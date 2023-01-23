Público cobra posicionamento de Tiago Leifert sobre Gabriel no BBB

Após recado de Tadeu Schmidt a Gabriel, centenas de internautas usaram o Twitter para cobrar um posicionamento do ex-apresentador do Big Brother Brasil, Tiago Leifert. Isto porque ele havia declarado torcida para o brother.

Tiago Leifert apoiou a entrada de Gabriel no BBB 23 Crédito: Victor Pollak/Globo

Internautas não deixaram passar o apoio de Leifert e criticaram o jornalista. "Tiago Leifert provavelmente não iria interferir como Tadeu fez na relação de Bruna e Gabriel, até porque ele torceu para Gabriel ser escolhido e até campanha fez. Ícaro Silva e Casagrande falaram é pouco dessa figura", comentou um internauta, fazendo alusão às críticas do ator Ícaro Silva e do comentarista esportivo Casagrande sobre o ex-apresentador.

Tiago Leifert provavelmente não iria interferir como Tadeu fez na relação de Bruna e Gabriel, até pq ele torceu para Gabriel ser escolhido e até campanha fez.

Ícaro Silva e Casagrande falaram é pouco dessa figura. pic.twitter.com/l3otju4qF0 — Rafinha Gomes (@rafinhagomes00) January 23, 2023

"Tiago Leifert correndo pra escrever um texto defendendo o Gabriel dizendo que é apenas um menino, que vai melhorar e tá sendo vítima da turminha da lacração", escreveu outro.

Tiago Leifert correndo pra escrever um texto defendendo o Gabriel dizendo que é apenas um menino, que vai melhorar e tá sendo vítima da turminha da lacração pic.twitter.com/bqTAk5tvRp — Teteu (@meudeusmatheus) January 23, 2023

"Tadeu fazendo tudo que Tiago Leifert não fez no caso Emilly e Marcos no BBB17?, relembrou um internauta.

tadeu fazendo tudo que tiago leifert não fez no caso emily e marcos no bbb17 pic.twitter.com/hRXDIOetkr — leonardo (@leohnriqe) January 23, 2023

"PUXÃO DE ORELHA"

Na noite deste domingo, 22, o apresentador Tadeu Schimidt deu um recado a Gabriel sobre o brother estar "ultrapassando limites" com a atriz Bruna Griphao.

Tadeu finalizou lembrando uma frase dita por Gabriel a Bruna: "Olha esse diálogo que aconteceu ontem. Bruna falando: 'Eu sou o homem da relação'. Gabriel falando: 'Mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca'". O apresentador ainda acrescentou: "Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês", avisou.