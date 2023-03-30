Festival de Alegre define atrações por dia e abre vendas de passaportes

Foto do público no Festival de Alegre de 2012 Crédito: Arquivo/A Gazeta

Após anunciar todas as atrações nacionais da edição deste ano, o Festival de Alegre inicia oficialmente as vendas de entradas. Por enquanto, ainda estão disponíveis apenas os passaportes para os três dias, tanto para a arena quanto para o camarote.

O festival acontece nos dias 8, 9 e 10 de junho, no Parque de Exposições de Alegre. Os ingressos para curtir os três dias de evento custam entre R$ 550 (meia solidária/arena) e R$ 1,6 mil (inteira/camarote). Os ingressos avulsos para cada dia de evento devem ser comercializados em breve.

Com o tema “A gente merece ser alegre de novo”, o evento trará tanto nomes que já pisaram no palco consagrado, como Gusttavo Lima, Jota Quest e Capital Inicial, quanto novatos na festa, como Ana Castela, Pedro Sampaio e Menos é Mais.

Aproveitando a venda oficial dos passaportes (a organização já tinha feito uma pré-venda promocional no início do mês), eles divulgaram o line-up diário do evento, que contará com 12 shows nacionais e três bandas locais. "A organização do festival informa, que em breve divulgará uma dinâmica para promover e escolher as atrações regionais", explica a produção.

PROGRAMAÇÃO

QUINTA - 08/06/2023

Gusttavo Lima



João Gomes



Jota Quest



Pedro Sampaio



Atração regional





SEXTA - 09/06/2023



Zé Neto e Cristiano



Ana Castela



Dennis DJ



Menos é Mais



Atração regional





SÁBADO - 10/06/2023



Jorge e Mateus



Léo Santana



Alok



Capital Inicial



Atração regional





Obs: A sequência apresentada não corresponde a cronologia dos shows.

