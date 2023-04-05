Manguinhos Jazz & Blues Festival terá 18 shows; veja as atrações

A pianista Delia Fischer é atração no Espaço Chico Bento Crédito: Marcos Amorim

O início do festival, no dia 20, será com oficinas e apresentações fechadas para escolas. Mais detalhes desta parte da programação serão divulgados em breve.

Já as atrações musicais vão acontecer nos dias 21 e 22, na Praça Central do bairro e em restaurantes credenciados pela Associação Comercial Balneário Manguinhos: Espaço Maria Mariana, Espaço Maresias, Espaço Chico Bento, Restaurante Enseada Manguinhos (neste caso, o palco será montado na Praça Central do bairro ao lado do estabelecimento), Recanto das Estrelas Restaurante e Restaurante Estação Primeira de Manguinhos.

Os demais espaços terão atrações gratuitas. Os shows no Espaço Chico Bento terão cobrança de ingressos solidários, no valor de R$ 50,00 por dia, com ingressos para os dois dias no valor promocional de R$ 90,00, à venda pelo site Superticket (COMPRE AQUI) . Toda a renda será destinada a entidades sociais e culturais da região.

ATRAÇÕES

Em sua sexta edição, o Manguinhos Jazz & Blues Festival trará novidades que reforçam o diálogo entre a produção nacional e internacional. Os shows vão apresentar um painel da diversidade do blues e do jazz no Brasil e no exterior. Entre as atrações confirmadas estão a cantora norte-americana Diunna Greenleaf, a cantora e pianista Delia Fischer, o duo Gilson Peranzzetta e Nelson Faria, e o espetáculo “Mestres do Groove”, com os contrabaixistas Thiago Espírito Santo, André Vasconcelos e Michael Pipoquinha. Também estão programados encontros inéditos, como os shows “Baobab Trio convida: Mauro Senise e Marcelo Coelho”, “Moonshine Blues convida Jefferson Gonçalves” e “Vai Dar Jazz convida Daria Obraztsova”.

Cantora norte-americana Diunna Greenleaf, atração confirmada para o Manguinhos Jazz & Blues Festival de 2023 Crédito: Divulgação

HOMENAGEM

O homenageado do Manguinhos Jazz & Blues Festival deste ano será o guitarrista Cláudio França, fundador da Big Bat Blues Band. Considerado um dos maiores especialistas em blues do Espírito Santo, o músico morreu em 25 de março de 2022, aos 49 anos, em decorrência de um câncer.

A organização do festival vai produzir um vídeo com depoimentos de amigos e músicos que conviveram com Cláudio França. O material será exibido nas redes sociais do evento e no dia da apresentação da Big Bat Blues Band, em 22 de abril, às 19h, na praça de Manguinhos.

Para a produtora Júlia Sodré, o evento deste ano marca o início de uma nova etapa do Manguinhos Jazz & Blues Festival. “Em 2023, o evento se descentralizará e promoverá uma programação diversificada, ocupando novos locais no balneário. Compromissado em tornar Manguinhos um forte destino turístico no Brasil, por meio da democratização da música, da cultura e de sua gastronomia, o festival apresenta uma programação de alta qualidade técnica e artística, proporcionando ao público um conjunto de vivências que o qualificam como um dos principais festivais de jazz e blues do Brasil”, considera.

*Com informações da assessoria do evento

SERVIÇO:

MANGUINHOS JAZZ & BLUES FESTIVAL

Quando: 20 a 22 de abril



20 a 22 de abril Onde: nos restaurantes e na praça do balneário de Manguinhos, na Serra (veja programação abaixo)



nos restaurantes e na praça do balneário de Manguinhos, na Serra (veja programação abaixo) Entrada: R$ 50*, no Espaço Chico Bento, e gratuito nos demais estabelecimentos. À venda no site superticket.com.br



R$ 50*, no Espaço Chico Bento, e gratuito nos demais estabelecimentos. À venda no site superticket.com.br *Ingresso para dois dias com valor promocional de R$ 90,00



PROGRAMAÇÃO

PALCO ESPAÇO CHICO BENTO

Ingressos: R$ 50 por dia (à venda no site superticket.com.br)





Dia 21



21h - Zomayi



22h30 - Gilson Perannzzetta/Nelson Faria



0h - Diunna Greenleaf





Dia 22



21h - Baobab Trio convida: Marcelo Coelho e Mauro Senise



22h30 - Délia Fischer



0h - Mestres do Groove - André Vasconcellos, Michel Pipoquinha e Thiago Espírito Santo



PALCO ENSEADA - PRAÇA CENTRAL MANGUINHOS

Gratuito







Dia 21



18h30 - Malê Dixieland



19h - Moonshine Blues convida Jefferson Gonçalves



20h30 - Malê Dixieland





Dia 22



18h - Malê Dixieland (Jazz para Crianças)



19h - Big Bat Blues Band



20h30 - Malê Dixieland



PALCO ESPAÇO MARESIAS

Gratuito







Dia 21



12h30 - Vai dar Jazz convida Daria Obraztsova





Dia 22



12h30 - Veloso Quinteto



PALCO RECANTO DAS ESTRELAS RESTAURANTE

Gratuito





Dia 21



12h30 - Géssica Sarmento





Dia 22



12h30 - Mary Amaral



PALCO ESPAÇO MARIA MARIANA

Gratuito





Dia 21



12h30 - Summer Duo





Dia 22



12h30 - Katia Rocha

