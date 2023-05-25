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Globo corta mais uma vez cena de beijo lésbico em 'Vai na Fé' e revolta fãs

A cena foi substituída por um chamego entre as personagens
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 09:11

Globo corta mais uma vez cena de beijo lésbico em 'Vai na Fé' e revolta fãs
Globo corta mais uma vez cena de beijo lésbico em 'Vai na Fé' e revolta fãs Crédito: Reprodução/Twitter/@Wands_Ferreira
Duas semanas depois de cortar um beijo entre Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman) na novela "Vai na Fé", a Globo decidiu manter o veto a troca de carinho das duas personagens na trama. Previsto para o capítulo desta quarta (24), o selinho foi substituído por um chamego no rosto na cena escrita por Rosane Svartman.
De acordo com a íntegra do episódio, após Clara chorar e revelar insegurança e fragilidade, Helena enxugaria suas lágrimas, diria o quanto estava linda, beijando-a em seguida na boca. Clara então não recuaria. A cena não aconteceu e a internet não perdoou mais uma vez a emissora.
"A Globo vai mesmo manter essa hipocrisia para agradar um público conservador que odeia a emissora e está pouco se lixando para qualquer causa?", questionou um internauta. " Clara e a Helena só estão se beijando nas gravações. Está feio", comentou a segunda seguidora e a terceira completou: "Já esperava, mas é uma frustração sem tamanho".
Procurada para comentar o primeiro veto ao beijo lésbico, a Globo tinha confirmado a edição no capítulo. "Toda novela está sujeita a edição. Uma rotina que atende às estratégias de programação ou artísticas. Isso, inclusive, é sinalizado nos resumos de capítulos divulgados pela Globo", dizia a nota. A reportagem entrou em contato com a emissora, mas não obteve resposta.

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