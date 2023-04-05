Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Manguinhos Jazz & Blues Festival terá 18 shows; veja as atrações
Para curtir

Manguinhos Jazz & Blues Festival terá 18 shows; veja as atrações

Evento acontece de 20 a 22 de abril, em cinco restaurantes e na Praça Central do balneário da Serra. Festival terá espaços gratuitos e um pago
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 14:01

Delia Fischer
A pianista Delia Fischer é atração no Espaço Chico Bento Crédito: Marcos Amorim
O Manguinhos Jazz & Blues Festival está de volta ao calendário cultural capixaba. Como divulgado pela coluna Renata Rasseli, após um hiato de sete anos, o festival volta a ser realizado nos dias 20, 21 e 22 de abril, no bucólico balneário do município da Serra, embalado em um novo formato que contempla 18 shows musicais, oficinas voltadas para músicos e estudantes e atividades para diferentes perfis de público.
O início do festival, no dia 20, será com oficinas e apresentações fechadas para escolas. Mais detalhes desta parte da programação serão divulgados em breve.
Já as atrações musicais vão acontecer nos dias 21 e 22, na Praça Central do bairro e em restaurantes credenciados pela Associação Comercial Balneário Manguinhos: Espaço Maria Mariana, Espaço Maresias, Espaço Chico Bento, Restaurante Enseada Manguinhos (neste caso, o palco será montado na Praça Central do bairro ao lado do estabelecimento), Recanto das Estrelas Restaurante e Restaurante Estação Primeira de Manguinhos.
Os shows no Espaço Chico Bento terão cobrança de ingressos solidários, no valor de R$ 50,00 por dia, com ingressos para os dois dias no valor promocional de R$ 90,00, à venda pelo site Superticket (COMPRE AQUI). Toda a renda será destinada a entidades sociais e culturais da região. Os demais espaços terão atrações gratuitas.

ATRAÇÕES

Em sua sexta edição, o Manguinhos Jazz & Blues Festival trará novidades que reforçam o diálogo entre a produção nacional e internacional. Os shows vão apresentar um painel da diversidade do blues e do jazz no Brasil e no exterior. Entre as atrações confirmadas estão a cantora norte-americana Diunna Greenleaf, a cantora e pianista Delia Fischer, o duo Gilson Peranzzetta e Nelson Faria, e o espetáculo “Mestres do Groove”, com os contrabaixistas Thiago Espírito Santo, André Vasconcelos e Michael Pipoquinha. Também estão programados encontros inéditos, como os shows “Baobab Trio convida: Mauro Senise e Marcelo Coelho”, “Moonshine Blues convida Jefferson Gonçalves” e “Vai Dar Jazz convida Daria Obraztsova”.
Cantora norte-americana Diunna Greenleaf, atração confirmada para o Manguinhos Jazz & Blues Festival de 2023
Cantora norte-americana Diunna Greenleaf, atração confirmada para o Manguinhos Jazz & Blues Festival de 2023 Crédito: Divulgação

HOMENAGEM

O homenageado do Manguinhos Jazz & Blues Festival deste ano será o guitarrista Cláudio França, fundador da Big Bat Blues Band. Considerado um dos maiores especialistas em blues do Espírito Santo, o músico morreu em 25 de março de 2022, aos 49 anos, em decorrência de um câncer.
A organização do festival vai produzir um vídeo com depoimentos de amigos e músicos que conviveram com Cláudio França. O material será exibido nas redes sociais do evento e no dia da apresentação da Big Bat Blues Band, em 22 de abril, às 19h, na praça de Manguinhos.
Para a produtora Júlia Sodré, o evento deste ano marca o início de uma nova etapa do Manguinhos Jazz & Blues Festival. “Em 2023, o evento se descentralizará e promoverá uma programação diversificada, ocupando novos locais no balneário. Compromissado em tornar Manguinhos um forte destino turístico no Brasil, por meio da democratização da música, da cultura e de sua gastronomia, o festival apresenta uma programação de alta qualidade técnica e artística, proporcionando ao público um conjunto de vivências que o qualificam como um dos principais festivais de jazz e blues do Brasil”, considera.
*Com informações da assessoria do evento

SERVIÇO:

  • MANGUINHOS JAZZ & BLUES FESTIVAL
  • Quando: 20 a 22 de abril
  • Onde: nos restaurantes e na praça do balneário de Manguinhos, na Serra (veja programação abaixo)
  • Entrada: R$ 50*, no Espaço Chico Bento, e gratuito nos demais estabelecimentos. À venda no site superticket.com.br
  • *Ingresso para dois dias com valor promocional de R$ 90,00

PROGRAMAÇÃO

  • PALCO ESPAÇO CHICO BENTO
  • Ingressos: R$ 50 por dia (à venda no site superticket.com.br)

  • Dia 21
  • 21h - Zomayi
  • 22h30 - Gilson Perannzzetta/Nelson Faria
  • 0h - Diunna Greenleaf

  • Dia 22
  • 21h - Baobab Trio convida: Marcelo Coelho e Mauro Senise
  • 22h30 - Délia Fischer
  • 0h - Mestres do Groove - André Vasconcellos, Michel Pipoquinha e Thiago Espírito Santo
  • PALCO ENSEADA - PRAÇA CENTRAL MANGUINHOS
  • Gratuito


  • Dia 21
  • 18h30 - Malê Dixieland
  • 19h - Moonshine Blues convida Jefferson Gonçalves
  • 20h30 - Malê Dixieland

  • Dia 22
  • 18h - Malê Dixieland (Jazz para Crianças)
  • 19h - Big Bat Blues Band
  • 20h30 - Malê Dixieland
  • PALCO ESPAÇO MARESIAS
  • Gratuito


  • Dia 21
  • 12h30 - Vai dar Jazz convida Daria Obraztsova

  • Dia 22
  • 12h30 - Veloso Quinteto
  • PALCO RECANTO DAS ESTRELAS RESTAURANTE
  • Gratuito

  • Dia 21
  • 12h30 - Géssica Sarmento

  • Dia 22
  • 12h30 - Mary Amaral
  • PALCO ESPAÇO MARIA MARIANA
  • Gratuito

  • Dia 21
  • 12h30 - Summer Duo

  • Dia 22
  • 12h30 - Katia Rocha
  • PALCO RESTAURANTE ESTAÇÃO PRIMEIRA
  • Gratuito

  • Dia 21
  • 12h30 - Oziel Trio

  • Dia 22
  • 12h30 - Ferna

Veja Também

Com show no ES, The Calling adia novamente a turnê sul-americana

Puxadinho Moxuara terá 10 shows gratuitos até o dia 16 em Cariacica

Festival I Love Music muda de local e anuncia Paula Fernandes e Falamansa no line-up

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura jazz manguinhos Música Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como você lida com a organização e bagunça no dia a dia?
Imagem de destaque
Lula fala em 'reciprocidade' após EUA pedirem saída de delegado da PF envolvido em caso Ramagem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados