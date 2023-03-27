Teatro da Ufes reabre com peças de Vera Holtz, Denise Fraga e Mel Lisboa na programação

As atividades do Teatro Universitário foram retomadas nesta segunda (27), com a acolhida dos estudantes ingressantes do semestre 2023/1. Crédito: Camila Fregona/Divulgação Ufes

O Teatro Universitário da Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo) está de volta e com programação já definida. O anúncio foi feito pela própria instituição garantindo uma programação até dezembro deste ano. Apresentações de peças teatrais, concertos, shows e espetáculos de dança estão na agenda, com destaque para espetáculos das atrizes Vera Holtz, Denise Fraga e Mel Lisboa, ainda no primeiro semestre.

O espaço foi fechado em 2020, devido às restrições da pandemia da Covid-19, e passou por uma reforma para melhorias na infraestrutura, iniciada em 2021. Com um investimento de aproximadamente R$ 2 milhões, captados pela própria instituição, as melhorias incluíram um novo sistema elétrico, nova iluminação, carpete antichamas e aparelhos de ar condicionado. Para acolher melhor o público, banheiros, camarins e hall de entrada também foram reformados.

Para o reitor, Paulo Vargas, o investimento na infraestrutura fará com que os laços da universidade e da comunidade se estreitem.

“A Ufes tem muito orgulho de contribuir para a promoção e o fortalecimento das artes e da cultura no Espírito Santo. Hoje o Teatro Universitário é o único equipamento público que passa a entrar em funcionamento pleno no estado com porte e qualidade para acolher os mais variados espetáculos, por isso investimos em sua infraestrutura e equipe para melhor acolher o público e estreitar ainda mais nossos laços com a comunidade", afirmou.

Mais do que a reabertura do espaço, para o secretário de Cultura Rogério Borges, o ano de 2023 promete ser marcado, também, pela constituição de um corpo artístico para o teatro, iniciado com a incorporação do Coral da Ufes, que passará a ensaiar sempre no espaço.

"Queremos ainda a criação de um grupo de teatro e um grupo de dança da Universidade, vinculados ao Teatro Universitário", afirma o secretário.

ATRAÇÕES

Neste primeiro semestre, já estão confirmadas as peças 'Ficções', com Vera Holtz, 'Eu de você', com Denise Fraga, 'Misery', com Mel Lisboa, e Império da burrice, com Marcelo Ferreira.

Ao longo do ano, estão programados ainda o Festival Capixaba de Teatro, os circuitos Banestes e Unimed de Teatro e o espetáculo Passarinheiros, do Repertório Artes Cênicas e Cia.

Também estão no radar do Teatro Universitário programação para as crianças, que terão oportunidade de assistir a 21 espetáculos gratuitos até dezembro no tradicional Diversão em Cena, projeto de formação de público da ArcelorMittal.

Espetáculos de dança também se destacam na agenda de 2023, como A Bolha, da companhia Mítzi Martucci. Estão confirmados, ainda, o Festival de Danças Populares de Vitória e o Enesdança, que chega junto com uma versão protagonizada por crianças, o Enesdança Kids, no primeiro semestre.

Na música, a programação vai de ritmos populares à música erudita. No dia 2 de maio, terá início a série "Cante um samba na universidade", que receberá cantores e compositores do Espírito Santo e do Rio Janeiro todas as primeiras terças-feiras de cada mês.

Até julho, também passarão pelo palco do Teatro Universitário nomes como o Clube Big Beatles, a Trupe Barroca - orquestra dedicada a composições dos séculos XVII e XVIII, utilizando inclusive instrumentos e réplicas da época - e a cantora Vanessa da Mata, estrela do musical Clara Nunes - A Tal Guerreira.

Estão confirmados para 2023, ainda, o 2º Prêmio da Música Capixaba, shows de Luiza Boê, Aline Garruth e Daniel Furlan e apresentações gratuitas do projeto Vale Música.