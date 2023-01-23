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Reality Show

Família de Gabriel se pronuncia sobre atitudes com Bruna Griphao no BBB 23

Nota destaca que o alerta serve para aprendizado de ambos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 14:11

Tadeu Schmidt mandou um recado ao vivo sobre a relação do casal Bruna Griphao e Gabriel no BBB 23
Tadeu Schmidt mandou um recado ao vivo sobre a relação do casal Bruna Griphao e Gabriel no BBB 23 Crédito: Globo
O alerta de Tadeu Schmidt ao casal Bruna Griphao e Gabriel, ao vivo, antes da primeira formação de Paredão, na noite do último domingo, 22, no Big Brother Brasil 23, segue repercutindo Por isso, a equipe do participante decidiu se manifestar na manhã desta segunda-feira, 23.
O comunicado, publicado nas redes sociais, destaca que o alerta também serve para o aprendizado de Bruna: "Nós, família, amigos, adms e seguidores, pedimos desculpas pelas brincadeiras e falas do Gabriel. Esperamos que o recado de ontem, feito pela produção, ao vivo, sirva para reflexão e aprendizado de ambas as partes, dentro e fora da casa".
Por fim, a nota aponta qualidades do brother: "Quem conhece o Gab, conhece sua índole e sabe o tamanho gigante do seu coração"

O alerta de Tadeu Schmidt

O apresentador começou citando duas frases ditas dentro da casa: "Cara de Sapato falando sobre o casal Gabriel e Bruna: ‘Vocês são um casal muito chato’, disse Cara de Sapato". Tina falando sobre o mesmo casal: ‘Vocês dois são tóxicos’. Fora algumas caras incomodadas diante de certas cenas entre Gabriel e Bruna"
"Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada? Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde", enfatizou Tadeu, seguindo com a reflexão: "Quem está envolvido em um relacionamento, talvez nem perceba, ache que é normal. Mas quem tá de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a serem gravemente ultrapassados".
Tadeu finalizou lembrando uma frase dita por Gabriel a Bruna: "Olha esse diálogo que aconteceu ontem. Bruna falando: ‘Eu sou o homem da relação’. Gabriel falando: ‘Mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca’". O apresentador ainda acrescentou: "Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês", avisou.

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