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No BBB 23, Fred Nicácio e Marília são os escolhidos para o Quarto Secreto

Nova votação decidirá qual integrante da dupla voltará para casa e qual será eliminado nesta quinta, 26
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 08:53

Fred Nicácio e Marília vão para o Quarto Secreto do BBB 23
Fred Nicácio e Marília vão para o Quarto Secreto do BBB 23 Crédito: BBB
Com 69,26% dos votos, Fred Nicácio e Marília foram a dupla escolhida pelo público para ir ao Quarto Secreto do "Big Brother Brasil 23". Um deles retornará à casa nesta quinta-feira, 26, e o outro será eliminado.
Sem saber, os brothers disputavam uma espécie de Paredão "falso". A votação foi dividida em duas etapas e, a partir desta quarta-feira, 25, o público vai escolher um integrante da dupla para eliminar.
Fred e Marília enfrentavam Key Alves e Gustavo na berlinda. A atleta e o fazendeiro foram a indicação das líderes Bruna Griphao e Larissa no último domingo, dia 22.
Já o médico e a maquiadora foram os mais votados pela casa e indicaram Paula e Gabriel no contragolpe, mas acabaram perdendo para a dupla na Prova Bate e Volta.
Apesar do Quarto Secreto, o apresentador Tadeu Schmidt fez um discurso de eliminação para enganar os brothers: "Chegou a hora! De 22 para 20. O BBB começou com tanta gente e dá adeus para dois de uma vez. Logo na primeira semana, estão à beira da Eliminação o casal que deu match no primeiro segundo e a dupla mais explosiva".
"Tudo é muito forte aí dentro. Ainda assim, é pouco tempo para o Brasil te conhecer. Todas as suas qualidades foram somadas pelo seu parceiro. Tem uma dúvida: será que eu estou saindo por minha causa ou pela minha dupla? (...) A crueldade da eliminação na primeira eliminação foi multiplicada por dois", acrescentou o apresentador do "BBB 23", encerrando com o anúncio da dupla mais votada.

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