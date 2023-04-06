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  • Feriadão de Páscoa no ES tem de show de Thiaguinho a diversão para crianças; veja agenda
Agenda

Feriadão de Páscoa no ES tem de show de Thiaguinho a diversão para crianças; veja agenda

Não faltam eventos para animar o feriadão do capixaba. De quinta (6) a domingo (9), estão garantidas rodas de samba, vilas de páscoa, shows de rock e muito mais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 13:53

Oficinas de Páscoa para a criançada, Show Tardezinha do Thiaguinho e Exposição de tatuagens no ES. Crédito: Divulgação
Oficinas de Páscoa para a criançada, show de Thiaguinho e exposição de tatuagens estão na programação Crédito: Divulgação
O feriadão chegou trazendo a doçura da Páscoa e muita diversão no Espírito Santo. A agenda de eventos está repleta de opções. Um dos destaques é o retorno da Tardezinha, que começou a rodar o país com Thiaguinho na última semana no Rio. Agora, é a vez da Praça do Papa receber o evento. 
Como destaque também temos a 3ª edição do Puxadinho Moxuara, evento gratuito que acontece no estacionamento do Shopping Moxuara e vai do samba ao rock, passando até por atrações infantis e muita gastronomia.
E não para por aí! Tem diversão para a criançada nos shoppings da Grande Vitória. Confira toda a programação abaixo:

SÁBADO (8/04)

  • TARDEZINHA VITÓRIA
  • Com Thiaguinho e Rodriguinho (convidado)
  • QUANDO: Sábado (08/04), a partir das 16h
  • ONDE: Praça do Papa - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá
  • INGRESSOS: Pista esgotados. Backstage R$ 400 (meia), à venda no site Bilheteria Digital 
Thiaguinho na série 'Tardezinha', disponível no Globcoplay
Thiaguinho retorna ao ES com a Tardezinha Crédito: Twitter/@thiaguinhocomth
  • CANTO 27
  • Com Pedro e Lucas, DJ Baduh e Ivan e Matheus
  • QUANDO: 08/04, a partir das 19h
  • ONDE: Canto 27 - Av. Jair de Andrade, 39 - Itapuã, Vila Velha
  • INGRESSOS: R$ 15, até 21h
  • 3ª EDIÇÃO DO PUXADINHO MOXUARA
  • Com Samba Crioulo (19h) e Macucos (21h30)
  • QUANDO: sábado (08/04), sempre a partir das 17h
  • ONDE: no estacionamento externo do Shopping Moxuara, Piso L1. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica
  • GRATUITO
  • DARKO CHOCOLAT
  • Com os DJs Vagner Rezende, Saraiva, Lua Rossetto, Doodles e Emolaila
  • QUANDO: sábado (08/04), a partir das 22h
  • ONDE: Victoria Pub - Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 - Jardim Camburi, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 20
  • BAILE DE ALELUIA
  • Com Filipe Fantin, Eduardo e Muriel, Jefinho Faraó, DJ GGL, Diego Rodrigues e DJ Paulo
  • QUANDO: sábado (08/04), a partir das 22h
  • ONDE: Let's Colatina - Av. Fidelis Ferrari - Castelo Branco, Colatina
  • INGRESSOS: R$ 20 (nome na lista / até 0h), nome deve ser informado no link da rede social da casa
  • RODA DE SAMBA JR
  • Com Samba JR e Muleke027
  • QUANDO: Sábado (08/04), das 17:00 às 23:30
  • ONDE: Mãe Joana - R. Italina Pereira Mota - Jardim Camburi, Vitória 
  • INGRESSOS: R$40 a inteira e R$20 a meia, disponíveis no site da Super Ticket
  • CREMOSA
  • Pop BR, Brasilidades, Cremosidades e Funk
  • QUANDO: sábado (08/04), a partir das 22h
  • ONDE: Fluente Culture Club - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 40
  • 2K
  • Hits dos anos 2000
  • QUANDO: sábado (08/04), a partir das 23h
  • ONDE: Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha
  • INGRESSOS: R$ 30
  • TÁ EM CASA
  • Com Jefinho, Luuh, Pagode e Cia, Beleite e Cariello
  • QUANDO: Sábado (08/04), a partir das 20h
  • ONDE: Embrazado Vitória - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site da SuperTicket
  • BACK TO THE PAST
  • QUANDO: sábado (08/04), a partir das 21h
  • ONDE: Pub 426 - R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória
  • INGRESSOS: não informado
  • GORDINHO SAMBÃO
  • Com D'Bem Com a Vida, Garotos da Praia e DJ Kayonavoz
  • QUANDO: sexta (07/04), a partir das 20h
  • ONDE: Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória
  • INGRESSOS: pista livre a noite toda
  • PÁSCOA NO SHOPPING BOULEVARD VILA VELHA
  • Com oficinas, caça aos ovos e brincadeiras
  • QUANDO: Sábado (08/04), das 15h às 18h
  • ONDE: Boulevard Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha
  • Gratuito
  • CLUBINHO DE PÁSCOA SHOPPING VILA VELHA
  • Com  teatro Infantil, caça aos ovos, pinturinha de rosto, personalização de coelho de gesso, entre outros
  • QUANDO: Sábado (08/04), das 13h às 18h
  • ONDE: área externa do Shopping Vila Velha (entrada da Avenida Luciano das Neves)
  • Gratuito
Caça aos ovos da páscoa do Boulevard Vila Velha
Caça aos ovos da páscoa do Boulevard Vila Velha Crédito: Divulgação/Boulevard Vila Velha
  • DIVERSÃO NA PÁSCOA SHOPPING PRAIA DA COSTA
  • Com vila da Páscoa, parada de Páscoa com bandinha, presença do Coelhinho da Páscoa e seus ajudantes Docelício e Chocolícia, chuva de balões, circuito do coelho, entre outras atividades
  • QUANDO: Sábado (08/04), das 17h às 20h
  • ONDE: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1
  • Gratuito
  • PÁSCOA NO SHOPPING VITÓRIA
  • Com caça aos ovos e parada de páscoa nos corredores do mall
  • QUANDO: Sábado (08/04), das 13h às 20h
  • ONDE: Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá, Vitória
  • Gratuito
  • FESTIVAL DA TORTA CAPIXABA
  • Com shows e venda da iguaria com valores que vão de R$ 8 a R$ 500
  • QUANDO: de quinta (6) a domingo (9), das 8h às 18h
  • ONDE: Rua Felicidade Correa dos Santos, Ilha das Caieiras, Vitória
  • ATRAÇÕES DO DIA: Duduzinho (13h) e Marcelo Ribeiro (16h)
  • GRATUITO
  • PÁTIO MESTRE ÁLVARO
  • Com Ph Dias
  • QUANDO: sábado (08/04), a partir das 20h
  • ONDE: na área externa do Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
  • GRATUITO
  • SÁBADO DE ALELUIA
  • Com Banda Casaca, Mulekagem do Samba e DJ William Oliveira
  • QUANDO: sábado (08/04), a partir das 22h
  • ONDE: Gordinho Cachoeiro - Av. Mauro Miranda Madureira - Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim
  • INGRESSOS: R$ 30 (pista) e R$ 50 (vip)
  • DEIXA EM OFF
  • Com DJs Nick Palhares, Albuquerque, Gabriel OC e Diego Fiuza tocando pop e funk
  • QUANDO: sábado (08/04), a partir das 23h
  • ONDE: Lamah Lounge - Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527 - Jardim da Penha, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 25
  • BLACK MAIDEN NIGHT
  • Com Suicide Solution, Holy Hell, Aces High, Soul Di'anno
  • QUANDO: sexta (07/04), a partir das 22h
  • ONDE: Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha
  • INGRESSOS: R$ 20 até 0h; depois não foi informado
  • BALADA SERTANEJA
  • Com Wallace Santana e Mika Lahass
  • QUANDO: sábado (08/04), a partir das 19h
  • ONDE: Botequim do Celim - R. Ana Siqueira, 3573 - Industrial do Alecrim, Vila Velha
  • INGRESSOS: valores não informados

DOMINGO (09/04)

  • PAGODE DA PRAIA CONVIDA
  • Com Pagode da Praia, Primeira Classe, DJ Nenenzão, DJ Laion e transmissão da Final do Carioca (Fla x Flu)
  • QUANDO: domingo (09/04), a partir das 15h - shows a partir das 20h
  • ONDE: Boteco do Júnior - Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha
  • INGRESSOS: R$ 9,99 até às 19h, após R$ 20 - sujeito a alteração sem aviso prévio
  • UM DOMINGO LINDO
  • Com Freelance, Dj Baduh e Transmissão da Final do Carioca (Fla x Flu)
  • QUANDO: 09/04, a partir das 16h30
  • ONDE: Canto 27 - Av. Jair de Andrade, 39 - Itapuã, Vila Velha
  • INGRESSOS: entrada liberada até as 18h. A partir das 18h, o valor é R$ 15.
  • BEAT CLUB
  • Rock na calçada com a banda Beat Club
  • QUANDO: domingo (09/04), a partir das 16h
  • ONDE: Pub 426 - R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória
  • INGRESSOS: não informado
  • 3ª EDIÇÃO DO PUXADINHO MOXUARA
  • Com Macakids (17h) e Ph Dias (20h)
  • QUANDO: domingo (09/04), sempre a partir das 17h
  • ONDE: no estacionamento externo do Shopping Moxuara, Piso L1. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica
  • GRATUITO
  • GORDINHO SAMBÃO
  • Roda de Samba com Alisson do Banjo, Tiago Costa, Samba Junior e DJ Guilherme Correa
  • QUANDO: domingo (09/04), a partir das 21h
  • ONDE: Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória
  • INGRESSOS: pista livre a noite toda
  • PAGODE DO ENSAIO
  • Com Nandinho e Banda, Grupo Sem Medidas e transmissão da Final do Carioca (Fla x Flu)
  • QUANDO: domingo (09/04), a partir das 16h
  • ONDE: Ensaio Botequim - R. Joaquim Lírio, 778 - Praia do Canto, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 15, à venda no site Bilheteria Digital
  • PAGODE DO CELIM
  • Com Pagolife e LeqSamba
  • QUANDO: domingo (09/04), a partir das 16h
  • ONDE: Botequim do Celim - R. Ana Siqueira, 3573 - Industrial do Alecrim, Vila Velha
  • INGRESSOS: entrada franca
  • TARDE ENCANTADA
  • Com o espetáculo ‘O coelhinho esquecido’
  • QUANDO: Domingo (9/04), sessões às 15h e 16h
  • ONDE: Shopping Praia da Costa, piso L3
  • Gratuito
  • PÁSCOA NO SHOPPING VITÓRIA
  • Com caça aos ovos e parada de páscoa nos corredores do mall
  • QUANDO: domingo (09/04), das 13h às 20h
  • ONDE: Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá, Vitória
  • Gratuito
  • SHOW DO MACAKIDS - ESPECIAL PÁSCOA
  • QUANDO: Domingo (9/04), às 17 horas
  • ONDE: Estacionamento externo – Piso L1 - Shopping Moxuara
  • Gratuito
  • DIVERSÃO NO MESTRE - GASTRONOMIA DIVERTIDA
  • Com oficina de brownie para as crianças
  • QUANDO: Domingo (9/04) das 15h às 17h
  • ONDE: Praça de Alimentação (piso L1), Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
  • Inscrições gratuitas no local - Vagas limitadas
  • FESTIVAL DA TORTA CAPIXABA
  • Com shows e venda da iguaria com valores que vão de R$ 8 a R$ 500
  • QUANDO: de quinta (6) a domingo (9), das 8h às 18h
  • ONDE: Rua Felicidade Correa dos Santos, Ilha das Caieiras, Vitória
  • ATRAÇÕES DO DIA: Projeto Feijoada (13h)
  • GRATUITO

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O QUE JÁ ROLOU

SEXTA (7/04)

  • É O BEAT
  • Com Iclas Sorriso e DJs Gustavo Brabo, Pedro Schmid, LR de VV, Gabriel Pratti e Diogo
  • QUANDO: sexta (07/04), a partir das 20h
  • ONDE: Botequim do Celim - R. Ana Siqueira, 3573 - Industrial do Alecrim, Vila Velha
  • INGRESSOS: valores não informados
  • ESPECIAL LEGIÃO URBANA 41 ANOS
  • Com Índios Urbanos e Memory Lane tocando Legião Urbana e pop/rock internacional dos anos 80
  • QUANDO: sexta (07/04), a partir das 22h
  • ONDE: Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha
  • INGRESSOS: Entrada franca até 0h; depois não foi informado
  • IT'S BRITNEY BITCH
  • Com DJs Kassandro, Raone Neto, Buaiz e Gabriel OC tocando músicas da Britney Spears, pop e funk
  • QUANDO: sexta (07/04), a partir das 22h
  • ONDE: Lamah Lounge - Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527 - Jardim da Penha, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 15 até 23h; depois R$ 20
  • BAILE DO MUELZ
  • Com Rennan B, TH, DJ Muelz, DJ JV, KM da Serra e Junin da BR
  • QUANDO: sexta (07/04), a partir das 23h
  • ONDE: B27 Beach Club - Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira - Centro, Guarapari (antigo Siribeira)
  • INGRESSOS: R$ 30 (pista) e R$ 60 (camarote), à venda no site Bilheteria Digital
  • BDAY RAISA
  • Com a banda The Crew
  • QUANDO: sexta (07/04), a partir das 21h
  • ONDE: Pub 426 - R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória
  • INGRESSOS: não informado
Grupo Pele Morena
Grupo Pele Morena Crédito: Pele Morena/Divulgação
  • SANTA FARRA
  • Com Pele Morena, Felipe Brava e DJ Fabrício V
  • QUANDO: sexta (07/04), a partir das 22h
  • ONDE: Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari
  • INGRESSOS: R$ 25 (pista) e R$ 45 (camarote), à venda no site da SuperTicket
  • FESTIVAL DA TORTA CAPIXABA
  • Com shows e venda da iguaria com valores que vão de R$ 8 a R$ 500
  • QUANDO: de quinta (6) a domingo (9), das 8h às 18h
  • ONDE: Rua Felicidade Correa dos Santos, Ilha das Caieiras, Vitória
  • ATRAÇÕES DO DIA: Sué (13h) e Pedrinho Nó na Madeira (16h)
  • GRATUITO
  • CIRCUITO DO CONHECIMENTO NA PRAÇA DA CIÊNCIA 
  • QUANDO: De quinta-feira (06/04) a domingo (09/04), espaço aberto das 8h às 12h; início do circuito às 10h e às 11h
  • ONDE: Praça da Ciência. Avenida Américo Buaiz, Enseada do Suá
  • Entrada Gratuita
  • GORDINHO SAMBÃO
  • Com Maycon Sarmento, Nesse Clima e DJ Chocolate
  • QUANDO: sexta (07/04), a partir das 21h
  • ONDE: Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória
  • INGRESSOS: pista livre a noite toda
  • É O PIQUE - EMBRAZA
  • Com Menor do Chapa, RD de São Mateus, Gabriel Pratti, Dhiego Viana e SambaJR
  • QUANDO: Sexta (07/04), a partir das 21h
  • ONDE:  Embraza eventos - Av. Mário Gurgel - Jardim América, Cariacica
  • INGRESSOS: R$60 a inteira e R$30 a meia, disponíveis no site da Super Ticket
  • 3ª EDIÇÃO DO PUXADINHO MOXUARA
  • Com Rickson Maioli, a partir das 21h
  • QUANDO: sexta (07/04), sempre a partir das 17h
  • ONDE: no estacionamento externo do Shopping Moxuara, Piso L1. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica
  • GRATUITO
  • CAÇA AOS OVOS SHOPPING VITÓRIA
  • QUANDO: Sexta (07/04), das 14h às 20h
  • ONDE: Shopping Vitória (a Caça aos Ovos acontece via aplicativo, nos cenários espalhados nos corredores do mall)
  • Gratuito
  • HOOT HITS
  • Pop, Funk e Hits
  • QUANDO: sexta (07/04), a partir das 23h
  • ONDE: Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha
  • INGRESSOS: R$ 25
  • FUNK ME
  • Com DJs tocando funk a noite toda
  • QUANDO: sexta (07/04), a partir das 22h
  • ONDE: Fluente Culture Club - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 30
  • ERA UMA SEXTA
  • Com Lukao, Cokao, Garotos da Praia e Gustavo Venturini
  • QUANDO: Sexta (07/04), a partir das 20h
  • ONDE:  Boteco do Júnior - Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha
  • INGRESSOS: R$ 25 (inteira), à venda no site da Superticket
  • 8ª EXPO TATTOO VITÓRIA
  • QUANDO: de sexta (7) a domingo (9), das 11h às 23h
  • ONDE: Centro de Convenções de Vitória - R. Constante Sodré, 157 - Santa Lúcia, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia) e R$ 70 (passaporte),  à venda no site da SuperTicket
Glauco fará várias apresentações no Estado durante o Carnaval 2023
O cantor Glauco Crédito: Bruno Borba/Divulgação
  • LIVE PINK
  • Com Glauco, Matheus Fonseca, VK e Jotta F
  • QUANDO: Sexta (07/04), a partir das 23h
  • ONDE:  Pink Elephant Vix - R. Manoel Gonçalves Carneiro - Praia do Canto, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 40 (meia/pista), R$ 60 (meia/espaço monster); R$ 80 (inteira/pista); e R$ 120 (inteira/espaço monster), disponíveis no site da Super Ticket
  • FESTA LATINA
  • Com DJs Mariana Ignacio, Dalvan, Cristian e Felipe tocando reggaeton, cumbia, salsa, merengue e hits latinos
  • QUANDO: sexta (07/04), a partir das 22h
  • ONDE: Victoria Pub - Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 - Jardim Camburi, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 20
  • SANTA SEXTA
  • Com Gabriel Pratti, KN de Vila Velha, Cariello, Beleite e Esquilo
  • QUANDO: sexta (07/04), a partir das 22h
  • ONDE: Embrazado - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site Superticket

QUINTA (6/04)

  • BAILE DO CELIM
  • Com Samba Junior e DJs Japa, Zangão, Carla Roberta, LR de VV e Manel de VV
  • QUANDO: quinta (06/04), a partir das 20h
  • ONDE: Botequim do Celim - R. Ana Siqueira, 3573 - Industrial do Alecrim, Vila Velha
  • INGRESSOS: valores não informados
  • 5ª TOP DO JOTA JOTA
  • Com Samba Junior, Muleke 027 e DJs Klebim e LR de VV
  • QUANDO: quinta (06/04), a partir das 23h
  • ONDE: Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha
  • INGRESSOS: R$ 20
  • NOITE DAS SAFADAS
  • Com Gabriel Loc, Lary, PC Júnior e Dyego Pappi tocando pop BR, funk e baixaria
  • QUANDO: quinta (06/04), a partir das 22h
  • ONDE: Lamah Lounge - Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527 - Jardim da Penha, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 20
  • QUINTA SEM LEI
  • Com Balada do Maycon, Breno e Bernardo e DJ MK Moraes
  • QUANDO: quinta (06/04), a partir das 22h
  • ONDE: Gordinho Cachoeiro - Av. Mauro Miranda Madureira - Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim
  • INGRESSOS: R$ 30 (pista) e R$ 50 (vip)
  • GORDINHO SAMBÃO
  • Com Pagolife, Pagode & Cia e DJ Enzo Santos
  • QUANDO: quinta (06/04), a partir das 21h
  • ONDE: Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória
  • INGRESSOS: pista livre a noite toda
  • DONA FRAN CANTA RITA LEE
  • QUANDO: quinta (06/04), a partir das 21h
  • ONDE: Pub 426 - R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória
  • INGRESSOS: não informado
  • A FANTÁSTICA FESTA DE CHOCOLATE
  • Pop 2000, funk, Pop BR, Electropop
  • QUANDO: quinta (06/04), a partir das 22h
  • ONDE: Fluente Culture Club - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 30
  • ALL BLACK
  • Com DJ GG, Samba 027, MC TH e DJ RD de SM
  • QUANDO: quinta (06/04), a partir das 22h
  • ONDE: Let's Colatina - Av. Fidelis Ferrari - Castelo Branco, Colatina
  • INGRESSOS: R$ 30 (meia), à venda no site Lebillet
O DJ Bero Costa lançou o Podcast 004
O DJ Bero Costa Crédito: Hugo Mesquita
  • SCANDALO
  • Funk com os DJs Bero, Japa, VK e Jotta Sounds
  • QUANDO: quinta (06/04), a partir das 23h
  • ONDE: Pink Elephant - R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 50 (meia/pista), R$ 70 (meia/espaço monster), R$ 100 (inteira/pista), R$ 140 (inteira/espaço monster), à venda no site da Superticket
  • SIGNS PARTY - EDIÇÃO ÁRIES
  • Com DJs Yas B, Ian DC, Capivara, Leow e Zouain
  • QUANDO: quinta (06/04), a partir das 22h
  • ONDE: Victoria Pub - Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 - Jardim Camburi, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 20
  • VÉSPERA NO PRIVILÉGE
  • Com Bruno Be, Ownboss e Ashibah
  • QUANDO: quinta (06/04), a partir das 23h
  • ONDE: Privilége Vitória - Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 60 (meia/espaço privilege), R$ 100 (meia/privilege superior), R$ 120 (inteira/espaço privilege), R$ 200 (inteira/privilege superior), à venda no site Superticket
  • SANTA FARRA
  • Com Pagode do Frazão, DJ Izzy e DJ Big
  • QUANDO: quinta (06/04), a partir das 22h
  • ONDE: Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari
  • INGRESSOS: R$ 25 (pista) e R$ 45 (camarote), à venda no site da SuperTicket
  • NOITE DO COPÃO
  • Com Camisa Suada, Luiz Paulo Forrozão, Rhonny e Marcos, Allan Carvalho, Nova Onda e Wandinho Show
  • QUANDO: quinta (06/04), a partir das 21h
  • ONDE: Território Park - R. Linhares - Terra Vermelha, Vila Velha
  • INGRESSOS: R$ 20 (pista/lote 2) e R$ 40 (camarote/lote 2), à venda no site da SuperTicket
  • RODA DE SAMBA
  • Com Micheli Montalvão, Leonardo Montalvão e Rodrigo Nogueira
  • QUANDO: quinta (06/04), a partir das 18h
  • ONDE: Casa de Bamba - R. Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória
  • COUVERT: não informado
  • 3ª EDIÇÃO DO PUXADINHO MOXUARA
  • Com Imaginasamba, a partir das 21h
  • QUANDO: quinta (06/04), sempre a partir das 17h
  • ONDE: no estacionamento externo do Shopping Moxuara, Piso L1. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica
  • GRATUITO
Torta capixaba produzida por Eliana Santos na Ilha das Caieiras.
Torta capixaba produzida por Eliana Santos na Ilha das Caieiras. Crédito: Vitor Jubini
  • FESTIVAL DA TORTA CAPIXABA
  • Com shows e venda da iguaria com valores que vão de R$ 8 a R$ 500
  • QUANDO: de quinta (6) a domingo (9), das 8h às 18h
  • ONDE: Rua Felicidade Correa dos Santos, Ilha das Caieiras, Vitória
  • ATRAÇÃO DO DIA: Edson Teixeira (13h)
  • GRATUITO
  • CLOSE DE QUINTA
  • Pop, Funk, Electro e Close Hits
  • QUANDO: quinta (06/04), a partir das 23h
  • ONDE: Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha
  • INGRESSOS: R$ 20
  • HELIPA
  • Com SambADM, Isaque Gomes, Lukão, Edin, Dodô, JottaM e Vinicius Fernandes
  • QUANDO: quinta (06/04), a partir das 22h
  • ONDE: Embrazado - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira), à venda no site Superticket
  • ENSAIO DO JÁ GAMEI
  • Com participação Tunico da Vila, além de Jongo, Dj Zappie e Dj Baduh
  • QUANDO: quinta (06/04), a partir das 19h
  • ONDE: Canto 27 - Av. Jair de Andrade, 39 - Itapuã, Vila Velha
  • INGRESSOS: R$ 15, até 21h

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