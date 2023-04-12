  • No 'BBB 23', Sarah Aline é líder e indica Amanda ao paredão junto a Cezar Black e Aline Wirley
No 'BBB 23', Sarah Aline é líder e indica Amanda ao paredão junto a Cezar Black e Aline Wirley

Eliminação ocorre na quinta-feira, 13, quando haverá outra prova do Líder
Agência Estado

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 12:59

Sarah Aline é líder e indica Amanda ao paredão junto a Cezar Black e Aline Wirley, no BBB23 Crédito: Reprodução de Vídeo/TV Globo
Sarah Aline é líder e indica Amanda ao paredão junto a Cezar Black e Aline Wirley, no BBB23 Crédito: Reprodução de Vídeo/TV Globo
Após a eliminação de Fred Nicácio do programa Big Brother Brasil 23 na terça-feira, 11, o programa seguiu o 'modo turbo' já anunciado pela produção e realizou uma prova do Líder que teve Sarah Aline como campeã. A sister indicou Amanda para o paredão que terá também Cezar Black e Aline Wirley, indicados pela casa em voto aberto.
Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, pela dinâmica atual, a eliminação já ocorrerá na quinta-feira, 13, quando já haverá também outra prova do Líder.
A líder puxou para ficar junto no VIP, Ricardo e Cezar Black. Enquanto na Xepa permanecem Amanda, Aline Wirley, Bruna Griphao, Larissa e Domitila Barros.

COMO FOI A VOTAÇÃO DA CASA?

Com a votação aberta na sala da casa, a líder Sarah Aline teve de sortear as carinhas para a votação. Os votos de cada participante foram os seguintes:
  • Cezar votou em Aline Wirley
  • Amanda votou em Cezar
  • Domitila Barros votou em Aline Wirley
  • Aline Wirley votou em Cezar
  • Larissa votou em Cezar
  • Ricardo votou em Cezar
  • Bruna Griphao votou em Cezar

