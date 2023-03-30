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Pre-pa-ra

Festival de Alegre define atrações por dia e abre vendas de passaportes

Serão quatro atrações nacionais e uma local por noite de festa. Ingressos para curtir os três dias de evento custam entre R$ 550 e R$ 1,6 mil
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 30 de Março de 2023 às 17:15

Foto do público no Festival de Alegre de 2012
Foto do público no Festival de Alegre de 2012 Crédito: Arquivo/A Gazeta
Após anunciar todas as atrações nacionais da edição deste ano, o Festival de Alegre inicia oficialmente as vendas de entradas. Por enquanto, ainda estão disponíveis apenas os passaportes para os três dias, tanto para a arena quanto para o camarote.
O festival acontece nos dias 8, 9 e 10 de junho, no Parque de Exposições de Alegre. Os ingressos para curtir os três dias de evento custam entre R$ 550 (meia solidária/arena) e R$ 1,6 mil (inteira/camarote). Os ingressos avulsos para cada dia de evento devem ser comercializados em breve.
Com o tema “A gente merece ser alegre de novo”, o evento trará tanto nomes que já pisaram no palco consagrado, como Gusttavo Lima, Jota Quest e Capital Inicial, quanto novatos na festa, como Ana Castela, Pedro Sampaio e Menos é Mais.
Aproveitando a venda oficial dos passaportes (a organização já tinha feito uma pré-venda promocional no início do mês), eles divulgaram o line-up diário do evento, que contará com 12 shows nacionais e três bandas locais. "A organização do festival informa, que em breve divulgará uma dinâmica para promover e escolher as atrações regionais", explica a produção.

PROGRAMAÇÃO

  • QUINTA - 08/06/2023
  • Gusttavo Lima
  • João Gomes
  • Jota Quest
  • Pedro Sampaio
  • Atração regional

  • SEXTA - 09/06/2023
  • Zé Neto e Cristiano
  • Ana Castela
  • Dennis DJ
  • Menos é Mais
  • Atração regional

  • SÁBADO - 10/06/2023
  • Jorge e Mateus
  • Léo Santana
  • Alok
  • Capital Inicial
  • Atração regional

  • Obs: A sequência apresentada não corresponde a cronologia dos shows.
  • FESTIVAL DE ALEGRE
  • Quando: 8, 09 e 10 de junho de 2023
  • Onde: Parque de Exposições de Alegre, Alegre/ES
  • Ingressos: à venda no site Lebillet (COMPRE AQUI)
  • Passaporte arena: R$ 1.100,00 (inteira), R$ 550 (meia-entrada) e R$ 550 (meia solidária) - com doação de 1 kg de alimento não perecível).
  • Passaporte camarote: R$ 1.600,00 inteira) e R$ 800,00 (oitocentos reais - meia-entrada) e R$ 800,00 (meia solidária), com doação de 1 kg de alimento não perecível).
  • Ingressos Individuais: em breve.

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