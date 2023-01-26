BBB 23: Festa é marcada por flerte, estratégias, reaproximação de ex-casal e decepção com aliado

A noite desta quarta-feira, 25, no Big Brother Brasil 23 foi marcada pela primeira festa do líder. Larissa e Bruna ganharam uma celebração com tema Novela de Época e Baile Funk.
Conversas sobre estratégias de jogo e flerte entre Ricardo e Sarah Aline marcaram a madrugada no reality show da Globo. Além disso, os participantes do Quarto Secreto ouviram uma conversa de um aliado que os decepcionou.
Confira o resumo da festa do BBB23:
GABRIEL TENTA FUGIR DO PAREDÃO
Após todas as polêmicas e conflitos que Gabriel se envolveu dentro da casa na primeira semana do programa, o brother usou o momento da festa para interagir com outros participantes.
Mais do que isso, o ex-Casa de Vidro teve conversas estratégicas para tentar fugir do paredão. Em um papo com Cézar e Cristian, ele pediu pra não ser indicado ao paredão:
“Se você for Líder, não me bota [no Paredão] pelo Líder. Pra eu ter a chance do Bate e Volta. Me dá uma chance da gente se aproximar. Ninguém do meu grupo vai me dar nem o Anjo” No mesmo papo, ele afirmou que Fred está manipulando os dois grupos da casa”, disse.
FLERTE ENTRE RICARDO E SARAH
Logo no início da festa, Ricardo dançou com Tina. Mais para o final da festa, ele conversou por muito tempo com Sarah Aline.
Os dois trocaram carícias, mas o flerte com a psicóloga também não avançou. “Lá fora sim, eu te beijo pra c*ralho. Lá fora você dá em cima de mim”, disse.
GABRIEL E BRUNA SE RAPROXIMAM E LARISSA TENTA IMPEDIR
Em um certo momento da festa, Bruna tentou se reaproximar de Gabriel e iniciou uma conversa. Porém, logo foi censurada por Larissa, que a puxou discretamente para o lado.
Posteriormente, a atriz desabafou com Paula que não gostou da atitude da amiga. “A Larissa vem e puxa. Não deixa eu me aproximar do Gabriel. Fica falando: ‘Não é pra você se aproximar, não é pra falar’”, reclamou.
NO QUARTO SECRETO, BROTHERS SE DECEPCIONAM COM ALIADO
No Quarto Secreto, Fred e Marília usaram o card para ouvir a conversa entre Gabriel, Cristian e Cezar. O enfermeiro falou mal de Domitila e isso chocou os participantes que assistiam o papo.
“Tem planta no meu grupo e tem planta no seu grupo. Se as plantas forem, tudo certo. Tipo a Domitila... Não aguento mais essa mulher”, disse Cezar.