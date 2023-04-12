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Isis Valverde fala pela primeira vez sobre romance com Marcus Buaiz

Atriz contou para a Glamour que o relacionamento começou, na verdade, após os boatos de que estariam juntos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 13:44

Isis Valverde e Marcus Buaiz
Isis Valverde e Marcus Buaiz Crédito: Reprodução @isisvalverde @marcusbuaiz
Isis Valverde falou pela primeira vez sobre o romance com Marcus Buaiz. Em entrevista à revista Glamour, Isis confirmou que ela e o capixaba estão se conhecendo melhor. A atriz disse que sempre teve que lidar com boatos de relacionamentos que nunca existiram e que, por ter a vida pública, não tem como brigar por isso.
“Não me lembro de viver sem essa pressão. […] A minha vida é pública, não tem como eu brigar com isso. Sempre tem coisas sendo inventadas, relacionamentos que nunca existiram… Uma delas aconteceu agora, com o próprio Marcus Buaiz. Posso falar hoje que estamos nos conhecendo melhor, mas, antes de nos encontrarmos, já tinha notícia falando que estávamos juntos”, declarou.
Segundo a atriz, o romance com Buaiz começou por causa dos boatos de que estariam juntos. Sem rotular o que rola entre os dois, a global disse que foram as notícias sobre um suposto envolvimento deles que fez com que, hoje, eles estejam se conhecendo melhor.
“Lembro que li e falei: ‘quem é esse cara com quem estou saindo e nem sei?’. Talvez essa notícia foi o que fez a gente se cruzar. Neste caso, obrigada pelo ‘ship’, olha que maneiro (risos)!”, disse à revista.

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