BBB 23: Tina ganha primeiro Poder Coringa do reality e terá voto peso 2

Tina foi a primeira participante do BBB 23 a ganhar o poder coringa Crédito: Rede Globo

Na tarde desta sexta-feira, 20, a produção do Big Brother Brasil 23 revelou aos participantes que Tina ganhou o Poder Coringa da semana e terá um voto com peso 2.

Na primeira semana do reality, os brothers estão jogando em duplas. Com isso, a dupla em que Tina e seu parceiro, MC Guimê, votarem durante a formação do Paredão receberá, na prática, dois votos.

O poder é uma novidade desta edição do programa e pode ser diferente a cada semana. Leva a vantagem quem der o maior lance de estalecas durante o Raio-X, como em um leilão.

Tina arrematou o Poder Curinga da semana e seu voto terá peso 2? #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/7J5kNIb29X — Big Brother Brasil (@bbb) January 20, 2023