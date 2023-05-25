Globo corta mais uma vez cena de beijo lésbico em 'Vai na Fé' e revolta fãs Crédito: Reprodução/Twitter/@Wands_Ferreira

Duas semanas depois de cortar um beijo entre Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman) na novela "Vai na Fé", a Globo decidiu manter o veto a troca de carinho das duas personagens na trama. Previsto para o capítulo desta quarta (24), o selinho foi substituído por um chamego no rosto na cena escrita por Rosane Svartman.

De acordo com a íntegra do episódio, após Clara chorar e revelar insegurança e fragilidade, Helena enxugaria suas lágrimas, diria o quanto estava linda, beijando-a em seguida na boca. Clara então não recuaria. A cena não aconteceu e a internet não perdoou mais uma vez a emissora.

"A Globo vai mesmo manter essa hipocrisia para agradar um público conservador que odeia a emissora e está pouco se lixando para qualquer causa?", questionou um internauta. " Clara e a Helena só estão se beijando nas gravações. Está feio", comentou a segunda seguidora e a terceira completou: "Já esperava, mas é uma frustração sem tamanho".

Procurada para comentar o primeiro veto ao beijo lésbico, a Globo tinha confirmado a edição no capítulo. "Toda novela está sujeita a edição. Uma rotina que atende às estratégias de programação ou artísticas. Isso, inclusive, é sinalizado nos resumos de capítulos divulgados pela Globo", dizia a nota. A reportagem entrou em contato com a emissora, mas não obteve resposta.

Olha a nova ideia da Globo, pra não censurar o beijo lésbico. Ele praticamente não ser explícito e parecer mais um beijo no rosto.



Palhaçada kkkkkkkkk#VaiNaFé pic.twitter.com/wwVJxIDU32 — Wandeson Ferreira (@Wands_Ferreira) May 24, 2023

É isso, gente. Mais uma vez cortaram o beijo da Clara e Helena. Era pra ser na bochecha e na boca tbm. Engraçado que quando foi pra provar algo para dois machos foi autorizado, agora de afeto e amor, não pode... #VaiNaFe pic.twitter.com/fDT5b772J2 — Gui (@Gui20351861) May 24, 2023

O beijo Clarena mais uma vez foi cortado, mas já era de se esperar vindo da Globo né? Por outro lado, tivemos esse momento muito fofo entre a Clara e Helena 🥹 #VaiNaFe



pic.twitter.com/wJvA9TsIdk — lesbocine (@lesbocine) May 24, 2023

A cúpula da Globo cortou o Beijo Clarena de novo, né? Há um claro corte de cena do momento. A emissora vai mesmo manter essa hipocrisia pra agradar um público conservador que odeia a emissora e tá pouco se lixando pra qualquer causa. #VainaFé pic.twitter.com/TNFQqwCPYA — Sérgio Santos (@ZAMENZA) May 24, 2023

Essa relação delas tá ficando completamente sem nexo. Cortam os beijos aí fica um trem sem sentido. E mesmo se tivesse os beijos estão fazendo elas se "beijar" em momentos estranhos. Só continuo assistindo por causa das duas atrizes. — Lorena (@lorenacrisro) May 24, 2023