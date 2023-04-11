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Noitada: turnê de Pabllo Vittar é confirmada no ES em julho

Show está marcado para o dia 15 de julho, em Vitória. Ingressos começam a ser vendidos no dia 18 deste mês pela internet
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 15:23

Pabllo Vittar
Pabllo Vittar Crédito: Divulgação
Os vittarlovers do Espírito Santo podem comemorar. A cantora Pabllo Vittar volta ao Estado após cinco anos para apresentar o show da turnê "Noitada", que começa a percorrer o mundo no mês de maio. Em terras capixabas, o show da drag queen está marcado para o dia 15 de julho, no Gordinho Sambão, em Vitória
Segundo André Vale, que divide o comando da Fervô Entretenimento com Slin Ribeiro e Maikon Rive, os ingressos começam a ser vendidos no dia 18 deste mês na plataforma Lebillet.
"Não esperávamos que já teria uma grande repercussão só de colocarmos em nossa rede social", comenta o empresário.
A Noitada Tour terá início no dia 11 de maio, em Bogotá, na Colômbia. No repertório, as canções do último álbum homônimo com hits como “AMEIANOITE”, parceria com Gloria Groove, e “Descontrolada”, que conta com participação de MC Carol.
O show vem para comemorar um ano da Fervô. Segundo Maicon, os planos para este ano não param apenas neste show. "Estamos muito animados com a vinda da Pabllo Vittar para a nossa região e estamos preparando tudo com muito carinho para oferecer uma experiência única para o público. Além disso, o sucesso do Camarote Fervo durante o Vital e o Carnaval nos mostrou que estamos no caminho certo e já estamos planejando nosso próximo camarote no Vital com grandes nomes da música. Em breve, vamos divulgar dois desses nomes que com certeza vão surpreender o público", afirmou Michael Rive.

SERVIÇO

  • NOITADA - PABLLO VITTAR
  • Quando: 15 de julho
  • Onde: Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória
  • Ingressos: início das vendas no dia 18 de abril no site Lebillet.com.br

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