Isis Valverde fala sobre vida com Marcus Buaiz nos EUA: "O maridão é maravilhoso"

Isis Valverde e Marcus Buaiz Crédito: Instagram/@marcusbuaiz/@isisvalverde

A atriz Isis Valverde e o empresário capixaba Marcus Buaiz têm vivido uma temporada juntos nos Estados Unidos. Em entrevista à jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a ex-global compartilhou estar feliz com o novo amor nesta fase. "O maridão é maravilhoso e a gente está ótimo", disse.

No começo de abril, o colunista Lucas Pasin, do portal Splash UOL, já havia divulgado que o casal estava procurando por uma casa ou terreno em Beverly Hills, na Califórnia. O objetivo era terem um local para estarem juntos com mais privacidade e interagirem com os filhos.

Junto do filho Rael, de 3 anos, Isis tem se revezado entre o Rio de Janeiro e a cidade californiana, desde fevereiro. Questionada se pensa em se mudar definitivamente para o outro continente, a atriz logo afirma que não. "Estamos sempre juntos e temos uma estada aqui e outra no Brasil", completa.

Em agosto, ela retorna para solo brasileiro por alguns meses para gravar uma série sobre Lampião e Maria Bonita para a Disney.

Apesar de já ter comentado em outro momento sobre o relacionamento com Marcus Buaiz, nem ela nem o empresário assumiram o romance oficialmente nas redes sociais. Em abril, Isis revelou à revista Quem que o affair com o capixaba começou por causa dos boatos de que estariam juntos. Apesar de se referir a ele como "maridão", até aquele mês, ela ainda não tinha rotulado o relacionamento entre eles.