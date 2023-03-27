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RBD divulga mais datas de shows extras no Brasil

O anúncio foi feito pelas redes sociais do grupo. Passando pelas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, os mexicanos farão oito apresentações em solo brasileiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Março de 2023 às 13:52

Elenco de RBD se reencontraram neste domingo (20)
RBD fará oito apresentações no Brasil no final de 2023 Crédito: Instagram/@christianchavezreal
A banda fenômeno mexicana RBD divulgou nesta segunda-feira (27) mais datas de shows extras no Brasil. Passando pelas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, o grupo fará oito apresentações em solo brasileiro.
As datas extras são 10 de novembro, no Rio de Janeiro, no estádio Nilton Santos (Engenhão), 12 de novembro, em São Paulo, no estádio do Morumbi, 13 de novembro, também no estádio do Morumbi. Já no dia 19 de novembro o show será no Allianz Parque.
Os fãs do Rio que compraram ingressos para o show do dia 19 de novembro tiveram uma surpresa, pois o grupo também anunciou que a data da apresentação mudará para o dia 11 de novembro.
A data de venda dos ingressos começa nesta quarta-feira, dia 29, às 8h pelo site Eventim, e às 10h pela bilheteria física. Dessa vez não terá pré-venda.
Nas redes sociais, fãs estão revoltados com a mudança de data sem aviso prévio e pela banda não passar por outros estados do país. Uma internauta ainda reclamou que algumas pessoas que já conseguiram ingresso não darão oportunidade para quem ainda não tem.

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