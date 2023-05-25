Ana Castela e Gustavo Mioto se beijam em show; assista

Ana Castela e Gustavo Mioto estão em turnê por Portugal e surpreenderam os fãs ao fim de uma apresentação ao protagonizar o primeiro beijo público. Os rumores de um possível relacionamento entre os cantores sertanejos existem desde o início do ano, mas não foi confirmado por nenhum dos artistas.
A reportagem entrou em contato com a equipe do cantor para confirmar o status da relação entre eles, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto.
Em seu perfil do Instagram, a Boiadera, como a artista também é conhecida, compartilhou storys da apresentação e disse que foi "a noite mais feliz da sua vida".
SÓ LOVE!
O beijo aconteceu durante um show no evento Queima das Fitas, em Coimbra, Portugal, e foi repercutido pelos fãs nas redes sociais. Na gravação, Mioto fez uma introdução antes de cantar a música Contramão. "Olha no fundo dos olhos da pessoa que você quer beijar essa noite e fala, sem iludir, sem enganar o sentimento de ninguém: 'É que eu voei tempo demais', 26 anos já (...)", declarou ele, olhando para os bastidores.
Em sequência, Ana Castela subiu ao palco e parou de frente para o cantor. "Não recua agora não", disse ele, colocando o microfone nas mãos da amada e repetindo parte a música. "É que eu voei tempo demais". Ela então responde completando a letra. "Deixa eu pousar em você". Recentemente a artista divulgou que gravou uma música com o rapaz, "Fronteira".
Nas redes sociais, os fãs repercutiam o momento.