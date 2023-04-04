Com show no ES, The Calling adia novamente a turnê sul-americana

Os fãs do The Calling terão que esperar mais um pouco para ver a banda se apresentar no Brasil. Nesta segunda (3), o vocalista Alex Band informou em suas redes sociais que turnê pela América do Sul foi adiada. No comunicado, o cantor informou que está enfrentando problemas para renovar seu passaporte.
"A turnê na América do Sul mais uma vez terá de ser adiada", disse Alex, pedindo desculpa aos fãs que se planejaram para encontrar com a banda numa das datas de maio.
"Eu sei que todos fizeram planos. Me sinto horrível e esta é a má noticia", disse, contando que teve problemas para renovar seu passaporte.
Em Vitória, a banda se apresentaria no dia 6 de maio, no Espaço Patrick Ribeiro, no novo Aeroporto de Vitória. Procurada, a casa de eventos informou que uma nova data de apresentação deve ser definida com a produção da banda. Informações sobre reembolso de ingressos devem ser divulgadas em breve.
"O Espaço Patrick Ribeiro informa que está em contato com a produção da banda para definição de nova data para o espetáculo em Vitória e reforça seu compromisso em oferecer shows e eventos de excelência", enviou a assessoria da casa de eventos num comunicado.