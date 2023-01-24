Organização do BBB já fez intervenções em outras edições; relembre os momentos

Tadeu Schmidt dá recado ao casal Bruna Griphao e Gabriel no BBB 23: ‘Um alerta antes que seja tarde’ Crédito: instagram/@tadeuschmidt

O recado de Tadeu Schmidt a Gabriel na noite deste domingo, 22, não foi a única vez que a produção do Big Brother Brasil precisou fazer intervenções no reality sobre situações de conflitos entre os participantes.

Na edição passada, a ex-sister Maria foi desclassificada após agredir com um balde a também participante Natália Deodato. No ano anterior, após fazer uma comparação racista entre o cabelo de João Luiz e a peruca usada no castigo do monstro, Tiago Leifert chamou a atenção do cantor sertanejo Rodolfo.

Na edição de 2018, também houve intervenção da produção, que pausou uma prova de resistência entre os participantes Ana Clara e Kaysar que durou quase 43 horas. O motivo se deu por uma questão de saúde. Os dois foram declarados vencedores da prova.

Já na edição de 2020, quando a pandemia teve início, os participantes do BBB tiveram a informação de que o mundo estava enfrentando o coronavírus. Na ocasião, um médico ajudou Tiago Leifert a passar as informações sanitárias.