Quem é o maior jogador de todas as Copas? Lista da BBC tem 3 brasileiros

Crédito: BBC

Tentar examinar os milhares de jogadores que participaram de 22 torneios realizados ao longo de quase um século, para escolher as 10 maiores lendas da Copa do Mundo da Fifa de Futebol Masculino de todos os tempos, é uma tarefa gigantesca.

Para mim, os seis ou sete primeiros são óbvios, mesmo que a ordem possa ser objeto de discussão. Mas preencher as vagas restantes, sem dúvida, irá gerar grandes discussões.

Não sobrou lugar, por exemplo, para o alemão Miroslav Klose . O maior artilheiro da história das Copas poderia vir em um disputado 11º lugar.

Entre os brasileiros, foi difícil não incluir Garrincha (1933-1983), o surpreendente craque das pernas tortas, do Botafogo e da seleção nacional.

Ou deixar de fora Roberto Baggio, um verdadeiro ícone italiano, e o atacante francês Just Fontaine (1933-2023), artilheiro da Copa de 1958, com 13 gols em apenas cinco jogos.

Outras lendas do futebol também mereceriam ser mencionadas, como o ícone holandês Johan Cruyff (1947-2016), o artilheiro português Eusébio (1942-2014) e a máquina alemã de fazer gols Gerd Müller (1945-2021). Uma lista dos top 20 talvez fosse mais fácil?

Já o belo coletivo da seleção espanhola, campeã do mundo de 2010 , fez com que nenhum jogador específico entrasse para a lista.

Mas quem fez esta lista? Bem, eu escolhi o meu top 10 e aqui está ele. São os jogadores que, para mim, são sinônimos de Copa do Mundo.

Quais seriam os seus 10 escolhidos?

10. Geoff Hurst, Inglaterra, campeão do mundo em 1966

A história é bem conhecida pelos torcedores ingleses.

Ninguém esperava que Geoff Hurst entrasse em campo naquele dia. Afinal, o astro da Inglaterra Jimmy Greaves (1940-2021), lesionado no último jogo da fase de grupos da Copa de 1966, contra a França, se recuperou a tempo para a final contra a Alemanha Ocidental.

A torcida clamava pela presença de Greaves no Estádio de Wembley. Mas o técnico Alf Ramsey (1920-1999) insistiu com Hurst, mesmo que ele tivesse iniciado sua carreira internacional poucos meses antes.

O resto é história. O atacante do West Ham jogou uma final fabulosa, marcando três gols contra os alemães — um deles, discutido até hoje.

A seleção inglesa venceu por 4x2 e conseguiu, dentro de casa, seu único título mundial até hoje.

Hurst não era o jogador mais simbólico daquela seleção, nem o mais talentoso. Mas é impossível ignorar um hat-trick em uma final de Copa do Mundo.

O feito do atacante inglês só seria repetido em 2022, na final da Copa do Catar. Mas os três gols de Kylian Mbappé não impediram que a França perdesse o título para a Argentina nos pênaltis.

O terceiro gol da Inglaterra na final de 1966, marcado por Hurst. Afinal, aquela bola entrou ou não? Crédito: Getty Images

9. Cafu, Brasil, campeão do mundo em 1994 e 2002

O comediante escocês Kevin Bridges foi o autor do passe que me levou a incluir Cafu nesta lista.

No especial de TV da BBC In Search of the Beautiful Game ("Em busca do jogo bonito", em tradução livre), Bridges sai da Escócia rumo a Copacabana, para encontrar o jogo bonito.

Lá, ele conhece o lendário Cafu, recordista de jogos na seleção brasileira e o único jogador do mundo a participar de três finais de Copas do Mundo seguidas (1994, 1998 e 2002).

O implacável lateral-direito deixou o banco de reservas na final de 1994, quando o Brasil venceu a Itália nos pênaltis. Quatro anos depois, foi vice-campeão na França.

Foi ele quem ergueu o troféu com a tarja de capitão na final da Copa de 2002 , em Yokohama, no Japão. E ainda disputaria sua quarta Copa do Mundo na Alemanha, em 2006.

Cafu faz parte da realeza da Copa do Mundo. Miroslav Klose é único a ter mais vitórias que o brasileiro em Mundiais.

Como Lionel Messi, Cafu participou de 16 vitórias da sua seleção (Klose tem uma vitória a mais).

E também é um herói fiel às suas raízes. Antes de erguer o troféu no penta em 2002, ele rabiscou "100% Jardim Irene" na sua camisa amarela, em homenagem ao bairro onde se criou, em São Paulo.

Marcos Evangelista de Morais, ou simplesmente Cafu, o capitão do penta Crédito: Getty Images

8. Paolo Rossi, Itália, campeão do mundo em 1982

O conto de fadas de Paolo Rossi (1956-2020) na Copa do Mundo começou como carrasco do Brasil em Barcelona, na Espanha.

O jogo entre Brasil e Itália, pela Copa do Mundo de 1982, é um dos mais icônicos do torneio em todos os tempos. O azul das camisas italianas, encharcadas de suor, enfrentou o vibrante amarelo da seleção considerada favorita, ao som das barulhentas cornetas do Estádio Sarriá.

A defesa era considerada o ponto forte da seleção italiana. Mas, naquele dia, Rossi foi o herói da Azzurra com três gols: dois no primeiro tempo e o gol da vitória por 3x2, aos 29 minutos do segundo.

Foram os primeiros gols do atacante após o seu retorno à seleção da Itália. Ele havia sido suspenso por dois anos, devido a um escândalo de combinação de resultados. Rossi sempre negou a acusação.

Mestre na cobrança de pênaltis, Paolo Rossi voltou a marcar contra a Polônia, convertendo duas penalidades na vitória italiana por 2x0 nas semifinais. E abriu o marcador quando a Itália despachou a Alemanha Ocidental por 3x1 na grande final, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

Foi o primeiro título italiano em Copas do Mundo desde 1938, na França.

Os seis gols de Paolo Rossi valeram a ele a Chuteira e a Bola de Ouro da Copa de 1982, além do prêmio de melhor jogador do mundo daquele ano.

Paolo Rossi disputa a bola com Falcão durante a 'Tragédia do Sarriá', em 1982 Crédito: Getty Images

7. Zinédine Zidane, França, campeão do mundo em 1998

Aos gritos de "Zidane presidente!", a imagem de Zinédine Zidane e a mensagem em francês Merci, Zizou iluminaram o Arco do Triunfo, em Paris, naquela noite de 1998.

Mais de um milhão de felizes torcedores se aglomeraram no Champs-Élysées para comemorar o primeiro título mundial da França.

Filho de imigrantes argelinos, Zidane foi criado nos arranha-céus do norte de Marselha, na França. Ele era o talismã e o rosto da multicultural seleção francesa de 1998, que finalmente conquistou para o país o maior título do futebol mundial.

"Percebemos que Zidane era o jogador que faria a diferença", declarou à BBC o zagueiro francês Lilian Thuram.

O legado do majestoso meio-campista francês para a Copa do Mundo é uma mistura de gols decisivos, jogadas de balé brilhantes e expulsões de cabeça quente.

A derrota da França na final de 2006 para a Itália é lembrada, naturalmente, pela cabeçada de Zidane contra o italiano Marco Materazzi. Mas ele também foi suspenso por dois jogos em 1998, ao ser expulso na vitória francesa por 4x0 contra a Arábia Saudita, na fase de grupos.

Zidane voltou nas quartas de final, liderando a França contra a Itália (0x0 no tempo normal e 4x3 nos pênaltis) e na semifinal contra a Croácia (2x1). Até que veio sua aula de mestre contra o Brasil, com dois gols de cabeça em cobranças de escanteio.

A vitória da França por 3x0 na final da Copa levou às enormes comemorações ocorridas em Paris.

Zidane comemora o primeiro gol contra o Brasil, na final da Copa do Mundo de 1998, na França Crédito: Getty Images

6. Kylian Mbappé, França, campeão do mundo em 2018

A história de Mbappé em Copas do Mundo ainda está sendo escrita.

Com 27 anos e, possivelmente, ainda dois ou até três torneios pela frente, o superastro francês pode muito bem disputar o topo desta lista até sua aposentadoria.

O atacante se destacou na Rússia, em 2018, com 19 anos de idade. Ele foi o mais jovem jogador a marcar pela seleção francesa; o primeiro adolescente a marcar duas vezes em um mata-mata da Copa, desde Pelé, em 1958; e o primeiro adolescente a marcar em uma final de Copa do Mundo, também desde Pelé, na Copa da Suécia.

Mbappé fez dois gols na vitória da França contra a Argentina por 4x3, nas oitavas de final da Copa de 2018, e marcou o quarto gol na final contra a Croácia, fechando a vitória francesa por 4x2.

A carreira de Mbappé certamente teve seu auge nas Copas do Mundo.

Ele foi prolífico no Paris St. Germain e, agora, no Real Madrid, mas não conseguiu vencer a Champions League com nenhum dos dois times. É na seleção francesa, no maior dos palcos do futebol mundial, que a estrela de Mbappé brilha com mais força.

O seu desempenho na final contra a Argentina no Catar, em 2022, com um cintilante hat-trick, por si só já justificaria a segunda conquista do título de futebol mais importante do mundo — não estivesse ele frente a Lionel Messi & Cia.

Kylian Mbappé beija o troféu da Copa do Mundo após a conquista do bicampeonato pela França em 2018, na Rússia Crédito: Fifa via Getty Images

5. Franz Beckenbauer, Alemanha Ocidental, campeão do mundo em 1974 (como jogador) e 1990 (como técnico)

Vice-campeão em 1966 e terceiro colocado no México, quatro anos depois, Franz Beckenbauer (1945-2024) finalmente pôs as mãos no troféu em 1974, como capitão da Alemanha Ocidental, após a vitória na final sobre a empolgante seleção holandesa por 2x1.

Zagueiro de jogo elegante, Beckenbauer liderou os donos da casa contra o carrossel holandês de Johan Cruyff, mesmo sem ter sequer tocado na bola quando Johan Neeskens (1951-2024) abriu o placar para a Holanda em cobrança de pênalti, aos dois minutos de jogo.

Aquela seria sua terceira e última participação em Copas do Mundo como jogador. Mas o Kaiser voltaria a liderar a seleção do seu país como treinador, em duas finais sucessivas.

Na Copa de 1986, no México, a Alemanha Ocidental perdeu a final para a Argentina, por 3x2. Jorge Burruchaga marcou o gol decisivo dos argentinos, a seis minutos do fim do tempo regulamentar.

Mas, em 1990, na Itália, a seleção dirigida por Beckenbauer venceu a mesma Argentina na final, por 1x0, com gol de pênalti de Andreas Brehme (1960-2024).

Além do alemão, apenas dois outros atletas foram campeões mundiais como jogadores e como técnicos. Um deles foi o francês Didier Deschamps, campeão como jogador em 1998 e como técnico, em 2018.

Beckenbauer e Deschamps só são superados por Mário Jorge Lobo Zagallo (1931-2024), campeão como jogador em 1958 e 1962, como técnico em 1970 e como coordenador técnico, em 1994.

Beckenbauer liderou a Alemanha Ocidental para o título em casa, na Copa de 1974 — e repetiu a dose em 1990, na Itália, como treinador Crédito: Getty Images

4. Lionel Messi, Argentina, campeão do mundo em 2022

Eles eram os dois melhores jogadores da sua geração. E a Copa teimava em não chegar para nenhum deles.

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo já haviam passado dos 30 anos de idade em 2022, sem vencerem a Copa do Mundo. E o ídolo argentino vislumbrava uma volta para casa mais cedo no Catar, quando sua seleção perdeu surpreendentemente para a Arábia Saudita logo na estreia, por 2x1.

Era a quinta Copa de Messi, que já havia liderado a Argentina até a final de 2014, no Brasil. E ele tomou para si a responsabilidade.

Um gol e uma assistência selaram o placar de 2x0 no segundo jogo, contra o México. Nas oitavas de final, ele marcou novamente contra a Austrália e a Argentina venceu por 2x1.

Seguiu-se um gol de pênalti no empate contra a Holanda por 2x2 nas quartas de final, com a Argentina se classificando nos pênaltis. E, depois, mais um — o primeiro da vitória por 3x0 sobre a Croácia nas semifinais.

Na clássica final contra a França, Messi voltou a ficar inspirado.

Ele marcou duas vezes no empate em 3x3, chegando a sete gols no torneio. E converteu sua cobrança na decisão por pênaltis, que levou a Argentina a ganhar sua primeira Copa do Mundo depois do heroico feito de Diego Maradona, em 1986.

Messi trata com carinho o troféu da Copa do Mundo no tricampeonato da Argentina em 2022, no Catar Crédito: Getty Images

3. Ronaldo, Brasil, campeão do mundo em 1994 e 2002

Uma famosa história de redenção.

Como Cafu, Ronaldo Nazário também fez parte da equipe tetracampeã de 1994. Mas, com apenas 17 anos, não chegou a entrar em campo.

Quatro anos depois, na Copa da França, o atacante brasileiro estava na sua melhor fase. Uma invencível combinação de velocidade, técnica e finalizações implacáveis o transformou no melhor jogador do planeta na época.

Ele marcou quatro gols na trajetória do Brasil até a final. Mas uma convulsão horas antes do jogo e a incerteza se ele teria ou não condições de jogo levaram Ronaldo a jogar muito menos que o habitual. A França venceu o Brasil por 3x0 e se sagrou campeã do mundo pela primeira vez.

Entre 1998 e 2002, a carreira de Ronaldo foi prejudicada por uma séria lesão no joelho. Ronaldo pouco jogou pela Inter de Milão e pela seleção brasileira e sua inclusão no grupo que iria disputar a Copa era uma dúvida.

Mas, nos estádios do Japão e da Coreia do Sul, ele retomou seu brilho, marcando oito gols — incluindo os dois do Brasil na final contra a Alemanha em Yokohama, apagando as dolorosas lembranças de Paris.

Em 2006, Ronaldo voltaria à Copa do Mundo na Alemanha, para estabelecer a marca até então inédita de 15 gols em Mundiais. Seu recorde só foi batido na Copa de 2014 pelo alemão Miroslav Klose, durante o fatídico 7x1 contra o Brasil.

Ronaldo comemora o primeiro gol da final contra a Alemanha em Yokohama, no Japão, quando o Brasil se sagrou pentacampeão mundial de futebol Crédito: Getty Images

2. Diego Maradona, Argentina, campeão do mundo em 1986

Aqui, ele é o segundo da lista, mas ninguém atrai mais a atenção do que Diego Armando Maradona (1960-2020). Basta olhar para suas campanhas na Copa do Mundo.

Com 17 anos de idade, Diego não foi convocado para a Copa de 1978, na Argentina. O time da casa venceu a Holanda na final por 3x1, após prorrogação, para se tornar campeão pela primeira vez.

A primeira experiência de Maradona no maior torneio de futebol do planeta viria quatro anos mais tarde, na Espanha. O notável atacante acabou sendo expulso em um tenso confronto contra o Brasil, que venceu por 3x1.

Mas a grande Copa de Maradona seria a de 1986, no México. Sua campanha, seguramente, é considerada o melhor torneio pessoal de um jogador na história dos Mundiais.

Maradona levou como maior recordação daquela Copa seus dois gols marcados contra a Inglaterra nas quartas de final.

Mas o segundo foi um lance de pura genialidade. Uma sequência de dribles a partir do campo de defesa deixou os jogadores ingleses paralisados no gramado do Estádio Azteca , até o chute a gol, na saída do goleiro Peter Shilton.

A Argentina venceu o jogo por 2x1. Maradona voltaria a marcar duas vezes na semifinal contra a Bélgica (2x0) e levaria a Argentina à vitória na final contra a Alemanha Ocidental por 3x2, atingindo um total de cinco gols e cinco assistências no torneio.

O que se seguiu foi o lado triste de Maradona nas Copas do Mundo. Em 1990, na Itália, a Argentina perdeu a final para a Alemanha por 1x0.

Na Copa de 1994, nos Estados Unidos, El Pibe de Oro deixou o torneio de forma dramática, algo que pareceu persegui-lo como uma sombra. Ele voltou para casa mais cedo, após testar positivo para substâncias proibidas, ainda na fase de grupos.

O segundo gol de Maradona contra a Inglaterra, pelas quartas de final da Copa de 1986, é conhecido como 'o Gol do Século' Crédito: Getty Images

1. Pelé, Brasil, campeão do mundo em 1958, 1962 e 1970

Quem mais poderia ser o primeiro da lista senão Édson Arantes do Nascimento (1940-2022), o rei Pelé

Ele foi o único a ganhar três Copas do Mundo como jogador, em décadas diferentes. As gerações se sucedem e o rei ainda é o nome mais simbólico do futebol em todo o mundo.

Quando o Brasil perdeu para o Uruguai a Copa do Mundo de 1950 no Maracanã, Pelé disse ao seu pai, Dondinho (1917-1996), que ganharia para ele a Copa do Mundo.

O rei tinha apenas 17 anos quando explodiu no mundo do futebol na Copa de 1958. Ele marcou três gols na semifinal contra a França e outros dois na final contra os donos da casa, a Suécia. O Brasil venceu as duas partidas pelo mesmo placar de 5x2.

Pelé fez parte da seleção brasileira bicampeã de 1962, mas perdeu a maior parte do torneio devido a uma lesão no jogo de abertura contra o México — não sem antes marcar o primeiro gol da partida, vencida pelo Brasil por 2x0.

Ele só voltaria a campo no Chile para receber sua medalha de campeão, após os 3x1 do Brasil na final contra a Checoslováquia.

Em 1966, na Inglaterra, já como o melhor jogador do mundo, Pelé marcou um gol no jogo de estreia da seleção (2x0 contra a Bulgária).

O rei saiu machucado na partida contra Portugal, que venceu o Brasil por 3x1. A violência dos adversários o levou a prometer que nunca mais jogaria uma Copa do Mundo.

Mas Pelé voltou na Copa de 1970. Carregando o peso da nação no México, o rei deu o seu melhor.

Habilidoso, criativo e inovador, ele fez brilhar a camisa amarela da seleção brasileira, que arrasou a Itália na final por 4x1. Pelé marcou o primeiro gol e participou de outros dois.

Foram 12 gols marcados em 14 jogos em Mundiais. O rei é o mais lendário astro da Copa do Mundo de todos os tempos, sem sombra de dúvida.