Manguinhos Jazz & Blues Festival terá 18 shows; veja as atrações

O Manguinhos Jazz & Blues Festival está de volta ao calendário cultural capixaba. Como divulgado pela coluna Renata Rasseli, após um hiato de sete anos, o festival volta a ser realizado nos dias 20, 21 e 22 de abril, no bucólico balneário do município da Serra, embalado em um novo formato que contempla 18 shows musicais, oficinas voltadas para músicos e estudantes e atividades para diferentes perfis de público.
O início do festival, no dia 20, será com oficinas e apresentações fechadas para escolas. Mais detalhes desta parte da programação serão divulgados em breve.
Já as atrações musicais vão acontecer nos dias 21 e 22, na Praça Central do bairro e em restaurantes credenciados pela Associação Comercial Balneário Manguinhos: Espaço Maria Mariana, Espaço Maresias, Espaço Chico Bento, Restaurante Enseada Manguinhos (neste caso, o palco será montado na Praça Central do bairro ao lado do estabelecimento), Recanto das Estrelas Restaurante e Restaurante Estação Primeira de Manguinhos.
Os shows no Espaço Chico Bento terão cobrança de ingressos solidários, no valor de R$ 50,00 por dia, com ingressos para os dois dias no valor promocional de R$ 90,00, à venda pelo site Superticket (COMPRE AQUI). Toda a renda será destinada a entidades sociais e culturais da região. Os demais espaços terão atrações gratuitas.
ATRAÇÕES
Em sua sexta edição, o Manguinhos Jazz & Blues Festival trará novidades que reforçam o diálogo entre a produção nacional e internacional. Os shows vão apresentar um painel da diversidade do blues e do jazz no Brasil e no exterior. Entre as atrações confirmadas estão a cantora norte-americana Diunna Greenleaf, a cantora e pianista Delia Fischer, o duo Gilson Peranzzetta e Nelson Faria, e o espetáculo “Mestres do Groove”, com os contrabaixistas Thiago Espírito Santo, André Vasconcelos e Michael Pipoquinha. Também estão programados encontros inéditos, como os shows “Baobab Trio convida: Mauro Senise e Marcelo Coelho”, “Moonshine Blues convida Jefferson Gonçalves” e “Vai Dar Jazz convida Daria Obraztsova”.
HOMENAGEM
O homenageado do Manguinhos Jazz & Blues Festival deste ano será o guitarrista Cláudio França, fundador da Big Bat Blues Band. Considerado um dos maiores especialistas em blues do Espírito Santo, o músico morreu em 25 de março de 2022, aos 49 anos, em decorrência de um câncer.
A organização do festival vai produzir um vídeo com depoimentos de amigos e músicos que conviveram com Cláudio França. O material será exibido nas redes sociais do evento e no dia da apresentação da Big Bat Blues Band, em 22 de abril, às 19h, na praça de Manguinhos.
Para a produtora Júlia Sodré, o evento deste ano marca o início de uma nova etapa do Manguinhos Jazz & Blues Festival. “Em 2023, o evento se descentralizará e promoverá uma programação diversificada, ocupando novos locais no balneário. Compromissado em tornar Manguinhos um forte destino turístico no Brasil, por meio da democratização da música, da cultura e de sua gastronomia, o festival apresenta uma programação de alta qualidade técnica e artística, proporcionando ao público um conjunto de vivências que o qualificam como um dos principais festivais de jazz e blues do Brasil”, considera.
*Com informações da assessoria do evento
SERVIÇO:
- MANGUINHOS JAZZ & BLUES FESTIVAL
- Quando: 20 a 22 de abril
- Onde: nos restaurantes e na praça do balneário de Manguinhos, na Serra (veja programação abaixo)
- Entrada: R$ 50*, no Espaço Chico Bento, e gratuito nos demais estabelecimentos. À venda no site superticket.com.br
- *Ingresso para dois dias com valor promocional de R$ 90,00
PROGRAMAÇÃO
- PALCO ESPAÇO CHICO BENTO
- Ingressos: R$ 50 por dia (à venda no site superticket.com.br)
- Dia 21
- 21h - Zomayi
- 22h30 - Gilson Perannzzetta/Nelson Faria
- 0h - Diunna Greenleaf
- Dia 22
- 21h - Baobab Trio convida: Marcelo Coelho e Mauro Senise
- 22h30 - Délia Fischer
- 0h - Mestres do Groove - André Vasconcellos, Michel Pipoquinha e Thiago Espírito Santo
- PALCO ENSEADA - PRAÇA CENTRAL MANGUINHOS
- Gratuito
- Dia 21
- 18h30 - Malê Dixieland
- 19h - Moonshine Blues convida Jefferson Gonçalves
- 20h30 - Malê Dixieland
- Dia 22
- 18h - Malê Dixieland (Jazz para Crianças)
- 19h - Big Bat Blues Band
- 20h30 - Malê Dixieland
- PALCO ESPAÇO MARESIAS
- Gratuito
- Dia 21
- 12h30 - Vai dar Jazz convida Daria Obraztsova
- Dia 22
- 12h30 - Veloso Quinteto
- PALCO RECANTO DAS ESTRELAS RESTAURANTE
- Gratuito
- Dia 21
- 12h30 - Géssica Sarmento
- Dia 22
- 12h30 - Mary Amaral
- PALCO ESPAÇO MARIA MARIANA
- Gratuito
- Dia 21
- 12h30 - Summer Duo
- Dia 22
- 12h30 - Katia Rocha
- PALCO RESTAURANTE ESTAÇÃO PRIMEIRA
- Gratuito
- Dia 21
- 12h30 - Oziel Trio
- Dia 22
- 12h30 - Ferna