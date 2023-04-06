Feriadão de Páscoa no ES tem de show de Thiaguinho a diversão para crianças; veja agenda

O feriadão chegou trazendo a doçura da Páscoa e muita diversão no Espírito Santo. A agenda de eventos está repleta de opções. Um dos destaques é o retorno da Tardezinha, que começou a rodar o país com Thiaguinho na última semana no Rio. Agora, é a vez da Praça do Papa receber o evento.
Como destaque também temos a 3ª edição do Puxadinho Moxuara, evento gratuito que acontece no estacionamento do Shopping Moxuara e vai do samba ao rock, passando até por atrações infantis e muita gastronomia.
E não para por aí! Tem diversão para a criançada nos shoppings da Grande Vitória. Confira toda a programação abaixo:
SÁBADO (8/04)
- TARDEZINHA VITÓRIA
- Com Thiaguinho e Rodriguinho (convidado)
- QUANDO: Sábado (08/04), a partir das 16h
- ONDE: Praça do Papa - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá
- INGRESSOS: Pista esgotados. Backstage R$ 400 (meia), à venda no site Bilheteria Digital
- CANTO 27
- Com Pedro e Lucas, DJ Baduh e Ivan e Matheus
- QUANDO: 08/04, a partir das 19h
- ONDE: Canto 27 - Av. Jair de Andrade, 39 - Itapuã, Vila Velha
- INGRESSOS: R$ 15, até 21h
- 3ª EDIÇÃO DO PUXADINHO MOXUARA
- Com Samba Crioulo (19h) e Macucos (21h30)
- QUANDO: sábado (08/04), sempre a partir das 17h
- ONDE: no estacionamento externo do Shopping Moxuara, Piso L1. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica
- GRATUITO
- DARKO CHOCOLAT
- Com os DJs Vagner Rezende, Saraiva, Lua Rossetto, Doodles e Emolaila
- QUANDO: sábado (08/04), a partir das 22h
- ONDE: Victoria Pub - Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 - Jardim Camburi, Vitória
- INGRESSOS: R$ 20
- BAILE DE ALELUIA
- Com Filipe Fantin, Eduardo e Muriel, Jefinho Faraó, DJ GGL, Diego Rodrigues e DJ Paulo
- QUANDO: sábado (08/04), a partir das 22h
- ONDE: Let's Colatina - Av. Fidelis Ferrari - Castelo Branco, Colatina
- INGRESSOS: R$ 20 (nome na lista / até 0h), nome deve ser informado no link da rede social da casa
- RODA DE SAMBA JR
- Com Samba JR e Muleke027
- QUANDO: Sábado (08/04), das 17:00 às 23:30
- ONDE: Mãe Joana - R. Italina Pereira Mota - Jardim Camburi, Vitória
- INGRESSOS: R$40 a inteira e R$20 a meia, disponíveis no site da Super Ticket
- CREMOSA
- Pop BR, Brasilidades, Cremosidades e Funk
- QUANDO: sábado (08/04), a partir das 22h
- ONDE: Fluente Culture Club - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória
- INGRESSOS: R$ 40
- 2K
- Hits dos anos 2000
- QUANDO: sábado (08/04), a partir das 23h
- ONDE: Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha
- INGRESSOS: R$ 30
- TÁ EM CASA
- Com Jefinho, Luuh, Pagode e Cia, Beleite e Cariello
- QUANDO: Sábado (08/04), a partir das 20h
- ONDE: Embrazado Vitória - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória
- INGRESSOS: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site da SuperTicket
- BACK TO THE PAST
- QUANDO: sábado (08/04), a partir das 21h
- ONDE: Pub 426 - R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória
- INGRESSOS: não informado
- GORDINHO SAMBÃO
- Com D'Bem Com a Vida, Garotos da Praia e DJ Kayonavoz
- QUANDO: sexta (07/04), a partir das 20h
- ONDE: Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória
- INGRESSOS: pista livre a noite toda
- PÁSCOA NO SHOPPING BOULEVARD VILA VELHA
- Com oficinas, caça aos ovos e brincadeiras
- QUANDO: Sábado (08/04), das 15h às 18h
- ONDE: Boulevard Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha
- Gratuito
- CLUBINHO DE PÁSCOA SHOPPING VILA VELHA
- Com teatro Infantil, caça aos ovos, pinturinha de rosto, personalização de coelho de gesso, entre outros
- QUANDO: Sábado (08/04), das 13h às 18h
- ONDE: área externa do Shopping Vila Velha (entrada da Avenida Luciano das Neves)
- Gratuito
- DIVERSÃO NA PÁSCOA SHOPPING PRAIA DA COSTA
- Com vila da Páscoa, parada de Páscoa com bandinha, presença do Coelhinho da Páscoa e seus ajudantes Docelício e Chocolícia, chuva de balões, circuito do coelho, entre outras atividades
- QUANDO: Sábado (08/04), das 17h às 20h
- ONDE: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1
- Gratuito
- PÁSCOA NO SHOPPING VITÓRIA
- Com caça aos ovos e parada de páscoa nos corredores do mall
- QUANDO: Sábado (08/04), das 13h às 20h
- ONDE: Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá, Vitória
- Gratuito
- FESTIVAL DA TORTA CAPIXABA
- Com shows e venda da iguaria com valores que vão de R$ 8 a R$ 500
- QUANDO: de quinta (6) a domingo (9), das 8h às 18h
- ONDE: Rua Felicidade Correa dos Santos, Ilha das Caieiras, Vitória
- ATRAÇÕES DO DIA: Duduzinho (13h) e Marcelo Ribeiro (16h)
- GRATUITO
- PÁTIO MESTRE ÁLVARO
- Com Ph Dias
- QUANDO: sábado (08/04), a partir das 20h
- ONDE: na área externa do Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
- GRATUITO
- SÁBADO DE ALELUIA
- Com Banda Casaca, Mulekagem do Samba e DJ William Oliveira
- QUANDO: sábado (08/04), a partir das 22h
- ONDE: Gordinho Cachoeiro - Av. Mauro Miranda Madureira - Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim
- INGRESSOS: R$ 30 (pista) e R$ 50 (vip)
- DEIXA EM OFF
- Com DJs Nick Palhares, Albuquerque, Gabriel OC e Diego Fiuza tocando pop e funk
- QUANDO: sábado (08/04), a partir das 23h
- ONDE: Lamah Lounge - Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527 - Jardim da Penha, Vitória
- INGRESSOS: R$ 25
- BLACK MAIDEN NIGHT
- Com Suicide Solution, Holy Hell, Aces High, Soul Di'anno
- QUANDO: sexta (07/04), a partir das 22h
- ONDE: Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha
- INGRESSOS: R$ 20 até 0h; depois não foi informado
- BALADA SERTANEJA
- Com Wallace Santana e Mika Lahass
- QUANDO: sábado (08/04), a partir das 19h
- ONDE: Botequim do Celim - R. Ana Siqueira, 3573 - Industrial do Alecrim, Vila Velha
- INGRESSOS: valores não informados
DOMINGO (09/04)
- PAGODE DA PRAIA CONVIDA
- Com Pagode da Praia, Primeira Classe, DJ Nenenzão, DJ Laion e transmissão da Final do Carioca (Fla x Flu)
- QUANDO: domingo (09/04), a partir das 15h - shows a partir das 20h
- ONDE: Boteco do Júnior - Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha
- INGRESSOS: R$ 9,99 até às 19h, após R$ 20 - sujeito a alteração sem aviso prévio
- UM DOMINGO LINDO
- Com Freelance, Dj Baduh e Transmissão da Final do Carioca (Fla x Flu)
- QUANDO: 09/04, a partir das 16h30
- ONDE: Canto 27 - Av. Jair de Andrade, 39 - Itapuã, Vila Velha
- INGRESSOS: entrada liberada até as 18h. A partir das 18h, o valor é R$ 15.
- BEAT CLUB
- Rock na calçada com a banda Beat Club
- QUANDO: domingo (09/04), a partir das 16h
- ONDE: Pub 426 - R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória
- INGRESSOS: não informado
- 3ª EDIÇÃO DO PUXADINHO MOXUARA
- Com Macakids (17h) e Ph Dias (20h)
- QUANDO: domingo (09/04), sempre a partir das 17h
- ONDE: no estacionamento externo do Shopping Moxuara, Piso L1. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica
- GRATUITO
- GORDINHO SAMBÃO
- Roda de Samba com Alisson do Banjo, Tiago Costa, Samba Junior e DJ Guilherme Correa
- QUANDO: domingo (09/04), a partir das 21h
- ONDE: Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória
- INGRESSOS: pista livre a noite toda
- PAGODE DO ENSAIO
- Com Nandinho e Banda, Grupo Sem Medidas e transmissão da Final do Carioca (Fla x Flu)
- QUANDO: domingo (09/04), a partir das 16h
- ONDE: Ensaio Botequim - R. Joaquim Lírio, 778 - Praia do Canto, Vitória
- INGRESSOS: R$ 15, à venda no site Bilheteria Digital
- PAGODE DO CELIM
- Com Pagolife e LeqSamba
- QUANDO: domingo (09/04), a partir das 16h
- ONDE: Botequim do Celim - R. Ana Siqueira, 3573 - Industrial do Alecrim, Vila Velha
- INGRESSOS: entrada franca
- TARDE ENCANTADA
- Com o espetáculo ‘O coelhinho esquecido’
- QUANDO: Domingo (9/04), sessões às 15h e 16h
- ONDE: Shopping Praia da Costa, piso L3
- Gratuito
- PÁSCOA NO SHOPPING VITÓRIA
- Com caça aos ovos e parada de páscoa nos corredores do mall
- QUANDO: domingo (09/04), das 13h às 20h
- ONDE: Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá, Vitória
- Gratuito
- SHOW DO MACAKIDS - ESPECIAL PÁSCOA
- QUANDO: Domingo (9/04), às 17 horas
- ONDE: Estacionamento externo – Piso L1 - Shopping Moxuara
- Gratuito
- DIVERSÃO NO MESTRE - GASTRONOMIA DIVERTIDA
- Com oficina de brownie para as crianças
- QUANDO: Domingo (9/04) das 15h às 17h
- ONDE: Praça de Alimentação (piso L1), Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
- Inscrições gratuitas no local - Vagas limitadas
- FESTIVAL DA TORTA CAPIXABA
- Com shows e venda da iguaria com valores que vão de R$ 8 a R$ 500
- QUANDO: de quinta (6) a domingo (9), das 8h às 18h
- ONDE: Rua Felicidade Correa dos Santos, Ilha das Caieiras, Vitória
- ATRAÇÕES DO DIA: Projeto Feijoada (13h)
- GRATUITO
O QUE JÁ ROLOU
SEXTA (7/04)
- É O BEAT
- Com Iclas Sorriso e DJs Gustavo Brabo, Pedro Schmid, LR de VV, Gabriel Pratti e Diogo
- QUANDO: sexta (07/04), a partir das 20h
- ONDE: Botequim do Celim - R. Ana Siqueira, 3573 - Industrial do Alecrim, Vila Velha
- INGRESSOS: valores não informados
- ESPECIAL LEGIÃO URBANA 41 ANOS
- Com Índios Urbanos e Memory Lane tocando Legião Urbana e pop/rock internacional dos anos 80
- QUANDO: sexta (07/04), a partir das 22h
- ONDE: Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha
- INGRESSOS: Entrada franca até 0h; depois não foi informado
- IT'S BRITNEY BITCH
- Com DJs Kassandro, Raone Neto, Buaiz e Gabriel OC tocando músicas da Britney Spears, pop e funk
- QUANDO: sexta (07/04), a partir das 22h
- ONDE: Lamah Lounge - Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527 - Jardim da Penha, Vitória
- INGRESSOS: R$ 15 até 23h; depois R$ 20
- BAILE DO MUELZ
- Com Rennan B, TH, DJ Muelz, DJ JV, KM da Serra e Junin da BR
- QUANDO: sexta (07/04), a partir das 23h
- ONDE: B27 Beach Club - Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira - Centro, Guarapari (antigo Siribeira)
- INGRESSOS: R$ 30 (pista) e R$ 60 (camarote), à venda no site Bilheteria Digital
- BDAY RAISA
- Com a banda The Crew
- QUANDO: sexta (07/04), a partir das 21h
- ONDE: Pub 426 - R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória
- INGRESSOS: não informado
- SANTA FARRA
- Com Pele Morena, Felipe Brava e DJ Fabrício V
- QUANDO: sexta (07/04), a partir das 22h
- ONDE: Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari
- INGRESSOS: R$ 25 (pista) e R$ 45 (camarote), à venda no site da SuperTicket
- FESTIVAL DA TORTA CAPIXABA
- Com shows e venda da iguaria com valores que vão de R$ 8 a R$ 500
- QUANDO: de quinta (6) a domingo (9), das 8h às 18h
- ONDE: Rua Felicidade Correa dos Santos, Ilha das Caieiras, Vitória
- ATRAÇÕES DO DIA: Sué (13h) e Pedrinho Nó na Madeira (16h)
- GRATUITO
- CIRCUITO DO CONHECIMENTO NA PRAÇA DA CIÊNCIA
- QUANDO: De quinta-feira (06/04) a domingo (09/04), espaço aberto das 8h às 12h; início do circuito às 10h e às 11h
- ONDE: Praça da Ciência. Avenida Américo Buaiz, Enseada do Suá
- Entrada Gratuita
- GORDINHO SAMBÃO
- Com Maycon Sarmento, Nesse Clima e DJ Chocolate
- QUANDO: sexta (07/04), a partir das 21h
- ONDE: Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória
- INGRESSOS: pista livre a noite toda
- É O PIQUE - EMBRAZA
- Com Menor do Chapa, RD de São Mateus, Gabriel Pratti, Dhiego Viana e SambaJR
- QUANDO: Sexta (07/04), a partir das 21h
- ONDE: Embraza eventos - Av. Mário Gurgel - Jardim América, Cariacica
- INGRESSOS: R$60 a inteira e R$30 a meia, disponíveis no site da Super Ticket
- 3ª EDIÇÃO DO PUXADINHO MOXUARA
- Com Rickson Maioli, a partir das 21h
- QUANDO: sexta (07/04), sempre a partir das 17h
- ONDE: no estacionamento externo do Shopping Moxuara, Piso L1. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica
- GRATUITO
- CAÇA AOS OVOS SHOPPING VITÓRIA
- QUANDO: Sexta (07/04), das 14h às 20h
- ONDE: Shopping Vitória (a Caça aos Ovos acontece via aplicativo, nos cenários espalhados nos corredores do mall)
- Gratuito
- HOOT HITS
- Pop, Funk e Hits
- QUANDO: sexta (07/04), a partir das 23h
- ONDE: Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha
- INGRESSOS: R$ 25
- FUNK ME
- Com DJs tocando funk a noite toda
- QUANDO: sexta (07/04), a partir das 22h
- ONDE: Fluente Culture Club - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória
- INGRESSOS: R$ 30
- ERA UMA SEXTA
- Com Lukao, Cokao, Garotos da Praia e Gustavo Venturini
- QUANDO: Sexta (07/04), a partir das 20h
- ONDE: Boteco do Júnior - Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha
- INGRESSOS: R$ 25 (inteira), à venda no site da Superticket
- 8ª EXPO TATTOO VITÓRIA
- QUANDO: de sexta (7) a domingo (9), das 11h às 23h
- ONDE: Centro de Convenções de Vitória - R. Constante Sodré, 157 - Santa Lúcia, Vitória
- INGRESSOS: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia) e R$ 70 (passaporte), à venda no site da SuperTicket
- LIVE PINK
- Com Glauco, Matheus Fonseca, VK e Jotta F
- QUANDO: Sexta (07/04), a partir das 23h
- ONDE: Pink Elephant Vix - R. Manoel Gonçalves Carneiro - Praia do Canto, Vitória
- INGRESSOS: R$ 40 (meia/pista), R$ 60 (meia/espaço monster); R$ 80 (inteira/pista); e R$ 120 (inteira/espaço monster), disponíveis no site da Super Ticket
- FESTA LATINA
- Com DJs Mariana Ignacio, Dalvan, Cristian e Felipe tocando reggaeton, cumbia, salsa, merengue e hits latinos
- QUANDO: sexta (07/04), a partir das 22h
- ONDE: Victoria Pub - Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 - Jardim Camburi, Vitória
- INGRESSOS: R$ 20
- SANTA SEXTA
- Com Gabriel Pratti, KN de Vila Velha, Cariello, Beleite e Esquilo
- QUANDO: sexta (07/04), a partir das 22h
- ONDE: Embrazado - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória
- INGRESSOS: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site Superticket
QUINTA (6/04)
- BAILE DO CELIM
- Com Samba Junior e DJs Japa, Zangão, Carla Roberta, LR de VV e Manel de VV
- QUANDO: quinta (06/04), a partir das 20h
- ONDE: Botequim do Celim - R. Ana Siqueira, 3573 - Industrial do Alecrim, Vila Velha
- INGRESSOS: valores não informados
- 5ª TOP DO JOTA JOTA
- Com Samba Junior, Muleke 027 e DJs Klebim e LR de VV
- QUANDO: quinta (06/04), a partir das 23h
- ONDE: Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha
- INGRESSOS: R$ 20
- NOITE DAS SAFADAS
- Com Gabriel Loc, Lary, PC Júnior e Dyego Pappi tocando pop BR, funk e baixaria
- QUANDO: quinta (06/04), a partir das 22h
- ONDE: Lamah Lounge - Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527 - Jardim da Penha, Vitória
- INGRESSOS: R$ 20
- QUINTA SEM LEI
- Com Balada do Maycon, Breno e Bernardo e DJ MK Moraes
- QUANDO: quinta (06/04), a partir das 22h
- ONDE: Gordinho Cachoeiro - Av. Mauro Miranda Madureira - Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim
- INGRESSOS: R$ 30 (pista) e R$ 50 (vip)
- GORDINHO SAMBÃO
- Com Pagolife, Pagode & Cia e DJ Enzo Santos
- QUANDO: quinta (06/04), a partir das 21h
- ONDE: Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória
- INGRESSOS: pista livre a noite toda
- DONA FRAN CANTA RITA LEE
- QUANDO: quinta (06/04), a partir das 21h
- ONDE: Pub 426 - R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória
- INGRESSOS: não informado
- A FANTÁSTICA FESTA DE CHOCOLATE
- Pop 2000, funk, Pop BR, Electropop
- QUANDO: quinta (06/04), a partir das 22h
- ONDE: Fluente Culture Club - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória
- INGRESSOS: R$ 30
- ALL BLACK
- Com DJ GG, Samba 027, MC TH e DJ RD de SM
- QUANDO: quinta (06/04), a partir das 22h
- ONDE: Let's Colatina - Av. Fidelis Ferrari - Castelo Branco, Colatina
- INGRESSOS: R$ 30 (meia), à venda no site Lebillet
- SCANDALO
- Funk com os DJs Bero, Japa, VK e Jotta Sounds
- QUANDO: quinta (06/04), a partir das 23h
- ONDE: Pink Elephant - R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto, Vitória
- INGRESSOS: R$ 50 (meia/pista), R$ 70 (meia/espaço monster), R$ 100 (inteira/pista), R$ 140 (inteira/espaço monster), à venda no site da Superticket
- SIGNS PARTY - EDIÇÃO ÁRIES
- Com DJs Yas B, Ian DC, Capivara, Leow e Zouain
- QUANDO: quinta (06/04), a partir das 22h
- ONDE: Victoria Pub - Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 - Jardim Camburi, Vitória
- INGRESSOS: R$ 20
- VÉSPERA NO PRIVILÉGE
- Com Bruno Be, Ownboss e Ashibah
- QUANDO: quinta (06/04), a partir das 23h
- ONDE: Privilége Vitória - Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória
- INGRESSOS: R$ 60 (meia/espaço privilege), R$ 100 (meia/privilege superior), R$ 120 (inteira/espaço privilege), R$ 200 (inteira/privilege superior), à venda no site Superticket
- SANTA FARRA
- Com Pagode do Frazão, DJ Izzy e DJ Big
- QUANDO: quinta (06/04), a partir das 22h
- ONDE: Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari
- INGRESSOS: R$ 25 (pista) e R$ 45 (camarote), à venda no site da SuperTicket
- NOITE DO COPÃO
- Com Camisa Suada, Luiz Paulo Forrozão, Rhonny e Marcos, Allan Carvalho, Nova Onda e Wandinho Show
- QUANDO: quinta (06/04), a partir das 21h
- ONDE: Território Park - R. Linhares - Terra Vermelha, Vila Velha
- INGRESSOS: R$ 20 (pista/lote 2) e R$ 40 (camarote/lote 2), à venda no site da SuperTicket
- RODA DE SAMBA
- Com Micheli Montalvão, Leonardo Montalvão e Rodrigo Nogueira
- QUANDO: quinta (06/04), a partir das 18h
- ONDE: Casa de Bamba - R. Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória
- COUVERT: não informado
- 3ª EDIÇÃO DO PUXADINHO MOXUARA
- Com Imaginasamba, a partir das 21h
- QUANDO: quinta (06/04), sempre a partir das 17h
- ONDE: no estacionamento externo do Shopping Moxuara, Piso L1. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica
- GRATUITO
- FESTIVAL DA TORTA CAPIXABA
- Com shows e venda da iguaria com valores que vão de R$ 8 a R$ 500
- QUANDO: de quinta (6) a domingo (9), das 8h às 18h
- ONDE: Rua Felicidade Correa dos Santos, Ilha das Caieiras, Vitória
- ATRAÇÃO DO DIA: Edson Teixeira (13h)
- GRATUITO
- CLOSE DE QUINTA
- Pop, Funk, Electro e Close Hits
- QUANDO: quinta (06/04), a partir das 23h
- ONDE: Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha
- INGRESSOS: R$ 20
- HELIPA
- Com SambADM, Isaque Gomes, Lukão, Edin, Dodô, JottaM e Vinicius Fernandes
- QUANDO: quinta (06/04), a partir das 22h
- ONDE: Embrazado - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória
- INGRESSOS: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira), à venda no site Superticket
- ENSAIO DO JÁ GAMEI
- Com participação Tunico da Vila, além de Jongo, Dj Zappie e Dj Baduh
- QUANDO: quinta (06/04), a partir das 19h
- ONDE: Canto 27 - Av. Jair de Andrade, 39 - Itapuã, Vila Velha
- INGRESSOS: R$ 15, até 21h