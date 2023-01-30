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Gabriel, Domitila e Cezar Black disputam o segundo paredão do BBB23

Formação do paredão teve poder do veto favorecendo MC Guimê e Cristian salvo pela prova Bate-Volta
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 09:25

Cezar, Domitila e Gabriel disputam segundo paredão do BBB23
Cezar, Domitila e Gabriel disputam segundo paredão do BBB23 Crédito: Reprodução/GShow
O segundo paredão do Big Brother Brasil 23 foi formado, ao vivo, na noite deste domingo, 29. Cezar Black, Domitila e Gabriel estão na berlinda.
A noite começou com o anúncio da decisão do anjo, o biomédico Ricardo. Ele escolheu imunizar a angolana Tina. “No início, tivemos uns atritos, mas aos poucos fomos nos conectando”, justificou.
Em seguida, o lutador Cara de Sapato, líder da semana, indicou o enfermeiro Cezar Black ao paredão. “Não era a minha primeira opção, mas foi a única pessoa que se afastou mais de mim”, disse. Ao baiano, foi anunciado o poder de um contragolpe, e ele não hesitou em escolher o modelo Gabriel.
No confessionário, a miss alemã e o cantor Mc Guimê foram os mais votados pela casa. No entanto, o líder Cara de Sapato ainda tinha uma carta na mão, o Poder Curinga.
O Poder Curinga foi adquirido por ele através de uma aposta com estalecas feita durante o Raio-X da sexta, 27, e dava a quem o adquirisse o poder de veto no paredão. Ele optou por salvar a pele de Mc Guimê.
“Já ficou claro que a gente está jogando em grupo, tem os quartos, houve essa divisão. A gente conversou bastante sobre isso hoje. Eu falei sobre quem vetar e quem não vetar. A gente queria muito uma resposta do Brasil”, disse o lutador.
Com Mc Guimê fora da disputa, o terceiro mais votado, o educador físico Cristian, foi emparedado. A ele, Domitila e Gabriel, coube a tentativa de escapar da berlinda na prova Bate-Volta - e Cristian levou a melhor.
Agora, o público precisa votar em quem quer ver fora do BBB: Gabriel, Domitila ou Cezar. A decisão será anunciada na edição de terça-feira, 1º.

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