cantora e grande gostosa". Até o momento, porém, ainda não há nenhum conteúdo ou qualquer outra informação sobre valores da assinatura.

Pelas suas redes, já é possível ver uma prévia do que está por vir. Com lingerie preta e batom vermelho, a artista compartilhou uma foto sensualizando enquanto uma mão feminina segura a corrente de uma coleira que está em seu pescoço.