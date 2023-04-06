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Cultura e Fé

Elba Ramalho é atração na Festa da Penha; confira a programação completa

Evento começa neste sábado (8) e terá programação gratuita em Vila Velha, Guarapari e na Serra. Show de Elba será no dia 17 de abril, na Prainha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 14:01

Elba Ramalho é uma das trações confirmadas do Festival de Verão do Bar Forró, em Itaúnas
Elba Ramalho é uma das atrações confirmadas da Festa da Penha 2023 Crédito: Instagram/ @elbaramalho
É hora de celebrar as bênçãos que a padroeira do Espírito Santo nos proporciona diariamente. Momento de fé e esperança de todo o povo capixaba, a Festa da Penha teve sua programação completa de 2023 confirmada nesta quinta-feira (6). Os festejos começam no sábado (08), com acendimento da imagem de Nossa Senhora da Penha, nas areias da Praia da Costa, em Vila Velha. 
A Serra também terá uma imagem da santa com luzes na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe. O acendimento - que estava previsto para sábado - foi transferido para domingo (9), às 19 horas.
E tem destaques em toda a programação. Logo no primeiro dia do oitavário, neste domingo (9), haverá um recital de Páscoa com Thiago Arancam, um dos maiores tenores em atividade no país. O encerramento também contará com uma convidada especial. No próximo dia 17, Elba Ramalho sobe ao palco ao lado do padre Anderson Gomes, após a missa de encerramento.
E tem mais novidades na programação. Na sexta-feira (14), a Praça Encontro das Águas recebe dois shows. A primeira atração a subir ao palco em Jacaraípe será o cantor Amaro Lima, às 20 horas, seguido da Banda Big Beatles, às 22 horas. Abaixo, veja a programação completa da Festa da Penha 2023. Lembrando que todas as ações tem entrada franca. 
Elba Ramalho é atração na Festa da Penha; confira a programação completa

PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA PENHA 2023

  • 08 DE ABRIL (SÁBADO)
  • 9h: Instalação do Terço Gigante no Campinho do Convento da Penha 
  • 19h: Acendimento da Imagem Iluminada em Vila Velha - Areia da Praia da Costa, em Direção à Avenida Champagnat

  • 09 DE ABRIL (DOMINGO DE PÁSCOA) - 1º DIA DO OITAVÁRIO
  • Tema do dia: Batismo, fonte de todas as vocações
  • 5h, 7h, 9h e 11h: Missas na Capela do Convento
  • 7h30: Corrida da Penha na Praça dos Ciclistas x Parque da Prainha
  • 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 16h: Missa de Abertura da Festa da Penha no Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet). Área Pastoral: Vila Velha
  • 18h: Recital da Páscoa, com o tenor Thiago Arancam - Campinho do Convento - Transmissão ao vivo (TV, rádio e internet)
  • 19h: Acendimento da Imagem Iluminada na Serra - Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe 

  • 10 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA) - 2º DIA DO OITAVÁRIO
  • Tema Do Dia: Chamados À Vida
  • 7h, 9h E 11h:  Missas na Capela do Convento 
  • 14h: Programa Salve Mãe Das Alegrias – Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet) 
  • 16h: Missa 2º Dia do Oitavário no Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet). Área Pastoral: Serrana
  • 19h30: Concerto com Ave Marias e Canções Marianas, com o coral da Catedral Metropolitana de Vitória - regente Márcio Neiva, na Igreja Do Rosário

  • 11 DE ABRIL (TERÇA-FEIRA) - 3º DIA DO OITAVÁRIO
  • TEMA DO DIA: Chamados ao Matrimônio
  • 7h, 9h E 11h: Missas na Capela do Convento
  • 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet) 
  • 16h: Missa 3º Dia do Oitavário no Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet). Área Pastoral: Cariacica/Viana
  • 19h30: Benção para casais no Campinho do Convento, com cantor Dunga e Padre Renato Criste

  • 12 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA) - 4º DIA DO OITAVÁRIO
  • TEMA DO DIA: Chamados a ser leigos
  • 7h, 9h E 11h: Missas no Campinho do Convento 
  • 14h: Programa Salve Mãe Das Alegrias - Campinho Do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 16h: Missa 4º Dia do Oitavário no Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet). Área Pastoral: Benevente
  • 19h30: Noite oracional pelos filhos, com Padre Gudialace, Salete Ferreira, Angela Abdo e Amo Vox com participação da Banda Adventus, no Campinho do Convento

  • 13 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA) - 5º DIA DO OITAVÁRIO
  • TEMA DO DIA: Chamados à Vida Sacerdotal
  • 7h, 9h E 11h: Missas na Capela do Convento 
  • 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet) 
  • 16h: Missa 5º Dia do Oitavário no Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet). Área Pastoral: Serra/Fundão
  • 19h30: Apresentação da Orquestra Acadêmica do Ifes, com Maestro Walter Costa Bacildo, acompanhados do Coral Cameria Ifes, no Santuário Divino Espírito Santo

  • 14 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA) - 6º DIA DO OITAVÁRIO
  • TEMA DO DIA: Chamados à Vida Religiosa Consagrada
  • 7h, 9h E 11h: Missas na capela do Convento
  • 9h: Visita da Imagem de Nossa Senhora a Guarapari 
  • 12h: Missa na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Guarapari 
  • 14h: Romaria dos Militares – Saída do portão do Convento
  • 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet) 
  • 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 16h: Missa 6º Dia do Oitavário no Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet). Área Pastoral: Vitória 
  • 19h30: Apresentação musical “Além Do Altar” no Campinho do Convento
  • 20h: Show de Amaro Lima - Praça Encontro das Águas, Jacaraípe, Serra
  • 22h: Show da Banda Big Beatles - Praça Encontro das Águas, Jacaraípe, Serra 

  • 15 DE ABRIL (SÁBADO) - 7º DIA DO OITAVÁRIO
  • TEMA DO DIA: Chamados ao Ministério de Catequistas
  • 7h: Missa na Capela do Convento 
  • 8h: Romaria das pessoas com deficiência e missa - Igreja do Rosário, na Prainha 
  • 9h: Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus - Campinho Do Convento -(Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 10h: Romaria dos Adolescentes - saída do Parque da Prainha 
  • 11h: Missa com adolescentes no Campinho do Convento 
  • 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet) 
  • 16h: Missa 7º dia do Oitavário – Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim - No Campinho do Convento - (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 18h: Missa de envio da Romaria dos Homens na Catedral de Vitória 
  • 23h: Missa de encerramento da Romaria dos Homens no Parque da Prainha

  • 16 DE ABRIL (DOMINGO) - 8º DIA DO OITAVÁRIO
  • TEMA DO DIA: Chamados ao Serviço
  • 5h, 7h e 11h: Missas na Capela do Convento 
  • 8h: Remaria, concentração na Praia do Ribeiro, Praia da Costa 
  • 9h: Missa com a Romaria da Diocese de Colatina - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet) 
  • 15h: Romaria das Mulheres - Saída do Santuário de Vila Velha
  • 15h30: Devocional Oitavário (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet) - Parque da Prainha
  • 17h: Missa de encerramento da Romaria das Mulheres no Parque da Prainha 
  • 19h30: Vigília Jovem - Concentração na Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Prainha

  • 17 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA)
  • DIA DA PADROEIRA DO ESPÍRITO SANTO
  • 0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 9 E 12h: Missas na Capela do Convento
  • 7h: Missa Crb e seminário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 8h: Romaria dos Conguistas, saída do portão do Convento em direção ao campinho 
  • 8h: Romaria dos Ciclistas de Vila Velha – Saída em frente à Praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha
  • 10h: Missa – Pastorais Sociais – Vicariato para ação social - Campinho do Convento
  • 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 17h: Missa de encerramento da Festa da Penha no Parque da Prainha
  • 18h: Show de encerramento da Festa da Penha, com Elba Ramalho e Padre Anderson Gomes

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