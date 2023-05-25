Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Dani Calabresa conta como foi o processo de divórcio e como conheceu o atual marido
Em entrevista

Dani Calabresa conta como foi o processo de divórcio e como conheceu o atual marido

‘E você não pode sumir, se esconder no apartamento e apagar a luz’, disse
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 08:59

A atriz Dani Calabresa
A atriz Dani Calabresa Crédito: Jardiel Carvalho (F)/Folhapress
Dani Calabresa foi a entrevistada do podcast Quem Pode, Pod, apresentado por Gio Ewbanck e Fernanda Paes Leme na noite desta terça-feira, 23. Dani contou como foi o processo de divórcio com o também ator Marcelo Adnet, em 2017, após sete anos juntos.
A atriz falou abertamente sobre como se sentiu à época. "Foi um pesadelo de desabar o mundo", disse.
Em 2016, após fotos de Adnet serem divulgadas com uma mulher em um bar no Rio de Janeiro, a notícia da traição ganhou os holofotes midiáticos. "Eu acho que foi sete dias antes do meu aniversário, em uma sexta-feira. Foi trending topics, o telefone tocando, gente na porta de casa em São Paulo. A mídia espalhou tanto que não tinha o que fazer", explicou Dani.
"Nesse momento a gente não se separou, a gente continuou casado. A gente tem que passar pelas coisas para amadurecer, para crescer. Tem que sentir tudo, é legítima a dor. Você tem que ter raiva ou você tem que tentar dar a chance. Você tem que sentir o que você está disposta a fazer. Não seria essa mulher que sou hoje se não tivesse passado por isso. Se não tivesse levado essas 'porradas', passado por esses desafios, hoje seria de uma forma diferente", disse.
Ela ainda falou sobre como o término foi: "Terminar é lembrar quem a gente é, recalcular a rota. É o que eu quero, o que eu gosto. É um novo percurso."
Durante a conversa, Dani revelou sobre como queria partilhar a vida com alguém e foi então que Richard Neuman apareceu. O casal está junto desde 2020, quando começou a namorar e, logo após a pandemia, oficializou a união com um casamento em 2022.
"Eu rezava e pedia a Deus: 'eu quero um amor'. Não era nem que eu não era completa sem um parceiro, mas eu preciso compartilhar, dividir. Nada para mim tem graça sozinha. Fiquei triste e pensando quando que eu teria um amor, como que seria a minha vida. Minha vida é repleta de amor, com amigos e família, mas queria um parceiro", disse.
Eles se conheceram por amigos em comum da Dança dos Famosos, já que Dani participou da edição de 2018 e manteve contato com o pessoal.

Veja Também

Conheça Halle Bailey, atriz que interpreta a Pequena Sereia

Marília Mendonça: Twitter suspende perfil que vazou autópsia da cantora

Andressa Urach abandona perfil em site de conteúdo adulto: 'Recomeçando com Deus'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados