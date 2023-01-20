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Estratégia

BBB 23: Tina ganha primeiro Poder Coringa do reality e terá voto peso 2

Na nova dinâmica do programa, quem der o maior lance de estalecas conquista uma vantagem no jogo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 16:26

Tina foi a primeira participante do BBB 23 a ganhar o poder do coringa
Tina foi a primeira participante do BBB 23 a ganhar o poder coringa Crédito: Rede Globo
Na tarde desta sexta-feira, 20, a produção do Big Brother Brasil 23 revelou aos participantes que Tina ganhou o Poder Coringa da semana e terá um voto com peso 2.
Na primeira semana do reality, os brothers estão jogando em duplas. Com isso, a dupla em que Tina e seu parceiro, MC Guimê, votarem durante a formação do Paredão receberá, na prática, dois votos.
O poder é uma novidade desta edição do programa e pode ser diferente a cada semana. Leva a vantagem quem der o maior lance de estalecas durante o Raio-X, como em um leilão.
A formação da berlinda ocorre neste domingo, 22. Após a Prova do Líder e a vitória da dupla Bruna e Larissa na noite da última quinta, 19, os brothers já começaram a discutir estratégias de jogo e possíveis indicações. 

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