BBB 23: Fred Nicácio e Gabriel Tavares brigam e médico se irrita: 'Você é frio e calculista'

Fred Nicácio brigou com Gabriel Tavares durante a festa desta sexta (20) Crédito: Reprodução

O clima esquentou entre Fred Nicácio e Gabriel Tavares na festa desta sexta-feira (20). O médico se irritou ao ouvir o modelo falando com Cezar Black a seu respeito. O profissional de saúde o confrontou após Gabriel dizer que considera o médico uma pessoa fria.

Os dois se estranharam e Nicácio foi para cima do brother. "Você é um cara frio e calculista. Você empresta essa sua cara, característica pessoal para o jogo. Você é assim. Pessoas frias e calculistas, como eu te falei ontem, são capazes de morder o pescoço de quem está do lado", disse o médico, completamente sem paciência.