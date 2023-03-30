Festival de Alegre define atrações por dia e abre vendas de passaportes

Após anunciar todas as atrações nacionais da edição deste ano, o Festival de Alegre inicia oficialmente as vendas de entradas. Por enquanto, ainda estão disponíveis apenas os passaportes para os três dias, tanto para a arena quanto para o camarote.
O festival acontece nos dias 8, 9 e 10 de junho, no Parque de Exposições de Alegre. Os ingressos para curtir os três dias de evento custam entre R$ 550 (meia solidária/arena) e R$ 1,6 mil (inteira/camarote). Os ingressos avulsos para cada dia de evento devem ser comercializados em breve.
Com o tema “A gente merece ser alegre de novo”, o evento trará tanto nomes que já pisaram no palco consagrado, como Gusttavo Lima, Jota Quest e Capital Inicial, quanto novatos na festa, como Ana Castela, Pedro Sampaio e Menos é Mais.
Aproveitando a venda oficial dos passaportes (a organização já tinha feito uma pré-venda promocional no início do mês), eles divulgaram o line-up diário do evento, que contará com 12 shows nacionais e três bandas locais. "A organização do festival informa, que em breve divulgará uma dinâmica para promover e escolher as atrações regionais", explica a produção.
PROGRAMAÇÃO
- QUINTA - 08/06/2023
- Gusttavo Lima
- João Gomes
- Jota Quest
- Pedro Sampaio
- Atração regional
- SEXTA - 09/06/2023
- Zé Neto e Cristiano
- Ana Castela
- Dennis DJ
- Menos é Mais
- Atração regional
- SÁBADO - 10/06/2023
- Jorge e Mateus
- Léo Santana
- Alok
- Capital Inicial
- Atração regional
- Obs: A sequência apresentada não corresponde a cronologia dos shows.
- FESTIVAL DE ALEGRE
- Quando: 8, 09 e 10 de junho de 2023
- Onde: Parque de Exposições de Alegre, Alegre/ES
- Ingressos: à venda no site Lebillet (COMPRE AQUI)
- Passaporte arena: R$ 1.100,00 (inteira), R$ 550 (meia-entrada) e R$ 550 (meia solidária) - com doação de 1 kg de alimento não perecível).
- Passaporte camarote: R$ 1.600,00 inteira) e R$ 800,00 (oitocentos reais - meia-entrada) e R$ 800,00 (meia solidária), com doação de 1 kg de alimento não perecível).
- Ingressos Individuais: em breve.