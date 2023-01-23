Público cobra posicionamento de Tiago Leifert sobre Gabriel no BBB

Após recado de Tadeu Schmidt a Gabriel, centenas de internautas usaram o Twitter para cobrar um posicionamento do ex-apresentador do Big Brother Brasil, Tiago Leifert. Isto porque ele havia declarado torcida para o brother.
Internautas não deixaram passar o apoio de Leifert e criticaram o jornalista. "Tiago Leifert provavelmente não iria interferir como Tadeu fez na relação de Bruna e Gabriel, até porque ele torceu para Gabriel ser escolhido e até campanha fez. Ícaro Silva e Casagrande falaram é pouco dessa figura", comentou um internauta, fazendo alusão às críticas do ator Ícaro Silva e do comentarista esportivo Casagrande sobre o ex-apresentador.
"Tiago Leifert correndo pra escrever um texto defendendo o Gabriel dizendo que é apenas um menino, que vai melhorar e tá sendo vítima da turminha da lacração", escreveu outro.
"Tadeu fazendo tudo que Tiago Leifert não fez no caso Emilly e Marcos no BBB17?, relembrou um internauta.
"PUXÃO DE ORELHA"
Na noite deste domingo, 22, o apresentador Tadeu Schimidt deu um recado a Gabriel sobre o brother estar "ultrapassando limites" com a atriz Bruna Griphao.
Tadeu finalizou lembrando uma frase dita por Gabriel a Bruna: "Olha esse diálogo que aconteceu ontem. Bruna falando: 'Eu sou o homem da relação'. Gabriel falando: 'Mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca'". O apresentador ainda acrescentou: "Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês", avisou.
Logo após o alerta, Gabriel e Bruna saíram da sala para conversar no corredor da casa. Bruna disse estar tentando entender o que ocorreu. "As pessoas estão enxergando a gente como tóxico". O modelo então acrescentou: "Eu acho que a gente precisa falar e se impor. A gente podia ver de você deixar bem claro que a gente tem essa liberdade". A conversa foi interrompida pela formação do Paredão.