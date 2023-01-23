Emilly Araújo elogia fala de Tadeu Schmidt sobre relacionamento abusivo no BBB 23

Campeã do BBB17, Emilly Araújo desejou que o mesmo tivesse sido feito consigo na época Crédito: Instagram/@emillyaraujoc

O público e os participantes do Big Brother Brasil 23, foram surpreendidos na noite do último domingo, 22, por Tadeu Schmidt. Como nunca feito no reality show, antes de iniciar a formação do primeiro Paredão, o apresentador alertou o casal Bruna Griphao e Gabriel sobre relacionamentos abusivos. Logo, o discurso repercutiu dentro e fora da casa.

Nas redes sociais, a atitude do apresentador foi elogiada por muitos internautas. Emilly Araújo, campeã da 17ª edição do programa, foi um deles. A influenciadora digital viveu um relacionamento abusivo com Marcos Harter durante o reality, que cuminol na expulsão do médico por agressão, após colocá-la contra a parede e apertar fortemente seu braço, causando hematoma.

“Parabéns, Globo, por fazer o que deveria ter feito em 2017… Assim, a Bruna não precisa passar por mais de 4 anos de terapia para tentar superar agressões psicológicas e físicas, como eu”, publicou a ex-BBB.

Parabéns globo por fazerem o que deveriam ter feito em 2017… Assim a Bruna não precisa passar por mais de 4 anos de terapia pra tentar superar agressões psicológicas e físicas como eu ?? pic.twitter.com/IXhaUM17uC — Emilly Araújo (@emillyaraujoof) January 23, 2023

O ALERTA DE TADEU SCHMIDT

O apresentador começou citando duas frases ditas dentro da casa: “Cara de Sapato falando sobre o casal Gabriel e Bruna: ‘Vocês são um casal muito chato’, disse Cara de Sapato”. Tina falando sobre o mesmo casal: ‘Vocês dois são tóxicos’. Fora algumas caras incomodadas diante de certas entre Gabriel e Bruna”.

Tadeu Schmidt mandou um recado ao vivo sobre a relação do casal Bruna Griphao e Gabriel no BBB 23 Crédito: Globo

“Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada? Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde”, enfatizou Tadeu, seguindo com a reflexão: “Quem está envolvido em um relacionamento, talvez nem perceba, ache que é normal. Mas quem tá de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a serem gravemente ultrapassados”.

Tadeu finalizou lembrando uma frase dita por Gabriel a Bruna: “Olha esse diálogo que aconteceu ontem. Bruna falando: ‘Eu sou o homem da relação’. Gabriel falando: ‘Mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca’”. O apresentador ainda acrescentou: “Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês”, avisou.