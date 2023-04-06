Feriadão de Páscoa no ES tem de show de Thiaguinho a diversão para crianças; veja agenda

Oficinas de Páscoa para a criançada, show de Thiaguinho e exposição de tatuagens estão na programação Crédito: Divulgação

O feriadão chegou trazendo a doçura da Páscoa e muita diversão no Espírito Santo. A agenda de eventos está repleta de opções. Um dos destaques é o retorno da Tardezinha, que começou a rodar o país com Thiaguinho na última semana no Rio. Agora, é a vez da Praça do Papa receber o evento.

Como destaque também temos a 3ª edição do Puxadinho Moxuara, evento gratuito que acontece no estacionamento do Shopping Moxuara e vai do samba ao rock, passando até por atrações infantis e muita gastronomia.

E não para por aí! Tem diversão para a criançada nos shoppings da Grande Vitória. Confira toda a programação abaixo:

SÁBADO (8/04)

TARDEZINHA VITÓRIA

Com Thiaguinho e Rodriguinho (convidado)

QUANDO: Sábado (08/04), a partir das 16h

Sábado (08/04), a partir das 16h ONDE: Praça do Papa - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá

Praça do Papa - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá INGRESSOS: Pista esgotados. Backstage R$ 400 (meia), à venda no site Bilheteria Digital

Thiaguinho retorna ao ES com a Tardezinha Crédito: Twitter/@thiaguinhocomth

CANTO 27

Com Pedro e Lucas, DJ Baduh e Ivan e Matheus

QUANDO: 08/04, a partir das 19h

08/04, a partir das 19h ONDE: Canto 27 - Av. Jair de Andrade, 39 - Itapuã, Vila Velha

Canto 27 - Av. Jair de Andrade, 39 - Itapuã, Vila Velha INGRESSOS: R$ 15, até 21h

3ª EDIÇÃO DO PUXADINHO MOXUARA

Com Samba Crioulo (19h) e Macucos (21h30)

QUANDO: sábado (08/04), sempre a partir das 17h

sábado (08/04), sempre a partir das 17h ONDE: no estacionamento externo do Shopping Moxuara, Piso L1. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica

no estacionamento externo do Shopping Moxuara, Piso L1. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica GRATUITO

DARKO CHOCOLAT

Com os DJs Vagner Rezende, Saraiva, Lua Rossetto, Doodles e Emolaila

QUANDO: sábado (08/04), a partir das 22h

sábado (08/04), a partir das 22h ONDE: Victoria Pub - Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 - Jardim Camburi, Vitória

Victoria Pub - Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 - Jardim Camburi, Vitória INGRESSOS: R$ 20

BAILE DE ALELUIA

Com Filipe Fantin, Eduardo e Muriel, Jefinho Faraó, DJ GGL, Diego Rodrigues e DJ Paulo

QUANDO: sábado (08/04), a partir das 22h

sábado (08/04), a partir das 22h ONDE: Let's Colatina - Av. Fidelis Ferrari - Castelo Branco, Colatina

Let's Colatina - Av. Fidelis Ferrari - Castelo Branco, Colatina INGRESSOS: R$ 20 (nome na lista / até 0h), nome deve ser informado no link da rede social da casa

RODA DE SAMBA JR

Com Samba JR e Muleke027

QUANDO: Sábado (08/04), das 17:00 às 23:30

Sábado (08/04), das 17:00 às 23:30 ONDE: Mãe Joana - R. Italina Pereira Mota - Jardim Camburi, Vitória

Mãe Joana - R. Italina Pereira Mota - Jardim Camburi, Vitória INGRESSOS: R$40 a inteira e R$20 a meia, disponíveis no site da Super Ticket

CREMOSA

Pop BR, Brasilidades, Cremosidades e Funk

QUANDO: sábado (08/04), a partir das 22h

sábado (08/04), a partir das 22h ONDE: Fluente Culture Club - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória

Fluente Culture Club - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória INGRESSOS: R$ 40

2K

Hits dos anos 2000

QUANDO: sábado (08/04), a partir das 23h

sábado (08/04), a partir das 23h ONDE: Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha

Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha INGRESSOS: R$ 30

TÁ EM CASA

Com Jefinho, Luuh, Pagode e Cia, Beleite e Cariello

QUANDO: Sábado (08/04), a partir das 20h

Sábado (08/04), a partir das 20h ONDE: Embrazado Vitória - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória

Embrazado Vitória - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória INGRESSOS: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site da SuperTicket

BACK TO THE PAST

QUANDO: sábado (08/04), a partir das 21h

sábado (08/04), a partir das 21h ONDE: Pub 426 - R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória

Pub 426 - R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória INGRESSOS: não informado

GORDINHO SAMBÃO

Com D'Bem Com a Vida, Garotos da Praia e DJ Kayonavoz

QUANDO: sexta (07/04), a partir das 20h

sexta (07/04), a partir das 20h ONDE: Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória

Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória INGRESSOS: pista livre a noite toda

PÁSCOA NO SHOPPING BOULEVARD VILA VELHA

Com oficinas, caça aos ovos e brincadeiras

QUANDO: Sábado (08/04), das 15h às 18h

Sábado (08/04), das 15h às 18h ONDE: Boulevard Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha

Boulevard Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha Gratuito

CLUBINHO DE PÁSCOA SHOPPING VILA VELHA

Com teatro Infantil, caça aos ovos, pinturinha de rosto, personalização de coelho de gesso, entre outros

QUANDO: Sábado (08/04), das 13h às 18h

Sábado (08/04), das 13h às 18h ONDE: área externa do Shopping Vila Velha (entrada da Avenida Luciano das Neves)

área externa do Shopping Vila Velha (entrada da Avenida Luciano das Neves) Gratuito

Caça aos ovos da páscoa do Boulevard Vila Velha Crédito: Divulgação/Boulevard Vila Velha

DIVERSÃO NA PÁSCOA SHOPPING PRAIA DA COSTA

Com vila da Páscoa, parada de Páscoa com bandinha, presença do Coelhinho da Páscoa e seus ajudantes Docelício e Chocolícia, chuva de balões, circuito do coelho, entre outras atividades

QUANDO: Sábado (08/04), das 17h às 20h

Sábado (08/04), das 17h às 20h ONDE: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1

Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1 Gratuito

PÁSCOA NO SHOPPING VITÓRIA

Com caça aos ovos e parada de páscoa nos corredores do mall

QUANDO: Sábado (08/04), das 13h às 20h

Sábado (08/04), das 13h às 20h ONDE: Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá, Vitória

Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá, Vitória Gratuito

FESTIVAL DA TORTA CAPIXABA

Com shows e venda da iguaria com valores que vão de R$ 8 a R$ 500

QUANDO: de quinta (6) a domingo (9), das 8h às 18h

de quinta (6) a domingo (9), das 8h às 18h ONDE: Rua Felicidade Correa dos Santos, Ilha das Caieiras, Vitória

Rua Felicidade Correa dos Santos, Ilha das Caieiras, Vitória ATRAÇÕES DO DIA: Duduzinho (13h) e Marcelo Ribeiro (16h)

Duduzinho (13h) e Marcelo Ribeiro (16h) GRATUITO

PÁTIO MESTRE ÁLVARO

Com Ph Dias

QUANDO: sábado (08/04), a partir das 20h

sábado (08/04), a partir das 20h ONDE: na área externa do Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra

na área externa do Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra GRATUITO

SÁBADO DE ALELUIA

Com Banda Casaca, Mulekagem do Samba e DJ William Oliveira

QUANDO: sábado (08/04), a partir das 22h

sábado (08/04), a partir das 22h ONDE: Gordinho Cachoeiro - Av. Mauro Miranda Madureira - Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim

Gordinho Cachoeiro - Av. Mauro Miranda Madureira - Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim INGRESSOS: R$ 30 (pista) e R$ 50 (vip)

DEIXA EM OFF

Com DJs Nick Palhares, Albuquerque, Gabriel OC e Diego Fiuza tocando pop e funk

QUANDO: sábado (08/04), a partir das 23h

sábado (08/04), a partir das 23h ONDE: Lamah Lounge - Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527 - Jardim da Penha, Vitória

Lamah Lounge - Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527 - Jardim da Penha, Vitória INGRESSOS: R$ 25

BLACK MAIDEN NIGHT

Com Suicide Solution, Holy Hell, Aces High, Soul Di'anno

QUANDO: sexta (07/04), a partir das 22h

sexta (07/04), a partir das 22h ONDE: Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha

Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha INGRESSOS: R$ 20 até 0h; depois não foi informado

BALADA SERTANEJA

Com Wallace Santana e Mika Lahass

QUANDO: sábado (08/04), a partir das 19h

sábado (08/04), a partir das 19h ONDE: Botequim do Celim - R. Ana Siqueira, 3573 - Industrial do Alecrim, Vila Velha

Botequim do Celim - R. Ana Siqueira, 3573 - Industrial do Alecrim, Vila Velha INGRESSOS: valores não informados

DOMINGO (09/04)

PAGODE DA PRAIA CONVIDA

Com Pagode da Praia, Primeira Classe, DJ Nenenzão, DJ Laion e transmissão da Final do Carioca (Fla x Flu)

QUANDO: domingo (09/04), a partir das 15h - shows a partir das 20h

domingo (09/04), a partir das 15h - shows a partir das 20h ONDE: Boteco do Júnior - Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha

Boteco do Júnior - Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha INGRESSOS: R$ 9,99 até às 19h, após R$ 20 - sujeito a alteração sem aviso prévio

UM DOMINGO LINDO

Com Freelance, Dj Baduh e Transmissão da Final do Carioca (Fla x Flu)

QUANDO: 09/04, a partir das 16h30

09/04, a partir das 16h30 ONDE: Canto 27 - Av. Jair de Andrade, 39 - Itapuã, Vila Velha

Canto 27 - Av. Jair de Andrade, 39 - Itapuã, Vila Velha INGRESSOS: entrada liberada até as 18h. A partir das 18h, o valor é R$ 15.

BEAT CLUB

Rock na calçada com a banda Beat Club

QUANDO: domingo (09/04), a partir das 16h

domingo (09/04), a partir das 16h ONDE: Pub 426 - R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória

Pub 426 - R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória INGRESSOS: não informado

3ª EDIÇÃO DO PUXADINHO MOXUARA

Com Macakids (17h) e Ph Dias (20h)

QUANDO: domingo (09/04), sempre a partir das 17h

domingo (09/04), sempre a partir das 17h ONDE: no estacionamento externo do Shopping Moxuara, Piso L1. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica

no estacionamento externo do Shopping Moxuara, Piso L1. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica GRATUITO

GORDINHO SAMBÃO

Roda de Samba com Alisson do Banjo, Tiago Costa, Samba Junior e DJ Guilherme Correa

QUANDO: domingo (09/04), a partir das 21h

domingo (09/04), a partir das 21h ONDE: Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória

Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória INGRESSOS: pista livre a noite toda

PAGODE DO ENSAIO

Com Nandinho e Banda, Grupo Sem Medidas e transmissão da Final do Carioca (Fla x Flu)

QUANDO: domingo (09/04), a partir das 16h

domingo (09/04), a partir das 16h ONDE: Ensaio Botequim - R. Joaquim Lírio, 778 - Praia do Canto, Vitória

Ensaio Botequim - R. Joaquim Lírio, 778 - Praia do Canto, Vitória INGRESSOS: R$ 15, à venda no site Bilheteria Digital

PAGODE DO CELIM

Com Pagolife e LeqSamba

QUANDO: domingo (09/04), a partir das 16h

domingo (09/04), a partir das 16h ONDE: Botequim do Celim - R. Ana Siqueira, 3573 - Industrial do Alecrim, Vila Velha

Botequim do Celim - R. Ana Siqueira, 3573 - Industrial do Alecrim, Vila Velha INGRESSOS: entrada franca

TARDE ENCANTADA

Com o espetáculo ‘O coelhinho esquecido’

QUANDO: Domingo (9/04), sessões às 15h e 16h

Domingo (9/04), sessões às 15h e 16h ONDE: Shopping Praia da Costa, piso L3

Shopping Praia da Costa, piso L3 Gratuito

PÁSCOA NO SHOPPING VITÓRIA

Com caça aos ovos e parada de páscoa nos corredores do mall

QUANDO: domingo (09/04), das 13h às 20h

domingo (09/04), das 13h às 20h ONDE: Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá, Vitória

Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá, Vitória Gratuito

SHOW DO MACAKIDS - ESPECIAL PÁSCOA

QUANDO: Domingo (9/04), às 17 horas

Domingo (9/04), às 17 horas ONDE: Estacionamento externo – Piso L1 - Shopping Moxuara

Estacionamento externo – Piso L1 - Shopping Moxuara Gratuito

DIVERSÃO NO MESTRE - GASTRONOMIA DIVERTIDA

Com oficina de brownie para as crianças

QUANDO: Domingo (9/04) das 15h às 17h

Domingo (9/04) das 15h às 17h ONDE: Praça de Alimentação (piso L1), Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra

Praça de Alimentação (piso L1), Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra Inscrições gratuitas no local - Vagas limitadas

FESTIVAL DA TORTA CAPIXABA

Com shows e venda da iguaria com valores que vão de R$ 8 a R$ 500

QUANDO: de quinta (6) a domingo (9), das 8h às 18h

de quinta (6) a domingo (9), das 8h às 18h ONDE: Rua Felicidade Correa dos Santos, Ilha das Caieiras, Vitória

Rua Felicidade Correa dos Santos, Ilha das Caieiras, Vitória ATRAÇÕES DO DIA: Projeto Feijoada (13h)

Projeto Feijoada (13h) GRATUITO

O QUE JÁ ROLOU

SEXTA (7/04)

É O BEAT

Com Iclas Sorriso e DJs Gustavo Brabo, Pedro Schmid, LR de VV, Gabriel Pratti e Diogo

QUANDO: sexta (07/04), a partir das 20h

sexta (07/04), a partir das 20h ONDE: Botequim do Celim - R. Ana Siqueira, 3573 - Industrial do Alecrim, Vila Velha

Botequim do Celim - R. Ana Siqueira, 3573 - Industrial do Alecrim, Vila Velha INGRESSOS: valores não informados

ESPECIAL LEGIÃO URBANA 41 ANOS

Com Índios Urbanos e Memory Lane tocando Legião Urbana e pop/rock internacional dos anos 80

QUANDO: sexta (07/04), a partir das 22h

sexta (07/04), a partir das 22h ONDE: Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha

Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha INGRESSOS: Entrada franca até 0h; depois não foi informado

IT'S BRITNEY BITCH

Com DJs Kassandro, Raone Neto, Buaiz e Gabriel OC tocando músicas da Britney Spears, pop e funk

QUANDO: sexta (07/04), a partir das 22h

sexta (07/04), a partir das 22h ONDE: Lamah Lounge - Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527 - Jardim da Penha, Vitória

Lamah Lounge - Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527 - Jardim da Penha, Vitória INGRESSOS: R$ 15 até 23h; depois R$ 20

BAILE DO MUELZ

Com Rennan B, TH, DJ Muelz, DJ JV, KM da Serra e Junin da BR

QUANDO: sexta (07/04), a partir das 23h

sexta (07/04), a partir das 23h ONDE: B27 Beach Club - Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira - Centro, Guarapari (antigo Siribeira)

B27 Beach Club - Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira - Centro, Guarapari (antigo Siribeira) INGRESSOS: R$ 30 (pista) e R$ 60 (camarote), à venda no site Bilheteria Digital

BDAY RAISA

Com a banda The Crew

QUANDO: sexta (07/04), a partir das 21h

sexta (07/04), a partir das 21h ONDE: Pub 426 - R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória

Pub 426 - R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória INGRESSOS: não informado

Grupo Pele Morena Crédito: Pele Morena/Divulgação

SANTA FARRA

Com Pele Morena, Felipe Brava e DJ Fabrício V

QUANDO: sexta (07/04), a partir das 22h

sexta (07/04), a partir das 22h ONDE: Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari

Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari INGRESSOS: R$ 25 (pista) e R$ 45 (camarote), à venda no site da SuperTicket

FESTIVAL DA TORTA CAPIXABA

Com shows e venda da iguaria com valores que vão de R$ 8 a R$ 500

QUANDO: de quinta (6) a domingo (9), das 8h às 18h

de quinta (6) a domingo (9), das 8h às 18h ONDE: Rua Felicidade Correa dos Santos, Ilha das Caieiras, Vitória

Rua Felicidade Correa dos Santos, Ilha das Caieiras, Vitória ATRAÇÕES DO DIA: Sué (13h) e Pedrinho Nó na Madeira (16h)

Sué (13h) e Pedrinho Nó na Madeira (16h) GRATUITO

CIRCUITO DO CONHECIMENTO NA PRAÇA DA CIÊNCIA

QUANDO: De quinta-feira (06/04) a domingo (09/04), espaço aberto das 8h às 12h; início do circuito às 10h e às 11h

De quinta-feira (06/04) a domingo (09/04), espaço aberto das 8h às 12h; início do circuito às 10h e às 11h ONDE: Praça da Ciência. Avenida Américo Buaiz, Enseada do Suá

Praça da Ciência. Avenida Américo Buaiz, Enseada do Suá Entrada Gratuita

GORDINHO SAMBÃO

Com Maycon Sarmento, Nesse Clima e DJ Chocolate

QUANDO: sexta (07/04), a partir das 21h

sexta (07/04), a partir das 21h ONDE: Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória

Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória INGRESSOS: pista livre a noite toda

É O PIQUE - EMBRAZA

Com Menor do Chapa, RD de São Mateus, Gabriel Pratti, Dhiego Viana e SambaJR

QUANDO: Sexta (07/04), a partir das 21h

Sexta (07/04), a partir das 21h ONDE: Embraza eventos - Av. Mário Gurgel - Jardim América, Cariacica

Embraza eventos - Av. Mário Gurgel - Jardim América, Cariacica INGRESSOS: R$60 a inteira e R$30 a meia, disponíveis no site da Super Ticket

3ª EDIÇÃO DO PUXADINHO MOXUARA

Com Rickson Maioli, a partir das 21h

QUANDO: sexta (07/04), sempre a partir das 17h

sexta (07/04), sempre a partir das 17h ONDE: no estacionamento externo do Shopping Moxuara, Piso L1. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica

no estacionamento externo do Shopping Moxuara, Piso L1. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica GRATUITO

CAÇA AOS OVOS SHOPPING VITÓRIA

QUANDO: Sexta (07/04), das 14h às 20h

Sexta (07/04), das 14h às 20h ONDE: Shopping Vitória (a Caça aos Ovos acontece via aplicativo, nos cenários espalhados nos corredores do mall)

Shopping Vitória (a Caça aos Ovos acontece via aplicativo, nos cenários espalhados nos corredores do mall) Gratuito

HOOT HITS

Pop, Funk e Hits

QUANDO: sexta (07/04), a partir das 23h

sexta (07/04), a partir das 23h ONDE: Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha

Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha INGRESSOS: R$ 25

FUNK ME

Com DJs tocando funk a noite toda

QUANDO: sexta (07/04), a partir das 22h

sexta (07/04), a partir das 22h ONDE: Fluente Culture Club - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória

Fluente Culture Club - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória INGRESSOS: R$ 30

ERA UMA SEXTA

Com Lukao, Cokao, Garotos da Praia e Gustavo Venturini

QUANDO: Sexta (07/04), a partir das 20h

Sexta (07/04), a partir das 20h ONDE: Boteco do Júnior - Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha

Boteco do Júnior - Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha INGRESSOS: R$ 25 (inteira), à venda no site da Superticket

8ª EXPO TATTOO VITÓRIA

QUANDO: de sexta (7) a domingo (9), das 11h às 23h

de sexta (7) a domingo (9), das 11h às 23h ONDE: Centro de Convenções de Vitória - R. Constante Sodré, 157 - Santa Lúcia, Vitória

Centro de Convenções de Vitória - R. Constante Sodré, 157 - Santa Lúcia, Vitória INGRESSOS: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia) e R$ 70 (passaporte), à venda no site da SuperTicket

O cantor Glauco Crédito: Bruno Borba/Divulgação

LIVE PINK

Com Glauco, Matheus Fonseca, VK e Jotta F

QUANDO: Sexta (07/04), a partir das 23h

Sexta (07/04), a partir das 23h ONDE: Pink Elephant Vix - R. Manoel Gonçalves Carneiro - Praia do Canto, Vitória

Pink Elephant Vix - R. Manoel Gonçalves Carneiro - Praia do Canto, Vitória INGRESSOS: R$ 40 (meia/pista), R$ 60 (meia/espaço monster); R$ 80 (inteira/pista); e R$ 120 (inteira/espaço monster), disponíveis no site da Super Ticket

FESTA LATINA

Com DJs Mariana Ignacio, Dalvan, Cristian e Felipe tocando reggaeton, cumbia, salsa, merengue e hits latinos

QUANDO: sexta (07/04), a partir das 22h

sexta (07/04), a partir das 22h ONDE: Victoria Pub - Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 - Jardim Camburi, Vitória

Victoria Pub - Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 - Jardim Camburi, Vitória INGRESSOS: R$ 20

SANTA SEXTA

Com Gabriel Pratti, KN de Vila Velha, Cariello, Beleite e Esquilo

QUANDO: sexta (07/04), a partir das 22h

sexta (07/04), a partir das 22h ONDE: Embrazado - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória

Embrazado - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória INGRESSOS: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site Superticket

QUINTA (6/04)

BAILE DO CELIM

Com Samba Junior e DJs Japa, Zangão, Carla Roberta, LR de VV e Manel de VV

QUANDO: quinta (06/04), a partir das 20h

quinta (06/04), a partir das 20h ONDE: Botequim do Celim - R. Ana Siqueira, 3573 - Industrial do Alecrim, Vila Velha

Botequim do Celim - R. Ana Siqueira, 3573 - Industrial do Alecrim, Vila Velha INGRESSOS: valores não informados

5ª TOP DO JOTA JOTA

Com Samba Junior, Muleke 027 e DJs Klebim e LR de VV

QUANDO: quinta (06/04), a partir das 23h

quinta (06/04), a partir das 23h ONDE: Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha

Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha INGRESSOS: R$ 20

NOITE DAS SAFADAS

Com Gabriel Loc, Lary, PC Júnior e Dyego Pappi tocando pop BR, funk e baixaria

QUANDO: quinta (06/04), a partir das 22h

quinta (06/04), a partir das 22h ONDE: Lamah Lounge - Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527 - Jardim da Penha, Vitória

Lamah Lounge - Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527 - Jardim da Penha, Vitória INGRESSOS: R$ 20

QUINTA SEM LEI

Com Balada do Maycon, Breno e Bernardo e DJ MK Moraes

QUANDO: quinta (06/04), a partir das 22h

quinta (06/04), a partir das 22h ONDE: Gordinho Cachoeiro - Av. Mauro Miranda Madureira - Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim

Gordinho Cachoeiro - Av. Mauro Miranda Madureira - Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim INGRESSOS: R$ 30 (pista) e R$ 50 (vip)

GORDINHO SAMBÃO

Com Pagolife, Pagode & Cia e DJ Enzo Santos

QUANDO: quinta (06/04), a partir das 21h

quinta (06/04), a partir das 21h ONDE: Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória

Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória INGRESSOS: pista livre a noite toda

DONA FRAN CANTA RITA LEE

QUANDO: quinta (06/04), a partir das 21h

quinta (06/04), a partir das 21h ONDE: Pub 426 - R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória

Pub 426 - R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória INGRESSOS: não informado

A FANTÁSTICA FESTA DE CHOCOLATE

Pop 2000, funk, Pop BR, Electropop

QUANDO: quinta (06/04), a partir das 22h

quinta (06/04), a partir das 22h ONDE: Fluente Culture Club - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória

Fluente Culture Club - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória INGRESSOS: R$ 30

ALL BLACK

Com DJ GG, Samba 027, MC TH e DJ RD de SM

QUANDO: quinta (06/04), a partir das 22h

quinta (06/04), a partir das 22h ONDE: Let's Colatina - Av. Fidelis Ferrari - Castelo Branco, Colatina

Let's Colatina - Av. Fidelis Ferrari - Castelo Branco, Colatina INGRESSOS: R$ 30 (meia), à venda no site Lebillet

O DJ Bero Costa Crédito: Hugo Mesquita

SCANDALO

Funk com os DJs Bero, Japa, VK e Jotta Sounds



QUANDO: quinta (06/04), a partir das 23h

quinta (06/04), a partir das 23h ONDE: Pink Elephant - R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto, Vitória

Pink Elephant - R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto, Vitória INGRESSOS: R$ 50 (meia/pista), R$ 70 (meia/espaço monster), R$ 100 (inteira/pista), R$ 140 (inteira/espaço monster), à venda no site da Superticket

SIGNS PARTY - EDIÇÃO ÁRIES

Com DJs Yas B, Ian DC, Capivara, Leow e Zouain

QUANDO: quinta (06/04), a partir das 22h

quinta (06/04), a partir das 22h ONDE: Victoria Pub - Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 - Jardim Camburi, Vitória

Victoria Pub - Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 - Jardim Camburi, Vitória INGRESSOS: R$ 20

VÉSPERA NO PRIVILÉGE

Com Bruno Be, Ownboss e Ashibah

QUANDO: quinta (06/04), a partir das 23h

quinta (06/04), a partir das 23h ONDE: Privilége Vitória - Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória

Privilége Vitória - Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória INGRESSOS: R$ 60 (meia/espaço privilege), R$ 100 (meia/privilege superior), R$ 120 (inteira/espaço privilege), R$ 200 (inteira/privilege superior), à venda no site Superticket

SANTA FARRA

Com Pagode do Frazão, DJ Izzy e DJ Big

QUANDO: quinta (06/04), a partir das 22h

quinta (06/04), a partir das 22h ONDE: Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari

Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari INGRESSOS: R$ 25 (pista) e R$ 45 (camarote), à venda no site da SuperTicket

NOITE DO COPÃO

Com Camisa Suada, Luiz Paulo Forrozão, Rhonny e Marcos, Allan Carvalho, Nova Onda e Wandinho Show

QUANDO: quinta (06/04), a partir das 21h

quinta (06/04), a partir das 21h ONDE: Território Park - R. Linhares - Terra Vermelha, Vila Velha

Território Park - R. Linhares - Terra Vermelha, Vila Velha INGRESSOS: R$ 20 (pista/lote 2) e R$ 40 (camarote/lote 2), à venda no site da SuperTicket

RODA DE SAMBA

Com Micheli Montalvão, Leonardo Montalvão e Rodrigo Nogueira

QUANDO: quinta (06/04), a partir das 18h

quinta (06/04), a partir das 18h ONDE: Casa de Bamba - R. Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória

Casa de Bamba - R. Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória COUVERT: não informado

3ª EDIÇÃO DO PUXADINHO MOXUARA

Com Imaginasamba, a partir das 21h

QUANDO: quinta (06/04), sempre a partir das 17h

quinta (06/04), sempre a partir das 17h ONDE: no estacionamento externo do Shopping Moxuara, Piso L1. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica

no estacionamento externo do Shopping Moxuara, Piso L1. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica GRATUITO

Torta capixaba produzida por Eliana Santos na Ilha das Caieiras. Crédito: Vitor Jubini

FESTIVAL DA TORTA CAPIXABA

Com shows e venda da iguaria com valores que vão de R$ 8 a R$ 500

QUANDO: de quinta (6) a domingo (9), das 8h às 18h

de quinta (6) a domingo (9), das 8h às 18h ONDE: Rua Felicidade Correa dos Santos, Ilha das Caieiras, Vitória

Rua Felicidade Correa dos Santos, Ilha das Caieiras, Vitória ATRAÇÃO DO DIA: Edson Teixeira (13h)

Edson Teixeira (13h) GRATUITO

CLOSE DE QUINTA

Pop, Funk, Electro e Close Hits

QUANDO: quinta (06/04), a partir das 23h

quinta (06/04), a partir das 23h ONDE: Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha

Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha INGRESSOS: R$ 20

HELIPA

Com SambADM, Isaque Gomes, Lukão, Edin, Dodô, JottaM e Vinicius Fernandes

QUANDO: quinta (06/04), a partir das 22h

quinta (06/04), a partir das 22h ONDE: Embrazado - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória

Embrazado - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória INGRESSOS: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira), à venda no site Superticket