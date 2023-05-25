Ana Castela e Gustavo Mioto se beijam em show; assista

Ana Castela e Gustavo Mioto se beijam em show em Portugal Crédito: Reprodução/Twitter

Ana Castela e Gustavo Mioto estão em turnê por Portugal e surpreenderam os fãs ao fim de uma apresentação ao protagonizar o primeiro beijo público. Os rumores de um possível relacionamento entre os cantores sertanejos existem desde o início do ano, mas não foi confirmado por nenhum dos artistas.

A reportagem entrou em contato com a equipe do cantor para confirmar o status da relação entre eles, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto.

Em seu perfil do Instagram, a Boiadera, como a artista também é conhecida, compartilhou storys da apresentação e disse que foi "a noite mais feliz da sua vida".

SÓ LOVE!

O beijo aconteceu durante um show no evento Queima das Fitas, em Coimbra, Portugal, e foi repercutido pelos fãs nas redes sociais. Na gravação, Mioto fez uma introdução antes de cantar a música Contramão. "Olha no fundo dos olhos da pessoa que você quer beijar essa noite e fala, sem iludir, sem enganar o sentimento de ninguém: 'É que eu voei tempo demais', 26 anos já (...)", declarou ele, olhando para os bastidores.

Em sequência, Ana Castela subiu ao palco e parou de frente para o cantor. "Não recua agora não", disse ele, colocando o microfone nas mãos da amada e repetindo parte a música. "É que eu voei tempo demais". Ela então responde completando a letra. "Deixa eu pousar em você". Recentemente a artista divulgou que gravou uma música com o rapaz, "Fronteira".

"É que eu voei tempo demais, deixa eu pousar em você". 🤍 pic.twitter.com/mMkUXf7THR — QG Ana Castela (@QGdaAnaCastela) May 25, 2023

Nas redes sociais, os fãs repercutiam o momento.

INICIO DE UM SONHO/DEU TUDO CERTO

ANA CASTELA E GUSTAVO MIOTO❤ pic.twitter.com/FOqbYt3uIv — tay in 🇵🇹 (@taynaaa_98) May 25, 2023

Ontem Ana soltou um pedacinho da música "Fronteira" feat dela com o Gustavo Mioto! 🤏



Por aqui a ansiedade pelo lançamento não só dessa mas sim de todas as músicas desse DVD está grande, viu? 😮‍💨 pic.twitter.com/OhGNSFTIlA — QG Ana Castela (@QGdaAnaCastela) May 20, 2023

Ana Castela e Gustavo Mioto beijando durante a música “Contramão”



Sonho de muita gente — Versinho (@VSertanejo) May 25, 2023