'Intestino tímido': entenda a síndrome que afeta participantes do BBB 23

Bruna Griphao revelou que já ficou 12 dias sem fazer cocô Crédito: Reprodução @brunagriphao

Dois participantes do BBB 23 reclamaram com a produção do programa sobre a dificuldade de ir ao banheiro evacuar. O enfermeiro Cezar black precisou pedir um analgésico pois não aguentava de dor de cabeça decorrente do intestino preso. A atriz Bruna Griphao também disse passar pela mesma situação e revelou que já ficou 12 dias sem fazer cocô.

“Gente, eu tô bem bolada com esse lance de ir ao banheiro. Eu tô preocupada. Eu tinha uma coisinha, assim, o cara morava em São Paulo. Eu já voltei pro Rio só para ir ao banheiro”, disse a atriz.

A síndrome do intestino tímido é caracterizada pela dificuldade do indivíduo de usar o banheiro em um lugar em que não se sinta seguro. E, pelo visto, o problema é mais comum do que se imagina. Um estudo realizado pela Sociedade Britânica de Patologia mostrou que cerca de quatro milhões de pessoas sofrem da síndrome no Reino Unido.

ENTENDA

O coloproctologista Décio Bergamini Vieira, do São Bernardo Saúde, explica que a síndrome do intestino tímido se trata das pessoas que possuem dificuldade de evacuar fora de casa, como na residência de pessoas estranhas ou até mesmo na de familiares. "Isso acaba causando uma constipação (prisão de ventre), por inibição a pessoa fica sem evacuar".

Essa dificuldade de ir ao banheiro fora de casa pode ocorrer por uma série de fatores psicológicos. "Com certeza essa dificuldade está relacionada com fatores psicológicos e podem levar a uma ansiedade e timidez. Como causa fisiológica pode ocasionar também uma constipação intestinal crônica, que acaba retardando esse processo", diz Décio Bergamini Vieira.

Os riscos de intestino tímido, principalmente se associado a um longo período sem evacuar, pode gerar uma obstrução intestinal causada por impactação fecal. Também pode ocorrer presença de gases e dor abdominal, podendo levar a crises de diverticulite aguda

PREJUÍZOS

A gastroenterologista Lívia Pandolfi, da Unimed Vitória, diz que a síndrome do intestino tímido, também conhecida como parcopresis, pode ser traduzida como uma espécie de fobia social. "São pessoas que têm dificuldade de evacuar fora do ambiente que elas se sentem seguras".

A médica conta que quando ocorre uma mudança na rotina alimentar das pessoas, geralmente diminui-se a ingestão de alimentos ricos em fibras, reduz-se a ingestão de água, mudam os horários das refeições, pode ocorrer a constipação. "Prender a vontade de evacuar, não respeitar esse reflexo natural do corpo pode gerar uma série de prejuízos ao organismo, desde sintomas como distensão do abdômen, gases, dor, até problemas como fissuras anais, hemorroidas, aparecimento de divertículos e de diverticulite e sangramento intestinal", diz Lívia Pandolfi.

O mau funcionamento intestinal impacta em diversas funções do corpo, desde prejuízos à saúde mental até aparecimento de doenças crônicas e inflamatórias. "É essencial manter o equilíbrio do funcionamento intestinal", reforça a gastroenterologista. Ela lembra que o hábito de evacuar é natural e essencial para a saúde. "Nós não temos o controle da vontade de ir ao banheiro. Então, tentar bloquear essa necessidade fisiológica, pode piorar ainda mais o desconforto. Muitas vezes o paciente precisa de suporte psicológico para lidar com tudo isso, dentro do contexto de tratamento".



DICAS

A coloproctologista Mônica Pacheco diz que existem maneiras de vencer o medo de usar banheiro fora de casa. Optar por horários de pouco movimento é uma delas. Usar desodorizadores de sanitário também é válido. "O cheiro que fica no ar é algo que faz com que muita gente fuja dos banheiros compartilhados por medo. Os desodorizadores sanitários são ótimos para bloquear e eliminar qualquer mau cheiro. Basta borrifar algumas gotinhas do produto antes de usar", diz. A médica listou outras dicas.