No 'BBB 23', Sarah Aline é líder e indica Amanda ao paredão junto a Cezar Black e Aline Wirley

Após a eliminação de Fred Nicácio do programa Big Brother Brasil 23 na terça-feira, 11, o programa seguiu o 'modo turbo' já anunciado pela produção e realizou uma prova do Líder que teve Sarah Aline como campeã. A sister indicou Amanda para o paredão que terá também Cezar Black e Aline Wirley, indicados pela casa em voto aberto.
Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, pela dinâmica atual, a eliminação já ocorrerá na quinta-feira, 13, quando já haverá também outra prova do Líder.
A líder puxou para ficar junto no VIP, Ricardo e Cezar Black. Enquanto na Xepa permanecem Amanda, Aline Wirley, Bruna Griphao, Larissa e Domitila Barros.
COMO FOI A VOTAÇÃO DA CASA?
Com a votação aberta na sala da casa, a líder Sarah Aline teve de sortear as carinhas para a votação. Os votos de cada participante foram os seguintes:
- Cezar votou em Aline Wirley
- Amanda votou em Cezar
- Domitila Barros votou em Aline Wirley
- Aline Wirley votou em Cezar
- Larissa votou em Cezar
- Ricardo votou em Cezar
- Bruna Griphao votou em Cezar