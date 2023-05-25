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'Dia lamentável', diz Felipe Neto em critica ao governo Lula (PT)

Youtuber, que apoiou a eleição do presidente, publicou posição contra desmonte ambiental
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 09:05

O ex-presidente Lula e o influencer Felipe Neto
O presidente Lula e o influencer Felipe Neto Crédito: Divulgação/Ricardo Stuckert
O youtuber e influenciador Felipe Neto, 35, criticou, no início da madrugada desta quinta-feira (25), medidas que podem esvaziar órgãos ambientais e disse que o governo Lula (PT) viveu um "dia lamentável".
"O desmembramento do meio ambiente, afrouxamento do Código Florestal, tudo com apoio do PT e posts celebrando", afirmou. "Não há explicação razoável para esse cenário".
A comissão mista formada por deputados e senadores que analisa a MP (Medida Provisória) da reorganização da Esplanada dos Ministérios aprovou em sessão na quarta-feira (24) mudanças no governo que fortalecem o centrão e retiram poder da ministra Marina Silva (Rede).
Em publicação nas redes sociais, Felipe Neto disse que o Brasil consciente está ao lado de Marina.
Mas, apesar da crítica, o youtuber mandou um recado para os bolsonaristas. "Nada disso me faz ter qualquer arrependimento de ter ajudado a derrrotar o líder supremo de vocês", disse.
Neto declarou apoio a Lula no primeiro turno da campanha eleitoral do ano passado.
Afirmou que escolheu Lula para derrotar o "monstro genocida" -em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que disputava a reeleição e perdeu.
"Pelo fim do medo, da fome, do negacionismo e da incompetência. Declaro meu voto em Lula no primeiro turno das eleições para a presidência do Brasil", escreveu no Twitter.
Na ocasião, o youtuber avisou que cobraria Lula caso ele fosse eleito. "Meu apoio é pela esperança de voltarmos a ser um país que cresce, mas a cobrança será grande, como tem que ser com qualquer um".
Também na madrugada, Neto afirmou que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), "tomou o país para si e o governo Lula está refém desse sujeito".
O youtuber disse que a situação é tenebrosa na Câmara.

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