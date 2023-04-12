Isis Valverde fala pela primeira vez sobre romance com Marcus Buaiz

Isis Valverde e Marcus Buaiz Crédito: Reprodução @isisvalverde @marcusbuaiz

Isis Valverde falou pela primeira vez sobre o romance com Marcus Buaiz. Em entrevista à revista Glamour, Isis confirmou que ela e o capixaba estão se conhecendo melhor. A atriz disse que sempre teve que lidar com boatos de relacionamentos que nunca existiram e que, por ter a vida pública, não tem como brigar por isso.

“Não me lembro de viver sem essa pressão. […] A minha vida é pública, não tem como eu brigar com isso. Sempre tem coisas sendo inventadas, relacionamentos que nunca existiram… Uma delas aconteceu agora, com o próprio Marcus Buaiz. Posso falar hoje que estamos nos conhecendo melhor, mas, antes de nos encontrarmos, já tinha notícia falando que estávamos juntos”, declarou.

Segundo a atriz, o romance com Buaiz começou por causa dos boatos de que estariam juntos. Sem rotular o que rola entre os dois, a global disse que foram as notícias sobre um suposto envolvimento deles que fez com que, hoje, eles estejam se conhecendo melhor.