Andressa Urach abandona perfil em site de conteúdo adulto: 'Recomeçando com Deus'

Andressa Urach fala sobre briga com primogênito Crédito: Reprodução/Youtube/Andressa Urach Oficial

Andressa Urach usou as redes sociais nesta quarta-feira (24) para anunciar que abandonou a plataforma OnlyFans. A empresária e influenciadora revelou que fechou o perfil no site de conteúdo adulto após ter se voltado a frequentar uma igreja evangélica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela revelou que vivia em conflito com a forma que vinha ganhando dinheiro.

"Acabei de excluir a minha conta do OnlyFans. Tomei essa decisão pois Deus tem me incomodado com muitas coisas e eu sei que, se eu morrer, não vou levar nada. Estou recomeçando com Deus", começou.

Ela admitiu que vinha ganhando bastante dinheiro na plataforma, mas a situação estava lhe fazendo mal. "Abrir mão de um valor simbólico, que é rápido e fácil, mas para a alma traz muitas dores. Traz culpa, acusação e peso. Uma vez que você conhece a palavra, viver fora da vontade de Deus é torturante".