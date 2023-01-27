BBB 23: Rafael Portugal defende Dani Calabresa por atuação em quadro

Dani Calabresa assumiu o 'CAT BBB' após a saída de Rafael Portugal. Crédito: Instagram/@rafaelportugal/@danicalabresa

Rafael Portugal saiu em defesa de Dani Calabresa após ela sofrer ataques na internet por conta da atuação no CAT BBB (Central de Atendimento ao Telespectador), quadro de humor que faz parte do programa desde 2020.

Portugal comandou a atração nos dois primeiros anos, nos BBBs 20 e 21, sendo substituído por Calabresa na temporada seguinte. O nome da humorista nunca foi unanimidade entre o público que comenta o reality nas redes sociais, sendo constantemente comparada com o desempenho do colega de profissão.

"Matérias sem sentido e muitas palavras de comparação e falta de respeito. Agradeço ao carinho pelo trabalho que fiz no CAT, mas também peço carinho e respeito pela minha amiga Dani Calabresa", escreveu o integrante do Porta dos Fundos em defesa de Calabresa.

Rafael fez questão de destacar a inspiração dela em sua carreira como humorista. Ele ainda disse que respeita o trabalho e a trajetória, frisando que a amiga "faz tudo com muito carinho e talento".