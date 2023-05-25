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Casal feliz

Isis Valverde fala sobre vida com Marcus Buaiz nos EUA: "O maridão é maravilhoso"

Em entrevista ao jornal O Globo, atriz diz estar feliz vivendo nova fase em Beverly Hills, na Califórnia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 13:34

Isis Valverde e Marcus Buaiz
Isis Valverde e Marcus Buaiz Crédito: Instagram/@marcusbuaiz/@isisvalverde
A atriz Isis Valverde e o empresário capixaba Marcus Buaiz têm vivido uma temporada juntos nos Estados Unidos. Em entrevista à jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo,  a ex-global compartilhou estar feliz com o novo amor nesta fase. "O maridão é maravilhoso e a gente está ótimo", disse.
No começo de abril, o colunista Lucas Pasin, do portal Splash UOL, já havia divulgado que o casal estava procurando por uma casa ou terreno em Beverly Hills, na Califórnia. O objetivo era terem um local para estarem juntos com mais privacidade e interagirem com os filhos.
Junto do filho Rael, de 3 anos, Isis tem se revezado entre o Rio de Janeiro e a cidade californiana, desde fevereiro. Questionada se pensa em se mudar definitivamente para o outro continente, a atriz logo afirma que não. "Estamos sempre juntos e temos uma estada aqui e outra no Brasil", completa.
Em agosto, ela retorna para solo brasileiro por alguns meses para gravar uma série sobre Lampião e Maria Bonita para a Disney.
Apesar de já ter comentado em outro momento sobre o relacionamento com Marcus Buaiz, nem ela nem o empresário assumiram o romance oficialmente nas redes sociais. Em abril, Isis revelou à revista Quem que o affair com o capixaba começou por causa dos boatos de que estariam juntos. Apesar de se referir a ele como "maridão", até aquele mês, ela ainda não tinha rotulado o relacionamento entre eles.
“Lembro que li e falei: ‘quem é esse cara com quem estou saindo e nem sei?’. Talvez essa notícia foi o que fez a gente se cruzar. Neste caso, obrigada pelo ‘ship’, olha que maneiro (risos)!”, disse à revista.

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