Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Quarto Secreto

Marília é a primeira eliminada do 'BBB 23', com 52,7% dos votos

Maquiadora disputava a berlinda com Fred, sua dupla; médico retorna à casa de surpresa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 09:07

Marília faz primeira selfie após ser eliminada do BBB 23
Marília faz primeira selfie após ser eliminada do BBB 23 Crédito: Instagram/@bbb
Após uma dinâmica inédita envolvendo duplas, a maquiadora Marília foi a primeira eliminada do "BBB 23". Com 52,7% dos votos, Marília deixou a casa nesta quinta-feira, 26, enquanto Fred, que formava dupla com ela, retorna à disputa do maior prêmio da história do programa.
Os dois haviam sido os escolhidos para o Quarto Secreto na última terça-feira, 24. Eles foram beneficiados com "poderes especiais" e uma visão privilegiada da casa ao vivo.
Diferente do Quarto do Líder, em que o áudio é liberado, Fred e Marília tiveram de usar cards para ouvir as conversas dos brothers. A empolgação foi tanta que a dupla usou todos os cartões disponíveis em poucas horas.
O momento, porém, já provocou reflexões e novos atritos entre os falsos eliminados. Fred volta ao programa de surpresa com uma nova visão de antigos aliados, como Cezar.
O retorno do médico vem após ele ter conquistado as redes sociais com memes. Os momentos de consolo de Marília e a citação de canções de Valesca Popozuda e Lulu Santos marcaram a primeira semana do brother.

Veja Também

Bruna Griphao suspeita estar com piolho e preocupa participantes do BBB 23

BBB 23: Festa é marcada por flerte, estratégias, reaproximação de ex-casal e decepção com aliado

'Meia boca', diz Linn da Quebrada sobre o 'BBB 22' em momento de sinceridade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados