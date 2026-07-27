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Cultura

Netflix: veja 5 filmes e séries que estreiam de 27 de julho a 02 de agosto de 2026

Confira as principais produções que chegam ao catálogo do streaming ao longo desta semana
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 27 de Julho de 2026 às 15:55

Com histórias de suspense, romance, ação e comédia, a Netflix promete envolver o público do início ao fim (Imagem: Mlle Sonyah | Shutterstock)
Com histórias de suspense, romance, ação e comédia, a Netflix promete envolver o público do início ao fim Crédito: Imagem: Mlle Sonyah | Shutterstock
Se você gosta de acompanhar as novidades da Netflix, já pode se preparar para atualizar a lista de maratonas. Ao longo desta semana, o catálogo recebe séries e filmes que transitam por diferentes gêneros, com histórias de suspense, romance, ação, drama e comédia. Entre os principais lançamentos, estão uma produção que explora uma investigação cercada de mistérios, um romance proibido, a trajetória de um lutador sem memória, o retorno de um trio de K-pop e um drama sobre reencontros e recomeços.
A seguir, confira detalhes sobre os filmes e séries que estreiam de 27 de julho a 02 de agosto na Netflix!

1. Projeto Final (29/07)

Em &#8220;Projeto Final&#8221;, Tamara enfrenta um misterioso acidente que transforma sua volta à escola em um suspense cheio de segredos (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
Em “Projeto Final”, Tamara enfrenta um misterioso acidente que transforma sua volta à escola em um suspense cheio de segredos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix
A série “Projeto Final” acompanha Tamara, uma adolescente que muda de escola em busca de um recomeço, mas acaba se tornando alvo de ataques virtuais, humilhações e perseguições por parte dos colegas. Em meio ao ambiente hostil, um grupo de estudantes decide produzir um documentário sobre cyberbullying tendo a jovem como personagem principal. No entanto, tudo muda quando ela é envolvida em um desafio cruel que termina em um suposto acidente fatal.
Enquanto a polícia investiga o caso, os responsáveis tentam esconder qualquer evidência que possa ligá-los ao ocorrido. A situação ganha proporções ainda mais misteriosas quando Tamara reaparece inesperadamente na escola, despertando dúvidas sobre o que realmente aconteceu naquela noite e levantando a possibilidade de uma vingança cercada de segredos, suspense e elementos sobrenaturais.

2. A Mulher Proibida (29/07)

&#8220;A Mulher Proibida&#8221; reúne romance, poder e segredos em uma história marcada por escolhas difíceis e paixões proibidas (Imagem: Reprodução digital | Caracol Televisión e Netflix)
“A Mulher Proibida” reúne romance, poder e segredos em uma história marcada por escolhas difíceis e paixões proibidas Crédito: Imagem: Reprodução digital | Caracol Televisión e Netflix
Na novela colombiana “A Mulher Proibida”, Karen é esposa de um influente político e vê sua vida mudar completamente após ser salva por um famoso cantor. O encontro desperta uma forte conexão entre os dois e dá início a um relacionamento proibido, colocando a protagonista diante do dilema entre preservar o casamento ou seguir um novo sentimento.
À medida em que tenta lidar com as consequências de suas escolhas, Karen passa a enfrentar conflitos que envolvem poder, interesses políticos e segredos capazes de colocar sua família e sua reputação em risco. Entre encontros marcados por tensão, rivalidades e paixão, a trama desenvolve uma história repleta de dilemas e reviravoltas.

3. Fúria (29/07)

Na série &#8220;Fúria&#8221;, um lutador sem lembranças enfrenta ameaças enquanto busca descobrir sua verdadeira identidade (Imagem: Reprodução digital | Zola Filmes e Netflix)
Na série “Fúria”, um lutador sem lembranças enfrenta ameaças enquanto busca descobrir sua verdadeira identidade Crédito: Imagem: Reprodução digital | Zola Filmes e Netflix
Em “Fúria”, um homem é encontrado gravemente ferido após sobreviver a uma tentativa de assassinato e desperta sem qualquer lembrança sobre sua identidade. Acolhido por um treinador de artes marciais, ele recebe o nome de Marcelo e encontra no MMA uma oportunidade de reconstruir a própria vida. Ao demonstrar um talento incomum para as lutas, ele inicia uma trajetória de ascensão no esporte.
Entretanto, fragmentos de sua memória começam a revelar um passado cercado por crimes e segredos perigosos. Ao mesmo tempo em que tenta descobrir quem realmente é, o protagonista percebe que as pessoas responsáveis por tentar matá-lo continuam por perto, transformando sua busca pela verdade em uma corrida pela sobrevivência.

4. Wild Sing (30/07)

&#8220;Wild Sing&#8221; aposta em música, humor e nostalgia para mostrar o reencontro de um antigo trio de K-pop (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
“Wild Sing” aposta em música, humor e nostalgia para mostrar o reencontro de um antigo trio de K-pop Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix
O filme “Wild Sing” marca o reencontro dos integrantes do Triangle, um grupo misto de K-pop que dominou as paradas de sucesso no início dos anos 2000 antes de ter a carreira interrompida por um escândalo envolvendo acusações de plágio. Vinte anos depois, uma proposta de comeback reúne novamente os antigos colegas, que agora vivem realidades completamente diferentes e precisam superar ressentimentos e fracassos para voltar aos palcos.
Ao tentar recuperar a antiga sintonia, eles enfrentam situações caóticas e bem-humoradas que colocam à prova a amizade e o sonho de reconquistar o público. Entre música, nostalgia e comédia, a produção mostra os desafios de reconstruir uma carreira marcada por um passado que ainda influencia o presente.

5. Musafir Cafe (31/07)

Em &#8220;Musafir Cafe&#8221;, reencontros e lembranças fazem Chander refletir sobre o amor, as escolhas e os caminhos que a vida pode seguir (Imagem: Reprodução digital | Homemade Stories, Terribly Tiny Tales e Netflix)
Em “Musafir Cafe”, reencontros e lembranças fazem Chander refletir sobre o amor, as escolhas e os caminhos que a vida pode seguir (Imagem: Reprodução digital | Homemade Stories, Terribly Tiny Tales e Netflix) Crédito:
“Musafir Cafe” apresenta uma história sobre encontros, despedidas e os diferentes caminhos que o amor pode seguir ao longo da vida. A trama acompanha Chander, que compartilha uma conexão intensa e imediata com Sudha, mas acaba construindo uma nova fase ao lado de Preeti, com quem encontra estabilidade e tranquilidade.
Apesar disso, as lembranças do passado continuam presentes e fazem o protagonista questionar quais sentimentos resistem ao tempo e às mudanças. Tendo o café que dá nome à produção como símbolo das memórias e dos reencontros, a narrativa explora como diferentes pessoas podem marcar uma mesma vida em momentos distintos.

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