Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Gabriel diz que cabelo de Bruno é "duro como carpete de grama" e gera revolta nas redes
BBB 23

Gabriel diz que cabelo de Bruno é "duro como carpete de grama" e gera revolta nas redes

Larissa expôs fala racista do brother para Amanda no Quarto Deserto. No Twitter, internautas chamaram Gabriel de racista e pediram sua eliminação no paredão desta terça-feira (31)
Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 19:00

Gabriel causa polêmica ao falar do cabelo do Bruno, que pareceria 'o carpete da grama'
Gabriel causa polêmica ao falar do cabelo do Bruno, que pareceria 'o carpete da grama' Crédito: Reprodução/Rede Globo
Gabriel Tavares gerou revolta dentro e fora da casa do "BBB 23" após dizer que o cabelo de Bruno Gaga é "duro como o carpete de grama". O comentário racista do modelo foi feito durante conversa com o brother e Larissa Santos e rendeu críticas nas redes sociais.
"Caralho, passa a mão no cabelo do Bruno. É duro", disse Gabriel. "É o gel, menino", respondeu Bruno. "Parece o carpete da grama ali", disse o modelo rindo, enquanto Larissa se afastava reprovando o comentário.
No Quarto Deserto, Larissa contou para Amanda Meirelles o que ouviu. "O Gabriel falou uma coisa para o Gaga que eu fiquei... Ficou mexendo no cabelo do Gaga e disse: 'Ah, seu cabelo é duro igual esse carpete", disse Larissa. Amanda respondeu: "Ah, isso é pesado."
Nas redes sociais, os internautas chamaram Gabriel de racista e pediram sua eliminação no paredão desta terça-feira (31). O modelo já foi grosseiro e abusivo com Bruna Griphao, rendendo bronca ao vivo do apresentador Tadeu Schmidt. "Além de tudo, o Gabriel é racista, é obrigatória a eliminação dele amanhã", tuitou o internauta @hueb_marcelo.
"Sério que estão espantados com a fala racista do Gabriel envolvendo o cabelo de outros participantes? Essa imagem aqui diz por sí só", escreveu @eujanvitu, postando uma foto do modelo olhando com reprovação o cabelo de Tina após retirar as tranças.
"E daí que o Gabriel foi racista, comparando o cabelo do Bruno Gaga com o carpete. E daí que o Gabriel foi um escroto com a Bruna, sendo abusivo. Ele é só um menino, tá aprendendo ainda", ironizou @Christophersiqu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rede Globo bbb 23
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim
Imagem de destaque
Por que a mesma dieta não funciona para todos?
Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados