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Esgotamento relâmpago

RBD: Procon notifica Eventim após problemas na venda de show da banda em SP

Empresa deve responder até terça-feira, 31, se identificou a origem dos transtornos descritos nas reclamações
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 08:34

Show do grupo mexicano RBD (da novela Rebelde), no estádio Kyocera Arena, em Curitiba (PR), em 2006
Show do grupo mexicano RBD (da novela Rebelde), no estádio Kyocera Arena, em Curitiba (PR), em 2006 Crédito: Jonas Oliveira/Folhapress
Nesta segunda-feira, 30, o Procon-SP notificou a Eventim Brasil, empresa responsável pela venda de ingressos dos shows da banda RBD no Brasil, sobre os problemas registrados por clientes na compra de entradas para uma das apresentações do grupo na cidade.
De acordo com a nota publicada pelo órgão, a empresa tem até esta terça-feira, 31, para responder aos questionamentos e dizer “se identificou a origem dos problemas descritos nas reclamações e quais medidas foram adotadas”.
Confira a lista de informações que o Procon-SP pede que a Eventim informe:
1. Comprovação da carga de ingressos disponibilizados à comercialização (pré-venda e venda ao público em geral), em todas as modalidades e setores, para cada dia do evento;
2. Forma de processamento e pagamento dos bilhetes vendidos pelo seu site e canais de venda físicos;
3. Comprovação de mecanismos adotados pela empresa para evitar a comercialização na pré-venda e venda de ingressos individuais e/ou lotes a “cambistas” e empresas terceirizadas;
4. Informações detalhadas sobre os custos relativos a aquisição de cada modalidade de ingresso, discriminando todos os valores incidentes – taxas, fretes, descontos promocionais dentre outros, apresentando;
5. Cópia do material publicitário e das mídias de divulgação do evento, veiculados nos meios de comunicação e nas redes sociais pela organizadora e parceiros na pré-venda e venda.

PROBLEMAS NA VENDA DE INGRESSOS E ESGOTAMENTO RELÂMPAGO

As vendas gerais para a turnê Soy Rebelde 2023, que vai reunir os integrantes do RBD, iniciaram na última sexta-feira, 27, mas os ingressos para os dias 16 de novembro, em São Paulo, e 19 de novembro, no Rio de Janeiro, esgotaram rapidamente.
Em pouco tempo, o assunto tomou conta das redes sociais e ficou entre os tópicos mais comentados no Twitter. Internautas relataram problemas na plataforma da Eventim, na fila de espera online e questionaram a rapidez com que as entradas acabaram.
Com a alta demanda, a banda mexicana já anunciou mais duas apresentações no Allianz Parque, na capital paulista, nos dias 17 e 18 de novembro. Os ingressos começam a ser vendidas nesta sexta-feira, 2.
O Estadão entrou em contato com a Eventim Brasil para pedir um posicionamento da empresa sobre a notificação do Procon-SP, mas não obteve retorno até o momento. O espaço permanece aberto.

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