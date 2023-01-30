Gabriel diz que cabelo de Bruno é "duro como carpete de grama" e gera revolta nas redes

Gabriel Tavares gerou revolta dentro e fora da casa do "BBB 23" após dizer que o cabelo de Bruno Gaga é "duro como o carpete de grama". O comentário racista do modelo foi feito durante conversa com o brother e Larissa Santos e rendeu críticas nas redes sociais.
"Caralho, passa a mão no cabelo do Bruno. É duro", disse Gabriel. "É o gel, menino", respondeu Bruno. "Parece o carpete da grama ali", disse o modelo rindo, enquanto Larissa se afastava reprovando o comentário.
No Quarto Deserto, Larissa contou para Amanda Meirelles o que ouviu. "O Gabriel falou uma coisa para o Gaga que eu fiquei... Ficou mexendo no cabelo do Gaga e disse: 'Ah, seu cabelo é duro igual esse carpete", disse Larissa. Amanda respondeu: "Ah, isso é pesado."
Nas redes sociais, os internautas chamaram Gabriel de racista e pediram sua eliminação no paredão desta terça-feira (31). O modelo já foi grosseiro e abusivo com Bruna Griphao, rendendo bronca ao vivo do apresentador Tadeu Schmidt. "Além de tudo, o Gabriel é racista, é obrigatória a eliminação dele amanhã", tuitou o internauta @hueb_marcelo.
"Sério que estão espantados com a fala racista do Gabriel envolvendo o cabelo de outros participantes? Essa imagem aqui diz por sí só", escreveu @eujanvitu, postando uma foto do modelo olhando com reprovação o cabelo de Tina após retirar as tranças.
"E daí que o Gabriel foi racista, comparando o cabelo do Bruno Gaga com o carpete. E daí que o Gabriel foi um escroto com a Bruna, sendo abusivo. Ele é só um menino, tá aprendendo ainda", ironizou @Christophersiqu.