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Fred Nicácio é o 13ª eliminado do 'BBB 23' com 51,14% dos votos

Ex-brother disputava berlinda com Bruna Griphao e Sarah Aline; essa foi a terceira e última eliminação do participante no reality
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 08:25

Equipe de Fred Nicácio anuncia processo contra perfis racistas
Brother é o 13ª eliminado do 'BBB 23' com 51,14% dos votos Crédito: Instagram/@bbb
Fred Nicácio foi o 13º eliminado do programa Big Brother Brasil 23, na noite desta terça-feira, 11. Ele disputava a berlinda com Bruna Griphao, que teve 47,53% dos votos e Sarah Aline, que recebeu 1,33%.
"Eu precisei vir para cá três vezes para poder finalizar a minha missão. Estou em paz, finalizei a minha missão aqui, terminei o que eu tinha que fazer. Agora é com vocês", disse o médico.
Fred foi emparedado graças ao voto do líder Ricardo. No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt comparou como os três emparedados se colocam ao falar: de Bruna que fala rápido e com o coração, a Sarah que usa muito bem as palavras, e Fred que "faz outro estilo. Sem alterar a voz, e, com a maior calma do mundo, responde com uma gotinha, uma gotinha de pimenta que vai na ferida", disse o apresentador.
Tadeu também salientou a trajetória do participante, visto que essa foi a terceira e última eliminação dele do reality show da Globo. "Saiu para viver aqui fora uma experiência dura e voltou com uma missão. E agora que está aqui, não quer ir embora de jeito nenhum", complementou.
Na sua saída, o participante foi cumprimentado e parabenizado pelos outros jogadores: "Você já fez história. Vai lá e brilha", desejou Larissa.
Domitila Barros não segurou as lágrimas e recebeu declaração de Fred antes da saída "Amor da minha vida, irmã que a vida me deu. Eu amo você."
No decorrer do BBB 23, o influenciador participou do paredão falso com Marília e ele foi escolhido pelo público para voltar para o reality. Depois disso, ele protagonizou alguns embates na casa e o principal foi o caso de racismo religioso.
Na época, Cristian, Gustavo e Key declararam ter "medo" de Nicácio devido à sua religião. Posteriormente, o médico foi oficialmente eliminado do programa e chorou ao ver a cena.
Enquanto estava fora da competição, ele ainda participou do Domingão com Huck e repreendeu as falas dos concorrentes.
Depois disso, ele participou da Casa do Reencontro do BBB 23, onde venceu a repescagem com Larissa, e confrontou novamente os adversários.

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