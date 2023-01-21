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BBB 23: Fred Nicácio e Gabriel Tavares brigam e médico se irrita: 'Você é frio e calculista'

O clima ficou pesado entre os participantes durante a festa que rolou na casa nesta sexta-feira (20)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Janeiro de 2023 às 09:51

Fred Nicácio brigou com Gabriel Tavares durante a festa desta sexta (20)
Fred Nicácio brigou com Gabriel Tavares durante a festa desta sexta (20) Crédito: Reprodução
O clima esquentou entre Fred Nicácio e Gabriel Tavares na festa desta sexta-feira (20). O médico se irritou ao ouvir o modelo falando com Cezar Black a seu respeito. O profissional de saúde o confrontou após Gabriel dizer que considera o médico uma pessoa fria.
Os dois se estranharam e Nicácio foi para cima do brother. "Você é um cara frio e calculista. Você empresta essa sua cara, característica pessoal para o jogo. Você é assim. Pessoas frias e calculistas, como eu te falei ontem, são capazes de morder o pescoço de quem está do lado", disse o médico, completamente sem paciência.
Assim que o médico deixou o local, Gabriel Tavares falou para Cezar que não tem intenção de esconder seu lado jogador: "Se eu tiver que morder o pescoço dele ou o seu, eu vou morder."

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