Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • RBD: Fãs relatam confusão, fila ‘quilométrica’ e dificuldades para comprar ingressos em SP
Famosos

RBD: Fãs relatam confusão, fila ‘quilométrica’ e dificuldades para comprar ingressos em SP

Produtora dos shows anunciou que ingressos disponíveis na bilheteria física não seriam suficientes para suprir a demanda
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Fevereiro de 2023 às 10:28

Show do grupo mexicano RBD (da novela Rebelde), no estádio Kyocera Arena, em Curitiba (PR), em 2006
Show do grupo mexicano RBD (da novela Rebelde), no estádio Kyocera Arena, em Curitiba (PR), em 2006 Crédito: Jonas Oliveira/Folhapress
Após os ingressos para os shows extras da turnê Soy Rebelde 2023 esgotarem no site da Eventim, os fãs que tentavam comprar as entradas por meio da bilheteria física também enfrentaram dificuldades.
De acordo com relatos publicados nas redes sociais, a abertura da venda geral no Estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, foi marcada por confusão e longas filas.
Em um dos vídeos que circulam no Twitter, é possível ver que um grupo de pessoas derrubou uma das grades de proteção que organizava a fila, apesar dos esforços de seguranças para mantê-la de pé.
Procurada pelo Estadão, a Live Nation Brasil, produtora da turnê, alegou que alguns dos vídeos que circulam nas redes sociais, incluindo o da grade sendo derrubada, são da última semana, quando as vendas para o primeiro show tiveram início. Segundo a empresa, as vendas ocorreram com bastante policiamento e segurança reforçada.
A abertura das vendas teve início às 12h, mas, por volta de 17h40, a Live Nation anunciou que os ingressos disponíveis na bilheteria não seriam suficientes para suprir a demanda de pessoas no local.
“Informamos que a fila atual no Pacaembu já é superior à oferta de ingressos de venda física, que infelizmente é limitada. Por isso, deslocamos seguranças da produção, identificados e com megafone, informando até qual pessoa da fila temos a expectativa de atender. Pedimos aos fãs que não se direcionem ao Pacaembu e que não permaneçam na fila, após os representantes”, disse a empresa.
A situação gerou revolta nos fãs presentes no local e nas redes sociais. “Um evento que era para ser um sonho realizado para os fãs do RBD está se tornando um caos no Brasil”, escreveu um portal dedicado à banda.
Vale lembrar que os fãs do RBD já haviam “feito barulho” nas redes sociais na manhã desta sexta, 3, após o esgotamento dos ingressos na bilheteria virtual. Eles pedem por mais shows no País e melhora no processo de vendas.
As reclamações chegaram à deputada federal Erika Hilton (PSOL), que entrou com um ofício na Câmara dos Deputados para apurar o esquema de vendas dos shows do grupo RBD no Brasil.
O documento, enviado ao Procon, solicita que o instituto investigue um suposto esquema entre cambistas e a Eventim, empresa responsável pelas vendas online.

Veja Também

RBD: Deputada Erika Hilton entra com ofício para apurar venda de ingressos para shows da banda

RBD: Procon notifica Eventim após problemas na venda de show da banda em SP

Fãs de RBD fazem protesto em Fortaleza para pedir show na cidade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saúde mental: saiba o que fazer todos os dias para viver melhor
Conheça lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha
5 lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha
Imagem de destaque
Estado de origem do termo 'Chicleteiro', ES recebe corrida com Bell Marques

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados