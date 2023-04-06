Elba Ramalho é uma das atrações confirmadas da Festa da Penha 2023 Crédito: Instagram/ @elbaramalho

É hora de celebrar as bênçãos que a padroeira do Espírito Santo nos proporciona diariamente. Momento de fé e esperança de todo o povo capixaba, a Festa da Penha teve sua programação completa de 2023 confirmada nesta quinta-feira (6). Os festejos começam no sábado (08), com acendimento da imagem de Nossa Senhora da Penha, nas areias da Praia da Costa, em Vila Velha.

A Serra também terá uma imagem da santa com luzes na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe. O acendimento - que estava previsto para sábado - foi transferido para domingo (9), às 19 horas.

E tem destaques em toda a programação. Logo no primeiro dia do oitavário, neste domingo (9), haverá um recital de Páscoa com Thiago Arancam, um dos maiores tenores em atividade no país. O encerramento também contará com uma convidada especial. No próximo dia 17, Elba Ramalho sobe ao palco ao lado do padre Anderson Gomes, após a missa de encerramento.

E tem mais novidades na programação. Na sexta-feira (14), a Praça Encontro das Águas recebe dois shows. A primeira atração a subir ao palco em Jacaraípe será o cantor Amaro Lima, às 20 horas, seguido da Banda Big Beatles, às 22 horas. Abaixo, veja a programação completa da Festa da Penha 2023. Lembrando que todas as ações tem entrada franca.

Your browser does not support the audio element. Elba Ramalho é atração na Festa da Penha; confira a programação completa

PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA PENHA 2023